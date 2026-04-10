880元享沉浸式餐飲體驗 「eoi極致餐飲」搶攻信義區小資午餐市場

2026-04-10 17:41 舌尖上的旅人 Eric Hsu

台北信義區Mini LED沉浸式餐廳eoi極致餐飲」迎來新氣象，新任營運主廚吳思緯報到後延續招牌義法料理特色，巧妙融入直火元素，搭配絕美燈光變化，同時滿足視、味覺雙重享受。近期更加碼推出「春日綻放」商業午餐，超值價880元起，搶攻小資族商機。 

「味噌烤比目魚沙拉、白花椰、藜麥、柚子芥末醬」適合重口味好者。Eric Hsu攝
「味噌烤比目魚沙拉、白花椰、藜麥、柚子芥末醬」適合重口味好者。Eric Hsu攝

極致商業午餐以「佛卡夏麵包/煙燻稻香奶油」揭開序幕，有別傳統麵包體，鬆軟口感加入風乾蕃茄、橄欖油提升香氣，可依個人喜好抹上自製煙燻稻香奶油，使用法國發酵奶油混合稻草製成，與米香形成特殊滋味，深受老饕喜愛。

「佛卡夏麵包/煙燻稻香奶油」清爽開胃。Eric Hsu攝
「佛卡夏麵包/煙燻稻香奶油」清爽開胃。Eric Hsu攝

前菜「番茄與芝麻葉沙拉/絲綢起司/烤酸裸麥/梅子油醋」精選台灣小農栽種的彩色蕃茄為食材，入口芝麻葉淡淡香氣充斥舌尖，與綿密起司完美結合，清爽又開胃。海鮮愛好者，推薦加價升級「龍蝦海鮮湯」，專人桌邊服務澆淋上熱湯，橙色湯頭源自三點蟹膏與胭脂蝦頭熬製而成，濃郁海味在口中爆開，與彈牙龍蝦一起享用，美味再升級。

前菜「番茄與芝麻葉沙拉/絲綢起司/烤酸裸麥/梅子油醋」視覺感滿分。Eric Hsu攝
前菜「番茄與芝麻葉沙拉/絲綢起司/烤酸裸麥/梅子油醋」視覺感滿分。Eric Hsu攝

加價升級「龍蝦海鮮湯」帶有濃郁海味。Eric Hsu攝
加價升級「龍蝦海鮮湯」帶有濃郁海味。Eric Hsu攝

主菜必嚐「原木燒烤澳洲菲力牛排6盎司/奶油馬鈴薯泥/黑胡椒牛汁」嚴選澳洲菲力入饌，以原木直火方式燒烤，龍眼木獨有香氣與牛肉完美結合，保留肉質嫩度，淡粉色牛肉入口即化，搭配黑胡椒牛汁，讓人一試難忘。針對不吃牛的人，餐廳貼心備有「味噌烤比目魚沙拉、白花椰、藜麥、柚子芥末醬」，偏鹹的味噌香氣帶出肉質鮮味，軟滑比目魚佐以藜麥、白花椰一起享用，層次超豐富。

主菜「原木燒烤澳洲菲力牛排6盎司/奶油馬鈴薯泥/黑胡椒牛汁」肉質細緻軟嫩。Eric Hsu攝
主菜「原木燒烤澳洲菲力牛排6盎司/奶油馬鈴薯泥/黑胡椒牛汁」肉質細緻軟嫩。Eric Hsu攝

「炭烤中卷麻花麵/青醬/櫻桃蕃茄/四季豆」巧妙融合陸地與大海的饋贈，新鮮中卷Q彈美味，櫻桃蕃茄、四季豆清爽不膩，搭佐麻花麵，讓人回味再三。招牌「胭脂蝦海鮮燉飯/甜豆/芥菜苗」選用大溪漁港現流胭脂蝦，以濃縮蝦高湯拌炒軟絲、蛤蠣與雙色櫛瓜、櫻桃蘿蔔。海味的鮮甜濃郁與時蔬的清脆層次，在芥菜苗點綴下，交織出宛如春日海潮般的豐饒滋味。

