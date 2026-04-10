台中親子小旅行：台中港酒店飛機房開箱，兒童室內樂園大解密

台中港酒店

台中港酒店，坐落於梧棲的台中港酒店，是一間兼具生活機能與便利交通的親子住宿選擇。除了鄰近三井 OUTLET、高美濕地等熱門景點，飯店更提供多樣化的主題房型與貼心接駁服務。

台中港酒店 - 大廳：

步入台中港酒店，挑高的大廳與暖色調的大理石材相互映襯，營造出開闊且沉穩的第一印象。櫃檯後方的藝術裝置與上方垂墜的層次燈飾，為空間增添了幾分輕奢質感。

側邊還貼心設有茶點自助區，讓旅人在辦理入住時，能先稍作休息，感受海線特有的悠閒節奏。

除了提供流暢的 Check-in 服務，最受旅人好評的莫過於資訊透明的「免費接駁時段表」。無論是前往高鐵站、三井 OUTLET 或高美濕地，在大廳就能輕鬆掌握行程。

台中港酒店 - 客房：

這間主題房不僅提供兩張寬敞的大床，更將飛行元素發揮到極致：懸掛在天花板上的立體飛機模型、專屬的兒童帳篷祕密基地，甚至還有滑梯和儀表板玩具。

豐富的遊樂設施，讓客房直接升格為孩子的專屬室內樂園，爸媽在沙發上休息也能輕鬆顧得。貼心的空間規劃，讓孩子有足夠的空間探索，大人也能享有放鬆的住宿體驗。

台中港酒店 - 室內兒童遊戲區：

最亮眼的莫過於那片夢幻的藍白大球池，搭配海盜船造型的溜滑梯，滿足孩子的冒險幻想，也讓孩子在安全的環境下盡情放電。

走廊更別出心裁地設計成「臨時停車區」，成排的小跑車與重機，加上有趣的交通號誌教學，讓孩子在飯店內就能享受開車馳騁的樂趣，是雨天或消暑的最佳備案。

台中港酒店 - 設施：

飯店於多個樓層設有專屬的投幣式洗衣機及烘衣機，對於帶著孩子旅行、需要頻繁換洗衣服或加熱副食品的家長來說，這些設施讓飯店不只是住宿空間，更像是一個便利的行動居家，讓旅程更加輕鬆無憂。

台中港酒店最溫柔的細節，在於平衡了孩子的快樂與大人的需求。驚喜地設置了投幣式按摩椅，讓家長在陪伴孩子放電的同時，也能趁機給自己幾分鐘的放鬆時光。

寬敞整潔的育嬰室配備了舒適的尿布台與增高踏墊，可愛的動物壁貼與童趣畫作，讓育兒過程變得優雅而從容，真正落實了全家度假的精神。

台中港酒店 - 用餐區：

現代簡約的裝潢風格，用餐氛圍輕鬆愜意。

提供多樣化的 Buffet 選擇，從現燙的鮮甜青菜到精緻的冷盤肉片應有盡有。

餐廳特別選用「梧棲小農」在地食材，將新鮮青翠的福山萵苣、地瓜葉等時蔬，搭配現點現做的麵條與濃郁肉燥，傳遞最純粹的家鄉味。

台中港酒店將「親子友善」延伸到了餐桌上。餐廳特別規劃了專屬的兒童餐區，以可愛的海港插畫妝點，並將檯面降低、設置加熱燈，提供現煎蛋捲、荷包蛋與孩子喜愛的炸物。

用餐空間開闊且明亮，並提供充足的兒童座椅，讓父母能放心地帶著孩子享受豐盛的早晨，讓用餐過程也成為旅程中輕鬆的一環。