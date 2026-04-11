異國風情「桃園龍岡米干節」將登場 8大活動報你知──

全台最具異國風情慶典──龍岡米干節 將登場(圖：桃園市觀旅局提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

全台最具異國風情的慶典，展現滇緬泰多元文化、美食──「桃園龍岡米干節」，今(2026)年將於4月25日於雲南文化公園、忠貞新村文化園區及龍岡大操場登場，活動期間不僅是展現一場充滿異域風情的傳統慶典，華麗的民族服飾外，還有長街宴等異國美食饗宴、潑水節、火把節等，另特別規劃「忠貞的•那條街」、「藍白大集合」及「龍岡米干-黑白大廚」等創意活動，透過復刻眷村懷舊遊戲與情境體驗，帶領民眾走入龍岡早年的生活場景，不僅能感受在地風情，也能讓國人不用出國，就能輕鬆感受異國魅力！

桃園龍岡米干節自創辦以來已邁入第16年，除大力推廣滇緬泰多元文化、美食，同時也帶動當地商圈發展，今年再度榮獲2026-2027年交通部觀光署觀光雙年曆「國際級特色活動」殊榮，成為桃園年度最具代表性的觀光品牌活動之一。今年活動除延續「水花火舞」主題，除了具代表性之「潑水節」及「火把節」兩大盛典，更首次辦理戶外大型舞台劇，藉由藝術詮釋龍岡的多元面貌，說出龍岡的地方故事，同時亦推出龍岡眷村懷舊遊戲，帶領遊客深入體驗在地人文風情。

※.今(2026)年桃園龍岡米干節8大活動特色：

一、潑水祈福──







潑水祈福(圖：旅遊經提供)







踩街(攝影：洪書瑱)



活動遵循傳統，於4/25、4/26率先以緬、泰傳統的「潑水祈福」揭開序幕，邀請三寶寺高僧為民眾點水祈福，以水花洗淨厄運、帶來平安好運。不能錯過還有現場的主題踩街，在歡樂氣氛中與親友互相祝福，為新的一年祈求順利平安。除此之外，還有韓國大廚提供限量韓國特色拉麵供民眾試吃！

二、長街米干宴──







米干節長街宴上菜(圖：桃園市觀旅局提供)







長街宴(圖：桃園市觀旅局提供)







長街宴菜色示意(圖：桃園市觀旅局提供)



於5/1舉辦一場熱鬧長街米干宴，讓民眾在米干香氣中品嚐異域美味。

三、火把求吉──







全台最具異國風情慶典──龍岡米干節 將登場(圖：檔案照片，桃園市觀旅局提供)



5/2晚間，忠貞新村將點燃篝火，以「火把求吉」儀式燃盡邪祟、照亮夜空，搭配少數民族的打歌表演，屆時民眾可以圍火共舞，在載歌載歡的氛圍中，祈求好運與平安。

四、《美味當家》舞台劇，重現眷村時代記憶──



在延續經典「水花火舞」慶典的同時，今年更特別邀請王偉忠團隊，於活動主題日（4月25、26日及5月1、2日）於龍岡大操場辦理戶外舞台劇《美味當家》。以龍岡最具代表性的「米干」為敘事核心，帶領民眾穿越時光，回到民國六十年代的眷村與市井生活。演出橋段除了融入傳統年節習俗與在地生活況味，更結合在地合唱團與國小學生跨界合作，透過互動式表演設計，讓觀眾不只是欣賞者，更是節慶故事的一部分，帶來耳目一新的觀演體驗，進一步深化米干節的文化厚度與情感記憶。

五、主題活動「忠貞的•那條街」──







「忠貞的•那條街」於活動主題日，於4月25、26日及5月1、2日，在龍岡大操場，集結「紅豆寶、蠶豆寶、字花、大輪盤、打彈珠、射飛鏢、釣酒瓶」等懷舊益智遊戲，打造趣味十足的集章闖關體驗。

六、主題活動「藍白大集合」──

「藍白大集合」於4月25日在龍岡大操場登場，藍圍兜、白圍兜承載著在地獨特的幼稚園記憶，也是許多龍岡人共同的成長印記，邀你一起活動筋骨、找回童年的純真與活力。

七、主題活動「龍岡米干-黑白大廚」──







「龍岡米干-黑白大廚」將於5月1日在龍平路(忠貞公有零售市場旁)登場，活動將邀集在地10間龍岡米干店家，包括：「唐記雲南米干、忠貞雲鄉米干、阿秀米干、大鬍子米干、忠貞誠、忠貞眷村口、雲南館、國旗屋、禧年米干、李記素食米干」，端出各具風味、色香味俱全的經典佳餚，讓民眾免費品嚐！



八、文化主題小旅行──







民族服裝體驗(攝影：洪書瑱)



活動期間規劃三梯次不同文化主題的小旅行，帶領遊客深度走訪龍岡周邊聚落，認識滇緬文化、眷村歷史與在地風味，讓來自各地的遊客都能在水花與火舞中，感受米干節獨有的溫暖與活力。

由於今年適逢桃園市與韓國龜尾市締結姐妹市十週年，特別邀請龜尾市代表團來台參與米干節4/25、4/26潑水節兩日活動，現場韓國大廚提供限量韓國特色拉麵供民眾試吃，透過料理與飲食文化的交流對話，展現兩國城市間的深厚情誼與文化連結，進一步推動米干節由在地節慶躍升為具有國際能見度的特色文化活動。









當地美食──米干(攝影：洪書瑱)







異域故事館外觀(攝影：洪書瑱)







異域故事館館內一隅(攝影：洪書瑱)







忠貞市場有屬於自己的特色(攝影：洪書瑱)







國旗屋是許多遊客到龍岡必拍的地標(攝影：洪書瑱)







清真寺(攝影：洪書瑱)



龍岡地區橫跨中壢、平鎮、八德三區，是當年滇緬異域孤軍撤台後的主要聚居地，因此至今仍洋溢濃厚的多元文化風情，融合雲南、緬甸、泰國與眷村特色，形成獨具魅力的生活場景。民眾在參與龍岡米干節之際，不妨品嚐一下當地──米干美食，亦可前往鄰近景點，包括：敘說異域歷史的異域故事館、充滿米干與異域小吃風味的忠貞市場、象徵家國情懷的國旗屋、莊嚴靜謐的龍岡清真寺，以及文創與歷史共存的馬祖新村與號稱「全台最美」的龍岡圖書館，十分適合規劃一日或半日輕旅行，深度體驗在地文化與人文景觀。



提醒您，龍岡地區周邊停車空間有限，區內道路狹窄，交通易堵塞，建議民眾搭車至中壢火車站後，再搭乘桃園客運「112南」至忠貞站，步行漫遊龍岡地區。另，龍岡米干節辦理期間，假日出遊開車的民眾可將車停放於龍岡大操場，搭乘免費接駁車前往會場。

相關活動資訊可至至2026桃園龍岡米干節活動官網(https://www.ricenoodlefestival.tycg.gov.tw/)或「樂遊桃園」Facebook粉絲團查詢。