「炭烤中卷麻花麵/青醬/櫻桃蕃茄/四季豆」海陸雙饗一次滿足。Eric Hsu攝
「炭烤中卷麻花麵/青醬/櫻桃蕃茄/四季豆」海陸雙饗一次滿足。Eric Hsu攝


舌尖上的旅人 Eric Hsu

舌尖上的旅人 Eric Hsu

我是Eric，身兼記者、主編、模特等多重身份，同時也是個嗜吃如命的男子，熱愛一步一腳印探索世界，典型金牛座性格對美的事物異常著迷，喜歡在燈光美氣氛佳環境，來杯微醺酒精放慢步調，以文字描繪感情與時尚觀點

#法國 #信義區 #美食探店

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

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夢幻到不想睡！馬祖這幾間海景房，讓你伴著藍眼淚入夢

夢幻到不想睡！馬祖這幾間海景房，讓你伴著藍眼淚入夢

2026-03-31 09:51 FunTime旅遊比價
舒漫活海景旅宿。圖／booking
舒漫活海景旅宿。圖／booking

說到馬祖，相信很多人都會想起美麗的藍眼淚，這個特殊的自然現象吸引了不少觀光客，也有許多攝影好手前去「追淚」～不過藍眼淚出現的時機很難抓，通常要等到4月起才會陸續爆量。本期不僅帶大家「找淚」，還告訴大家去哪裡「觀淚」，趕快跟著FunTime小編一起往下看吧！到馬祖除了追淚，當然也要趁機走訪熱門景點、嘗嘗美食等等，小編將馬祖旅遊資訊一次整理在台灣離島全攻略，讓你輕鬆安排好馬祖自由行！

看詳細全文連結：【馬祖藍眼淚懶人包】此生必看奇幻美景！加碼藍眼淚住宿推薦

台灣離島景點全攻略：離島吃喝玩樂分類總整理

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行


藍眼淚小百科

藍眼淚小百科
藍眼淚小百科。圖／adobe stock

藍眼淚聽起來好像很浪漫，但它到底是什麼呢？藍眼淚是一種夜光藻，又被稱為夜光蟲，是在海中生存能作生物發光的非寄生甲藻。這種藻類之所以會發光，是因為其體內數以千計的球狀胞器中，具有螢光素–螢光素酶，這些胞器會讓夜光藻在感受到周遭環境的變化時發出螢光。這個現象在中國大陸渤海、長江口、福建沿海、珠江口海域、日本與澳洲等地都曾出現，不過在馬祖出現的比較頻繁，因此馬祖的居民就將此現象命名為「藍眼淚」。

 

藍眼淚觀賞季節及活動

什麼時候有藍眼淚

根據過去經驗，藍眼淚出現的時候約於每年的4月至6月，到7月之後出現的次數會陸續減少，不過也曾經有紀錄在11月都還有出現過，東莒的潮間帶也還是可以踩星砂，大家可以好好把握時間～

 

北海坑道藍眼淚活動

開放時間：3-11月採預約制（每天18:30-21:00進行，一天共6梯次，詳細請至

查詢）

票價：全票350元、優待票（年紀3歲~12歲及65歲以上者）300元、半票（身心障礙者、現役軍人）150元、縣民票100元

航程：約15至20分鐘


藍眼淚觀賞地點

馬祖藍眼淚地圖
馬祖藍眼淚地圖。

南竿觀賞地點推薦

牛角澳口、北海坑道、大漢據點、津沙沙灘、四維澳口、翰林角、珠螺澳口、福澳口等


北竿觀賞地點推薦

塘后沙灘、坂里沙灘、芹壁沙灘、橋仔沙灘等

 

