馬來西亞全包式度假新選擇 沙巴婆羅洲度假村邀您探索南洋秘境！







【旅遊經 洪書瑱報導】

馬來西亞又將有全新的全包式度假新選擇，預計於今( 2026) 年 11 月 16 日將迎接首批賓客！Club Med 宣布，備受期待的全新度假村 - 馬來西亞沙巴婆羅洲度假村 (Club Med Borneo) 即日起正式開放預訂。度假村距離亞庇約兩小時車程、被譽為「沙巴隱奢秘境」的瓜拉潘尤 (Kuala Penyu)，在這片橫跨逾億年歷史的自然場域中，旅人可近距離探索媲美亞馬遜的紅樹林生態與豐富野生動物，同時坐擁如馬爾地夫般純淨的白色沙灘與清澈海岸，並沉浸於世界級絕美日落景致之中，感受沙巴近在咫尺的熱帶隱奢後花園。即日起，Club Med 馬來西亞沙巴婆羅洲度假村推出開幕限時優惠，4 天 3 夜食宿全包假期每人最低新台幣 20,300 元起，屆時旅人可以探索沙巴婆羅洲純淨未染的南洋秘境風情。





全包式度假品牌 Club Med 宣布備受期待的全新度假村「馬來西亞沙巴婆羅洲」正式開放預訂！

Club Med 台灣珂境總經理江佩書表示：「近年台灣旅客旅遊趨勢，已逐漸從傳統熱門城市轉向更具自然深度與探索價值的目的地。以馬來西亞沙巴為例，根據沙巴旅遊局觀光數據統計，台灣旅客赴沙巴人次持續成長，2025 全年較前一年成長近兩成，顯示沙巴正快速崛起成為新興海島旅遊熱點。Club Med 看準此一趨勢，打造馬來西亞沙巴婆羅洲度假村，作為品牌於亞洲的重要布局，廣達 17 公頃原始腹地與 4 公里綿延白沙海岸，打造兼具隱私感與探索體驗的全新度假村，為旅客帶來更具深度與奢華的海島度假新選擇。」





馬來西亞沙巴婆羅洲度假村結合廣達 17 公頃原始腹地與 4 公里綿延白沙海岸







馬來西亞沙巴婆羅洲度假村結合廣達 17 公頃原始腹地

Club Med 婆羅洲度假村可以一次感受體驗奢華度假與原始自然之美的全新旅程，親身感受婆羅洲的文化魅力。Club Med 沙巴婆羅洲座落於自然綠意之中，建築設計靈感源自當地原住民長屋，以淡色木材、編織質感及溫暖現代感，捕捉了婆羅洲的精髓。度假村共擁有 400 間客房，其中包含 39 間謐境探索系列套房，入住即可進入專屬私享空間，享受獨立泳池、尊榮酒吧與專屬禮賓服務，為假期增添一抹靜謐奢華。為展現 Club Med 對環境永續的承諾，度假村更落實低密度開發、節能節水與自然通風設計，目標成為亞太區第一間獲得 BREEAM 永續建築認證的濱海度假村。





沙巴婆羅洲度假村座落於自然綠意之中，其中包含 39 間謐境探索系列套房，可享受專屬奢華服務







沙巴婆羅洲度假村座落於自然綠意之中，建築設計靈感源自當地原住民長屋

Club Med 沙巴婆羅洲度假村除了自然風貌住宿體驗外，還有眾多文化體驗，旅人可參與環境教育工作坊，透過導覽與互動體驗，認識婆羅洲的豐富生態系統與永續理念；在紅樹林獨木舟之旅中，近距離感受濕地生態與自然景觀，體驗探險與療癒兼具的沉浸式冒險；或挑戰亞洲近年熱門的輕運動匹克球。





旅客可透過豐富文化體驗，探索婆羅洲自然秘境，沉浸於在地生態及獨特風情

對喜愛深度探索的旅客，度假村亦提供多元精選行程，包括：黃昏遊船穿梭克里亞斯河，觀察長鼻猴、銀葉猴與各類鳥類，夜幕降臨後，螢火蟲點亮整片紅樹林，呈現婆羅洲最具代表性的自然奇觀；或參加在地文化探索之旅，造訪傳統村落（如 Mari Mari 文化村），親身體驗五大原住民族的生活，深入感受婆羅洲多元且深厚的文化底蘊。









旅客可在紅樹林獨木舟之旅中，近距離感受濕地生態與自然景觀







度假村亦提供多元精選行程，可造訪傳統村落，親身體驗五大原住民族的生活







造訪 Mari-Mari 文化村，透過多元互動體驗，品嚐在地竹筒料理



以上圖片：Club Med提供





