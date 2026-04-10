想窩11餐旅館開箱：300坪大草皮與韓式汗蒸幕，台中最懂爸媽心的親子假期。

想窩11餐旅館

想窩11餐旅館開箱，想在台中找一間孩子玩瘋、大人放鬆的旅宿？位於沙鹿的想窩11餐旅館，以 800 坪的超大空間驚艷親子客。從戶外大草皮到二樓豐富的球池、沙坑與閱讀區，孩子們的電力在這裡被快樂收割；而大人專屬的汗蒸幕，則為旅行增添了少見的愜意。接著，讓我們透過這篇開箱攻略，一起探索這間高評價的親子餐廳旅館。

想窩11餐旅館-大廳：

踏進想窩11的那一刻，視覺便被大面積的木質元素與大理石紋理溫柔包圍。這裡的大廳不像傳統飯店那般冰冷，反而散發著一種如家一般的親切感。

為了隨時照顧家庭的需求，大廳角落設有完善的公共區域。除了標配的飲水機，更有復古可愛的微波爐與小烤箱，方便家長隨時為孩子加熱食物。

想窩11餐旅館-客房：

入住的房型配置了兩張舒適的雙人床，純白潔淨的床單讓人感到格外安心。充足的空間即使家庭入住也不顯擁擠，床頭貼心設置了插座與燈光控制，細節考量周到。

房內最令人驚豔的角落，莫過於那扇通往陽台的落地窗。陽台鋪設了戶外木地板，並放置了一張富有設計感的白色織紋休閒椅。

坐在這裡，眼前是一片生機盎然的綠樹森林，遠處則是開闊的城市天際線。无论是早晨喝杯咖啡，還是傍晚看夕陽，這片私人的綠意景色，無疑是旅行中最棒的奢侈。

想窩11餐旅館-室內兒童遊戲區：

滿滿的粉紅色與半透明球池，不仅是孩子的放電天堂，更是絕佳的攝影背景。

可以看到舒適的長凳休息區。這是一個「視線無死角」的設計，讓爸媽可以坐下來稍作喘息，同時目光始終能守護著正在探險的孩子。

開放式的矮櫃整齊排列著各式優質木製玩具，讓孩子學習在玩樂後自行收納。

全區鋪設幾何圖形的地毯，不僅防滑防撞，更營造出一種「客廳」般的溫暖感受，讓孩子可以席地而坐，沉浸在積木與繪本的世界。

這大概是全館最受家長好評的區域了。不同於傳統泥沙，這裡採用的是色澤夢幻、像碎鑽般的藍紫色琉璃沙。家長可以坐在邊緣陪伴，隨時記錄孩子專注挖掘的可愛模樣。

想窩11餐旅館-餐廳公共區域：

空間裡點綴著孩子們最愛的元素——巨大的骷髏傑克公仔與色彩繽紛的角色氣球，為摩登簡約的木質裝潢增添了躍動的生命力，讓用餐氛圍變得輕鬆又有趣。

透過大片玻璃門窗，餐桌旁的視野直接延伸至戶外 300 坪大草皮。大人在室內安心用餐的同時，也能一眼望見在戶外奔跑放電的孩子。

想窩11餐旅館-戶外遊樂區域：

草地中央座落著色彩繽紛的六角蜂巢爬網。高彩度的紅、黃、藍、綠拼接，不僅視覺吸睛，更挑戰孩子的肢體協調，讓他們在鑽爬之間探索空間的樂趣。

這裡提供了充足的滑步車與球類設施。在平整的人工草皮上奔跑，不必擔心泥濘沾染衣物，家長只需坐在一旁的泡泡屋休息區，就能看見最純粹的童年風景。

園區巧妙利用音符裝飾圍欄，將森林感與藝術感揉合。樹下的小動物石雕——從優雅的白鵝、乖巧的兔子到可愛的小象，彷彿在草地上開一場森林音樂會，是孩子最愛的拍照打卡點。

想窩11餐旅館-公共設施：

溫熱的環境能幫助身體徹底舒壓，坐在其中感受細微的汗水帶走體內濕氣與疲憊，是旅行中難得的靜心時刻。

這是「想窩11」最深得我心的設施。在親子旅遊的疲憊後，能有一個專屬大人的療癒空間，簡直是家長的救贖。

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