東莒觀賞地點推薦

神秘小海灣、猛澳沙灘、福正沙灘等

 

西莒觀賞地點推薦

田澳澳口、青帆港、坤坵沙灘等

 

東引觀賞地點推薦

後澳、東澳、北澳、中柱堤、國之北疆等

 

賞淚注意事項

攜帶物品

手電筒、防蚊液、長袖衣物、穿防滑鞋

 

注意事項

1. 因為適合觀賞藍眼淚的地點比較沒有光害，光線昏暗、視線不良，要注意周邊地形，也最好結伴同行唷！

2. 月亮出來也會造成光害，只有北海坑道不受月光影響。

3. 建議漲潮時期前往追淚，乾潮時期藍眼淚較少。

4. 千萬不要潮海上丟躑石頭、激起淚花，會破壞生態造成藍眼淚消失，也容易造成其他遊客危險！


馬祖北竿住宿推薦

芹壁德順號民宿

馬祖芹壁德順號民宿1
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

馬祖芹壁德順號民宿2
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

芹壁德順號民宿同樣位在北竿島芹壁聚落內，也是一個看藍眼淚的好地點喔～有任何的旅遊疑問民宿老闆也都會貼心的幫你解答，早餐也很美味！可以感受到老闆的用心經營。芹壁德順號民宿提供雙人房及三人房，房間非常乾淨，外牆是石頭屋，內部則是木頭打造的小木屋風格，打開窗戶就是無敵海景。另外也提供機場碼頭接送，只要提前預約就可以囉！


訂房網評價：9.5/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉芹壁村31號

 

藍映海岸景觀民宿

藍映海岸景觀民宿
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿2
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿位於北竿島，緊鄰海灘，房間外就能看到大海，白天可鳥瞰藍天白雲與夕陽西下，夜晚還能聆聽療癒的海浪聲。藍映海岸景觀民宿提供海景與山景的雙人房、三人房及四人房，老闆夫婦也相當貼心熱情，讓住客可以在這裡得到最佳的款待～藍映海岸景觀民宿每到藍眼淚的季節可是超搶手，入住的旅客每天早晨都能享受民宿精心準備的豐富早餐，記得提早預訂，才不會撲空喔！


訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉橋仔村73號


馬祖南竿住宿推薦

南竿日光春和旅館

馬祖南竿日光春和旅館
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

馬祖南竿日光春和旅館2
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

南竿日光春和旅館是南竿相當高人氣的住宿，為清水模建築，整體裝潢設計走一個文青風，是小編最愛的風格，整個旅館就是一座美術旅館，前門可以看夕陽，後陽台可以觀日出。南竿日光春和旅館提供雙人房及四人房房型，而且全房型皆為海景套房！另外也有免費早餐及機場港口接送服務喔，到了南竿不曉得要住哪，就選這裡吧！


訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉1-1號


雲津客棧

雲津客棧
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧2
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧是馬祖南竿相當新的住宿，除了提供住宿，他其實也賣茶哦！雲津客棧的主人是馬祖唯一的茶農，研發了馬祖特有的烏龍茶、紅茶、枸杞茶葉等等，有來的旅客可以品嚐看看喔！另外，雲津客棧提供雙人、三人及四人一共三種海景房型，房間有小陽台可以賞海景，部分房型的陽台還有浪漫的鞦韆喔！另外也有提供免費機場接送及早餐，而且老闆一家人都相當親切熱情，絕對值得住上幾晚！


訂房網評價：9.4/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉四維路103-2號

 

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FunTime旅遊比價

FunTime旅遊比價

FunTime是全國知名的旅遊比價網，網羅全台旅行社，提供便宜機票、飯店、自由行、跟團行程比價與達人推薦行程，超過1000萬條旅遊商品及資訊，立即找到你要的旅遊行程。

#藍眼淚 #熱門景點 #住宿推薦

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4月起日籍航空登機手提行李新制上路 隨身手提行李、行動電源皆限兩件內

