米其林一星《天香樓》2026春意新作 手路菜展現江南勝景！

《天香樓》2026春意新作，圖為前菜-醉四喜 碧綠松乾 脆鱔

【旅遊經 洪書瑱報導】

台北亞都麗緻「天香樓」是台灣著名的杭州菜餐廳，是目前台灣代表性的正宗杭菜指標，在春意美好的季節中，即日起至6月30日，由路凱源主廚領軍推出全新新菜單──《江南春季手路菜》，以扎實手藝與台灣在地季節旬味搭配春茶，詮釋出江南人記憶深處的家鄉滋味，透過「看似家常，其實最難」的功夫，將江南春景風光，以氣味、菜色，化為餐桌上的勝景。

手路菜意指廚師最拿手的功夫菜或私房菜，用以表現實力或款待賓客的佳餚，以手藝為本，重在處理細緻、強調火候與烹飪細節，既承載了傳統經典與家庭記憶，也展現掌杓者的深厚底蘊與對風味的堅持。天香樓主廚路凱源對廚藝的執著源自家學背景，這份源於家的味道也是本季手路菜的靈感起點。他表示，「真正的功夫不在高檔食材，手藝才是美食的靈魂。」







兒時看著從江蘇宜興來台的爺爺，在廚房忙碌地炸燻魚、燉獅子頭、熬製用於醃篤鮮的高湯……種種畫面，其香氣與滋味，都是他17歲入行的啟蒙，以及日後專精於江浙菜系的根柢。「當時的我不知道爺爺的手藝是否正宗，但是那個畫面，以及一家一味的概念，正是我想傳達的精神。

《江南春季手路菜》，正是路主廚守護天香樓40餘年品牌歷史中奠定的深厚底蘊、極致堅持與細緻工序，同時巧妙運用台灣當旬優質食材的精心力作，從杭式珍饈前菜、酒香佳餚、精工清鮮、暖味燉品……逐一描繪、創造屬於天香樓的江南風格，並以現代烹調美學重新演繹並定義「手路菜」菜色以「應時而食」的講究為核心，將天香樓多年底蘊與台灣當旬優質食材融入杭饌，既有經典的血脈傳承，也有旬味的在地演繹，將歲月醞釀的底蘊與春日旬味的清鮮，透過精湛廚藝，展現江南水鄉風情，邀請饕客來品味江南的「精緻」與「適意」！









前菜-油爆蝦 角椒 蝦油雞



「江南醉四喜」以帶有花椒香與微微魚露鮮郁的天香樓獨門醉汁帶出悠長酒香、「梁溪脆鱔」延續香港天香樓講究選用現殺活鱔，以酥脆口感展現河鮮之美；「墨魚魚鯗紅燒肉」選用「萬有全」手工日曬比目魚乾，將以時間醞釀出的陳韻乾香以不同手法展現豐富層次；「文天祥雞」為三杯雞的原型，路主廚以柱侯醬為底、花雕酒為魂，將源於宋代文人風骨的典故透過精準火候化為席間風景；「雲豆白滷豬蹄手」以天香樓醃篤鮮的濃白高湯為底濃濃熬製，醇厚滋味入口即化；「圓鱈獅子頭湯」以鮮活滋味展現食不厭精、膾不厭細的講究，刀工精細、火候精湛。









冬去春來菜飯







雲豆白滷豬蹄手







龍井桂花定勝糕





「碧綠松子拌香乾」以當旬台灣高山山茼蒿的清鮮點亮春景，以因地制宜的智慧表現台灣初春滋味；「豌豆圓鱈」由應時而食的講究呈現輕盈的初春意象，精細的溫度掌控與繁複工序方能成就滋味；「冬去春來菜飯」將春筍等季節詩意共炊。另「心太軟」及「龍井桂花定勝糕」等甜品融入春茶的清幽芬芳。

為了引導賓客深入感受江南春日的風味轉化，天香樓侍茶師團隊精選7款茶飲，龍井、碧螺春、金萱烏龍、茉香綠茶、白茶等，以「冷調、熱韻」引導味覺輪廓，感受「以茶問季、以香佐食」的江南餐茶之道。

以上圖片：亞都麗緻提供





