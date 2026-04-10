台中新地標！漢神洲際購物廣場4/10開幕：精品、米其林、開幕優惠一次看

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台中百貨又有新選擇！話題討論度爆表的「漢神洲際購物廣場」將於4月10日盛大開幕，不只以6.6萬坪超大規模、500+品牌強勢進駐成為北台中新地標，更一次集結國際精品、米其林餐廳與高質感生活選品，從逛街到用餐、從日常採買到週末放鬆，全都能在同一個空間完成。再加上開幕期間多重優惠與交通回饋同步上線，無論是想搶先踩點、還是精打細算撿好康，這一波絕對值得安排一趟。這篇幫你快速整理必逛亮點與開幕攻略。

空間設計亮點

如果你以為百貨就是一層一層逛，那這裡會讓你完全改觀。

整體設計靈感來自台中的「黃金縱谷」與精密機械產業，空間裡大量運用光影與金屬元素，走進去其實更像在逛一座當代藝術館。

其中最值得停下來感受的三個空間：

一是「光嶼中庭」，從高樓層灑落的自然光直接貫穿整棟建築，白天來會有種城市裡的透明感。

二是四樓的「Discover X」，不只是展演空間，更像沉浸式場域，未來很有機會成為打卡熱點。

三是六樓的「Sky Park琉光花園」，結合餐廳與戶外空間，晚上氣氛直接切換成微醺社交場。

尤其最受關注的是7樓到8樓打造的「Sky Camp天際營地」，直接把露營搬到城市高空，而且是「零裝備版本」。你不用準備任何東西，就能享受露營的放空感。對於平常忙到沒時間遠離城市的人來說，這種設計其實很精準不用開車上山，也不用搭帳，就能有一種「暫時離開日常」的儀式感。這一區很可能會變成情侶約會與IG打卡的熱門據點。

米其林、話題餐廳進駐

這次漢神洲際最被討論的，絕對是餐飲版圖的全面升級。全館一口氣引進超過50家餐廳，其中就有26間具話題性的熱門品牌，從米其林星級到必比登推薦幾乎一網打盡。像是連續多年獲得米其林肯定的「漢來名人坊」，主打正統粵菜；來自東京車站的人氣拉麵「そらのいろ SORANOIRO」，以及百貨少見的米其林餐盤推薦鰻魚名店「うなぎ四代目菊かわ」，再加上穩定高人氣的「NARA Thai Cuisine」與「淇里思印度餐廳」，讓整體餐飲水準直接拉高一個層級。

うなぎ四代目菊かわ

地址：台中漢神洲際購物廣場5F

營業時間：11:00-22:00，最後收客時間 21:00

電話：04-2422-5119

開幕優惠：加入會員可享「鰻丼套餐」半價優惠券；開幕當月單筆消費滿千元贈百元折價券。

「作 天麩羅・割烹」這次餐飲名單中最具話題的新品牌之一，就是由豊漁集團打造、米其林二星主廚稗田良平監製的「作 天麩羅・割烹」。主打少見的「天麩羅 × 割烹」雙主軸，以割烹鋪陳旬味，再用江戶前天麩羅技法收束風味，讓整體餐序更有層次。

作 天麩羅・割烹

地址：台中漢神洲際購物廣場5F

營業時間：12:00-14:30、18:00-20:30

套餐價位：2,200元加10%

訂位電話：02-2366-0792、官網線上訂位



漢神洲際這次在餐飲布局上，主打「話題首店」策略，一口氣引進多個全台或台中首度登場的品牌，直接拉高整體新鮮度。像是來自日本的人氣品牌「千房 Diversity」、屋馬集團全新韓式燒肉「尚屋」，以及漢來美食打造的蔬食品牌「樂蔬 LE SHU」，更攜手韓國寺院料理代表正寬法師設計菜單，強調順應節氣的飲食理念。

同時也補齊聚餐與夜生活場景，包括新馬辣集團推出的社交型火鍋「椒朋友」、燒肉中山全新品牌「中山 Red Label」，以及金色三麥打造的運動餐廳「SPORTS NATION」，從正餐到宵夜、從聚會到微醺，整體餐飲選擇更完整。

不只如此，話題新品牌也同步進駐，包括預計一位難求的自助餐廳「島語」、近年社群討論度爆棚的「溜溜酸菜魚」，以及初魚集團全台首間高端餐廳、屋馬集團全新型態首店、金色三麥打造的運動酒吧新據點，甚至連馬辣集團也首度推出時尚火鍋餐酒館插旗台中。從精緻料理到聚餐熱點、從異國風味到潮流餐酒，這裡幾乎可以說是把「台中最強美食清單」一次搬進同一棟建築裡。

精品與美妝陣容：這次不是齊全，是直接升級

這次漢神洲際在精品與美妝上的策略很明顯：不是拼品牌數量，而是拼「質感與體驗」。國際精品部分，從FERRAGAMO、Dolce & Gabbana到GENTLE MONSTER，該有的都有，但真正關鍵在於「獨家與首發」。PRADA Beauty直接開出台灣首店，GUCCI Beauty則是全台最大規模門市，這種配置在中部其實非常少見。美妝區更有意思，導入「美妝香檳吧」概念，你可以一邊試妝、一邊喝香檳，整個購物過程變成一種社交體驗。再加上BVLGARI香水專門店與香氛藝廊，整體氛圍已經接近精品百貨等級

韓國品牌進駐

全新門市空間延續 Marithé & François Girbaud 一貫簡約且富質感的設計語彙，以柔和色調與俐落線條打造舒適且現代的購物氛圍，呈現品牌融合經典與當代的時尚態度。店內完整呈現男女及童裝系列，從經典丹寧單品、標誌 Logo T-shirt，到以輕盈材質打造的夏季休閒服飾，展現品牌在日常與風格之間的完美平衡；同時亦推出台中獨賣 - 全新經典 LOGO 條紋帆布袋（售價$890），為開幕增添話題亮點。

日本知名超市進駐

除了精品與餐飲亮點之外，生活機能也同步到位，日本人氣超市「LOPIA」這次首度進駐北台中，成為不少在地人最期待的一區。主打高CP值與新鮮現做特色，從現切和牛、壽司、生鮮熟食到各式日本進口商品一應俱全，不只是「逛逛就好」，而是真的可以一次把日常採買搞定。對於習慣跑量販或日系超市的人來說，未來很可能直接把LOPIA當成固定補貨據點，讓這座百貨不只是假日去一次，而是融入日常生活的一部分。

台中漢神洲際購物廣場

開幕時間：4/10

地址：臺中市北屯區崇德路三段865號