4月起日籍航空登機手提行李新制上路 隨身手提行李、行動電源皆限兩件內

2026-04-02 08:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
多數人在出國旅遊時會選擇隨身攜帶登機箱搭乘飛機。　圖：Photo AC／來源
多數人在出國旅遊時會選擇隨身攜帶登機箱搭乘飛機。　圖：Photo AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】4月起飛日本的旅客要特別留意！日本航空業界將從即日起，針對機上行李攜帶規範進行調整，未來登機時的行李件數、收納方式都會比以往更加嚴格。這次新制由日本定期航空協會統一規範，適用於多數日籍航空公司，台灣旅客常使用的日本航空（JAL）、全日空（ANA）、樂桃航空皆在此次的規範內。

根據新制規定，每位旅客可攜帶登機的物品原則上為：

　◎ 1件手提行李（登機箱等） 

　◎ 1件隨身物品（如手提包或後背包） 

且「隨身物品」必須可以完整收納於前方座位下方，避免占用上方行李架空間。同時，手提行李需由旅客自行放置至行李架，若尺寸或重量不符規定，現場可能會被要求改為託運。

最明顯有感的就是，通常大家在逛免稅店時會買一袋伴手禮，這就會占掉一個隨身物品的額度。如果還有額外攜帶登機箱的話，隨身行李就必須把所有東西都整理到同一個袋子或背包裡才行。簡單來說，以前常見的「多帶一袋土產上機」的情況，之後會更難通融。

除了日籍航空這次的手提行李新制外，國際民航組織（ICAO）在03/27也發布了新的隨身行動電源規定，不僅是世界各國的航空公司要跟進規定，台灣的航空公司（華航、長榮、星宇、虎航等）也紛紛響應新制度規範，詳細請洽詢各航空公司官方規範。

新制明確要求：

　◎ 行動電源不可託運 

　◎ 必須隨身攜帶並可隨時確認 

　◎ 機上禁止使用與充電 

　◎ 只可以攜帶兩顆行動電源（依容量規範） 

未來在飛機上使用行動電源幫手機充電，都是禁止的行為，登機前先充飽電會比較保險。

如果近期要搭乘日籍航空，不論是入境或出境日本，都可以先記住幾個重點：

　◎ 登機行李以2件為限

　◎ 隨身物品需可放入座位下方

　◎ 搭機時不可以使用行動電源

　◎ 最多帶兩顆行動電源

　◎ 超額的物品可能被要求託運

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#虎航 #台灣 #日本

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7-11限定甜點｜Flair杜拜巧克力蛋糕

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2026-04-04 15:15 萍姐愛分享

最近真的不誇張欸，無論滑手機、逛社群，幾乎到處都在講「杜拜巧克力」，而且變化多端，結果沒想到，連7-11也直接跟上這波熱潮，上次在7-11看到進口巧克力有開心果口味，這次竟然發現這款「Flair杜拜巧克力蛋糕」，產地還是來自阿拉伯聯合大公國的甜點，直接買起來嚐鮮，外層包裹可可，裡面上層是開心果脆脆、下層是巧克力蛋糕，咬下去鬆軟鬆軟的，每一口都吃得到脆脆，口感很讚！我喜歡，單吃需要配無糖熱紅茶，配牛奶也不錯，4/1-4/14止，全台7-11有特價$99/條，大家趕緊去嚐鮮❤️


