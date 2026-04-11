2026-04-11 13:13 旅遊經
2026螢光花泉季明(11)日起登場 卡比胖拉陪你一起感受山城慶典！
2026螢光花泉季明(11)日起登場 卡比胖拉陪你一起感受山城慶典！
【旅遊經 洪書瑱報導】
臺南春季觀光盛事「2026螢光花泉季」將正式揭幕！「螢光花泉季」整合自然景觀、生態資源與在地產業，展現楠西山城獨有的旅遊魅力，首波登場為一部曲「花泉共舞」，將於4月11日至4月12日，一連二天上午10時至下午4時，在楠西區龜丹溫泉體驗池戶外廣場熱鬧展開。活動結合溫泉體驗、音樂演出、特色市集，以及超療癒的「卡比胖拉」氣偶與紙雕裝置，打造春日最悠閒愜意的山城慶典。
龜丹溫泉體驗池
龜丹花旗木現況照
卡比胖拉芒果午憩氣偶照
開幕活動內容豐富多元，4月11日邀請李子森、楊淨宇登台演出，4月12日則由吳美琳接力開唱。另，兩日活動均安排街頭藝人輪番演出，包括：奇幻魔術秀、小丑氣球秀、東方戲法秀及夢幻泡泡秀等，營造熱鬧歡樂氛圍。此外，現場推出限額免費「螢花泉彩繪體驗」，已開放限額線上報名。
2026螢光花泉季-李子森0411登台演出
2026螢光花泉季-楊淨宇0411登台演出
2026螢光花泉季-吳美琳0412接力開唱
2026螢光花泉季-免費彩繪體驗今(10)日起開放報名
活動期間，龜丹溫泉體驗池同步推出兩天限定優惠，包括：泡腳池免費（原價每人100元）、湯屋優惠價600元（原價1,200元，2人一間）。開幕首日（4月11日）另加碼提供頌缽音療浴免費體驗，讓民眾在溫泉與音療中徹底放鬆身心。
現場亦設置「卡比胖拉」氣偶與紙雕裝置，打造吸睛拍照亮點。民眾只要至活動服務台出示追蹤「台南旅遊」粉絲專頁畫面，並完成拍照打卡上傳，即可兌換限量「螢花泉抵用券」。抵用券每日上午11時開放兌換，開幕首日前200名再加贈卡比胖拉小提燈，每人限領1盞，送完為止。抵用券除可於現場20餘攤特色市集使用外，亦可於龜丹溫泉體驗池、雞哥嫂放山黑羽土雞、曾文青年活動中心、龜丹六二溫泉山房及梅嶺福來梅子雞餐廳等楠西商圈合作店家使用，使用期限至4月19日止。
台南市觀光旅遊局表示，為因應活動人潮並提升旅遊品質，活動兩日（4月11日至4月12日）上午9時45分至下午4時30分規劃免費接駁車，往返鹿陶洋江家聚落與龜丹溫泉體驗池（活動會場），班距約15分鐘一班。搭乘大眾運輸的民眾，可自玉井站搭乘「台灣好行－梅嶺線」至鹿陶洋站下車後轉乘接駁車；或搭乘大台南公車「綠幹線」至玉井站，再轉乘「綠21」小黃公車至龜丹溫泉站下車。小黃公車除固定班次外，亦可於前一日下午5時前預約來回班次，其交通資訊可至興南客運或大台南公車網站(https://reurl.cc/yRE70M)查詢。
相關「2026螢光花泉季」活動資訊，可至台南旅遊網活動專頁(https://www.twtainan.net/zh-tw/event/activitydetail/2067/)或臉書粉絲專頁查詢，或於週一至週五上午9時至下午5時撥打06-6353226洽詢。
※.活動資訊站──
※.螢花泉彩繪體驗報名網址：https://www.beclass.com/rid=305263669d38491bf597
※.2026螢光花泉季宣傳影片：
以上圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供