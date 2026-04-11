2026-04-11 15:02 旅遊經
台北水梯田秘境 知名賞櫻景點，原來還可以體驗插秧農遊樂趣！
台北水梯田秘境 知名賞櫻景點，原來還可以體驗插秧農遊樂趣！(圖：台北大地工程處、旅遊經提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
陽明山平菁街42巷，是台北絕美櫻花簇擁景點，因為寒櫻早開的特性，大致上也可以說是台北賞櫻第一站，在這裡除了是台北賞櫻重「點」外，在櫻花盛開後，每年4至5月也是當地稻米插秧農事活動季節，平菁街109號的鵝尾山水田深藏著極具生命力的農稼寶藏，在台北都市生活的民眾，少有機會農事體驗，不妨趁著假日到臺北市近郊走入水田，親身體驗最接地氣的農事樂趣！
平菁街42巷櫻花巷-櫻花
木階梯棧道
臺北是一座高度都市化城市，但在市郊山坡地範圍仍保有數個農業社區，其中士林區平等農業社區最獨特之處，在於完整保留大面積的水梯田，這在寸土寸金的臺北市顯得尤為難得，整片梯田沿著山勢層層展開，搭配周邊山谷景觀，呈現出壯麗且富有層次的農村風貌。
稻浪棧稻
水田旁矗立著以稻穗起伏為設計概念的「稻浪棧橋」，是臺北市政府工務局大地工程處農業環境改善建置的藝術地標，從遠處望去宛如層層波浪，與隨風搖曳的稻田相互呼應。無論是走在棧橋上遠眺綿延山脈，或是在橋下仰望棧橋結構之美，都能感受到設計與自然融合所帶來的震撼感。
台北市政府大地工程處表示，平等社區擁有深厚的水田農業文化，是臺北市區近郊不可多得的環境教育場域，為讓台北人也能感受農家之樂，市府與農水署七星管理處合作鵝尾山插秧活動，不僅是社區農業文化的縮影，更是全家大小親近土地、體驗糧食生產過程的絕佳機會。
菁礜溪
菁礜溪步道
菁礜溪跨橋
木棧道大樹
安山岩串聯步道
而在「這邊」也有一處私房路線──鵝尾山水田下方則是滋養社區的重要溪流——菁礐溪，沿岸設有步道與跨橋，民眾可以近距離觀賞這條清澈的溪流，沿著平菁街106巷步行，穿越木階梯棧道後，便能抵達鵝尾山水田對岸，從這個角度可以將整片梯田的壯闊景色一覽無遺，接著順著木棧道與安山岩步道前行，即可銜接至平菁街42巷櫻花巷，雖然櫻花季已近尾聲，但翠綠的林蔭與清幽的石階，依然是健行愛好者的私房路線。
民眾若是運用大眾運輸，建議搭乘捷運至士林捷運站後，再搭303或小19到福德祠站下車，往平菁街109號步行約3分鐘即可到達。若是自行開車，建議可從故宮博物院續行至善路二段，左轉至善路三段71巷上山至平菁街，即到達平菁街109號旁的鵝尾山水田 。相關訊息可至「臺北市政府工務局大地工程處」網站（https://www.geo.gov.taipei/）查詢。
以上圖片：臺北市政府工務局大地工程處提供