Flair杜拜巧克力蛋糕

一條雖然原價要$149元，但包裝做的完全不馬乎


產地是阿拉伯聯合大公國，這讓我覺得有點期待甜度跟口感（哈！）


外層是紙盒設計，不是那種隨便的塑膠盒，打開之前還會有一點小小的儀式感，有點像在拆一個小甜點禮物的感覺（哈！）


整條杜拜巧克力蛋糕被巧克力包覆住，用手拿巧克力還會融化


剝開後，上面是滿滿的開心果脆脆、下面是可可蛋糕體，看起來就很好吃！！


整體就是「巧克力＋開心果＋蛋糕」三層結構，咬下去鬆軟鬆軟的，每一口都吃得到脆脆，雖然開心果香氣沒有這麼濃郁，但整體口感很讚！我喜歡💕


甜但不膩口，很適合邊用電腦工作，拿起來咬一口，慢慢吃的那種甜點，如果要直接單吃的話，就需要配無糖熱紅茶，才不會太甜喔！


我自己嘗試過，蛋糕配上牛奶也不錯吃，如果不配任何飲品，整體甜度是螞蟻人的最愛


這款蛋糕在脆上討論度蠻高的，口味算是很兩極，我認為這種國外的甜點，不甜就感覺不地道，有的人喜歡、有的人不喜歡，蠻建議想吃的人可以去買來吃吃看


現在4/1-4/14止，全台7-11有特價$99/條，趁特價大家趕緊去嚐鮮吧❤️


一起看看影片吧！


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萍姐愛分享

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跟著我一起探索生命中的好事物！ 如果喜歡我的分享可以追蹤以下平台喔＾＾ ⭐️ https://joy.link/yapingchung

#蛋糕 #7-11 #超商新品 #711新品 #711美食 #711限定 #杜拜巧克力

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Karen礁溪老爺酒店住宿心得｜礁溪溫泉飯店推薦，一泊二食晚餐自助餐超豐富、公共設施可以玩一整天

Karen礁溪老爺酒店住宿心得｜礁溪溫泉飯店推薦，一泊二食晚餐自助餐超豐富、公共設施可以玩一整天

2026-03-28 17:54 跟著KarenW.品味人生

有時候生活忙到一個程度，真的會很想按一下暫停鍵。

不是想逃離什麼，只是想暫時離開城市的節奏一下。

不用飛出國

只要找一間可以好好放鬆的飯店，兩天一夜的小旅行，其實就很剛好。

這次我選擇入住的地方

是很多人推薦的👉礁溪老爺酒店

以前其實就常聽朋友說

如果想找 礁溪溫泉飯店推薦👇

礁溪老爺幾乎都是名單上的常客。

但真正住過之後我才發現：

它吸引人的地方，其實不是奢華。

而是一種很舒服的節奏。

其實你一到這裡，整個人就會慢下來。

抵達礁溪老爺酒店，度假的節奏好像自然就開始了

從台北出發到礁溪，其實距離很剛好。

開車大約一個小時左右，就能從城市切換到比較慢的生活步調。

如果像我沒有開車行動也很方便，搭車到礁溪轉運站或者是礁溪火車站就有免費的接駁車🚙

抵達礁溪老爺酒店時

第一個感覺其實是，嗯，空間很舒服。

整體園區被綠意包圍，建築之間的距離也很寬敞。

不像有些飯店，大廳總是很熱鬧、很匆忙。（真別說我也是住過五星飯店，但是大廳很擁擠 不舒服的⋯）

礁溪老爺的氛圍反而比較安靜，有一種遠離塵囂度假的節奏，那種感覺其實很微妙，一進門就會感受到。

好像不用刻意安排什麼行程，只要在飯店待著，就已經是一種旅行。

公共設施非常豐富，不出飯店也可以待一整天

如果要說這次入住，最讓我印象深刻的一件事。

其實是 飯店的公共設施真的很多。

很多飯店房間很漂亮，但公共空間其實不多。

但礁溪老爺完全不是這樣。

整個飯店的設施其實滿豐富的，例如：

• 戶外溫泉風呂

• 室內溫泉設施

• 游泳池

• 健身房

• 桌球與撞球空間

• 閱讀休憩區

• 兒童遊戲空間

光是戶外泳池區，就可以游泳泡溫泉、泡腳、還有我最喜歡的小魚吃腳腳👣

如果真的好好使用，其實可以在飯店待上一整天，估價還不夠用！

我自己最喜歡的是戶外溫泉區♨️

泡著溫泉

看著遠方的山景

整個人會很自然慢下來。

有時候旅行最難得的，不是跑很多景點。

而是有一段時間，可以什麼都不做，只是單純放鬆。

房間氛圍溫暖舒服，住起來很放鬆

房間整體設計，是比較溫暖的日系風格。

不是那種很誇張的設計，但整體住起來很舒服。

最讓人喜歡的就是：房間裡有溫泉浴池。

晚上泡一次

早上起床再泡一次。

套一句我朋友說的；每次來都要泡到筋都鬆掉才要回家🤣

這種放鬆的心情真的其實很簡單，就是單純的享受慢慢生活的小片刻。

一泊二食晚餐自助餐，餐點種類非常豐富

這次訂的是

很多人會選擇的 一泊二食方案。

晚餐是在飯店的雲天自助餐廳享用。

其實我吃過不少飯店Buffet

但礁溪老爺的晚餐自助餐

整體種類真的滿多的。（我真心覺得優秀。）

像是：

• 新鮮海鮮冷盤

• 各式熱食料理

• 日式料理

• 現切肉品

• 沙拉輕食

• 甜點水果區

整體吃下來會覺得：選擇很多，而且用餐空間其實滿舒服的

不是那種很吵雜的Buffet。

反而比較像是可以慢慢吃、慢慢聊天的晚餐，雖然說用餐有限制，因為是分兩個梯次吃晚餐，不過兩個小時真的吃到，我當下飽到差點出不去⋯

對我來說，一泊二食最大的優點就是，不用再思考晚餐要去哪裡。

旅行的時候，有時候少一個決定，反而更輕鬆。

早餐可以選擇雲天自助餐或岩波庭無菜單料理

隔天早餐其實滿有意思的，飯店提供兩種不同的用餐方式。

一個是在

雲天自助餐餐廳。

另一個則是在

岩波庭餐廳享用無菜單料理。

如果喜歡選擇很多

可以到雲天自助餐。

但如果想要比較安靜

岩波庭的早午餐其實也很有特色。

我自己其實滿喜歡這樣的安排。

因為每個人對早餐的期待都不同。

有人喜歡豐富

有人喜歡精緻

但礁溪老爺剛好兩種都有。

再來也是因為昨天晚上吃了自助餐，隔天的早上就是想要來點清爽精緻的料理！

這時岩波庭的早午餐對我來說就是剛剛好的選擇🙋‍♀️

為什麼礁溪老爺酒店一直是礁溪住宿推薦

這次入住之後，我其實可以理解，為什麼很多人會把它放在 礁溪住宿推薦名單裡。

它不是只有華而不實的噱頭，而是一間：很適合好好度假的地方。

公共設施夠多、餐點選擇也很多、整體空間也很舒服。

有時候旅行其實不需要太遠。

兩天一夜

泡溫泉、吃一頓好吃的晚餐

然後慢慢放空，其實就已經很療癒。

如果最近也在找：宜蘭溫泉住宿

或是想安排一趟 礁溪兩天一夜小旅行。

「礁溪老爺酒店」會是一個很不錯的選擇。

有時候生活需要的，其實只是短暫離開日常。

然後再帶著比較輕鬆的心情，回到原本的生活。

#礁溪老爺酒店

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#礁溪飯店推薦

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#一泊二食飯店

#礁溪旅行

#宜蘭旅行

#溫泉飯店推薦

#台灣旅行

跟著KarenW.品味人生

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2024食尚玩家駐站部落客。 谷歌嚮導10級2268萬瀏覽。 慢活‧趣旅行特約部落客編輯群。 波波黛莉Popdaily小編輯。 Potato media創作者。 痞客邦百萬部落客

#飯店 #五星飯店 #老爺酒店 #打卡景點 #住宿推薦

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❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★

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Enhsin 2026.04.09 40
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