桃園機場住宿【TY精品商務旅館】鄰近機場，提供免費送機、出國寄放停車服務。大園區汽車旅館，四人車庫房開箱。

2026-04-10 11:00 鍾小殷的幸福玩樂趣

桃園大園區，為桃園國際機場所在地。

通常大家來到這裡，都是為了搭飛機出國居多。

分享TY精品商務旅館

它是汽車旅館的形式，不過又不是那麼的汽車旅館。

我反而覺得它比較像一般的商務旅店，

無論當成機場過境旅館，或者像我們一樣家庭旅遊，

也都蠻適合的。

TY精品商務旅館 地理位置

TY精品商務汽車旅館位在大園區的三民路二段，

這邊真的離機場很近，

三不五時就會聽到、看到飛機的概念。

我們也是這趟到桃園玩，才發現它們正在蓋捷運耶!

想想也是，生為台灣國門的桃園市，

怎麼可以只有機捷這條捷運線呢?

未來這邊捷運站若蓋好，又更方便了!

TY精品商務旅館 外觀環境

雖然我說TY旅館不太像汽車旅館，不過那是指房間內部，

如果就外觀來說，它是標準汽車旅館的樣子沒錯。

獨立的一間間房子，車庫跟房間就在鐵門裡面。

鐵捲門打開，車庫就是停一台車剛剛好的大小。

TY精品商務旅館 車庫四人房

我們帶著苳一起入住，兩大一小，選擇的是四人房。

等林恰恰停好車的同時，我發現車庫牆壁上有三個按鈕，

分別是車庫燈、車庫門以及電鈴。

才正在研究，苳就急著要先開門進房間，

我跟她說先等一下，等林恰恰停好車以後，

我可以順手把車庫燈一起關掉，我們再一起上樓。

因為我想說汽車旅館，都是樓下是車庫，樓上是房間的樣式。

登愣~

結果沒想到，TY旅館沒有樓上樓下耶!

原來它只有一層樓，一打開門，直接就是房間了。

哈哈哈，所以我才會說，它是沒有很汽車旅館的汽車旅館。

一進房左手邊是沙發跟小茶几，

晚上買了宵夜、點心，可以在這裡吃。

電視可以看一般電視台，也可以連接Youtube。

電視部份很安全，不用擔心會有一些18禁的頻道。

話說當初我也有詢問飯店人員，因為我們帶小孩同行，

希望是適合親子的普遍級房間XDD

對方也直接回我，是適合一般家庭住宿的四人房，不用擔心喔!

實際入住以後，果然真的是一般的房間，

沒有其它奇奇怪怪的東西。

(去過汽車旅館的人，應該懂我在說什麼吧!)

床跟枕頭都算好睡，不過有一個缺點，

可能因為屋頂是鐵皮的關係，若遇到下雨天雨聲會比較大。

我們入住那天剛好遇到下大雨，半夜我有被雨聲吵醒，

不過林恰恰跟苳說他們都沒聽到，一覺到天亮。

除了雨聲，由於鄰近機場，

也會聽到飛機的聲音，但入夜後會少很多。

衛浴部份一邊是淋浴間，一邊是馬桶。

衛浴就是一般般，沒有什麼特別需要介紹的地方。

水溫跟水量都正常，不會忽冷忽熱。

洗手台是設計在淋浴間的對面，

有一面大片的長方形鏡子，我個人是非常喜歡有大鏡子的房間，

穿衣服、化妝都很需要啊!

猜猜裡面是什麼?

是吹風機本人，被放在像禮物的盒子裡。

最後來介紹整個房間，我們沒有使用到的愛心浴缸。

其實愛心浴缸是很浪漫，

但可能因為它的顏色關係，感覺太粉紅了一點。

我翻了一下其它房型的介紹，發現好像還有高根鞋造型的浴缸。

TY精品商務旅館，主要房型有豪華四人車庫房以及豪華雙人車庫房。

做為機場周邊旅館，想要簡單住一晚，是OK的。

TY精品商務旅館 相關資訊

離機場很近，提供免費送機、出國寄放停車等服務。

我們雖然不是要出國，但隔天退完房以後，

也跑去桃園機場附近追飛機。

在找平價的機場住宿嗎?

大園區有間TY精品商旅喔!

TY精品商旅 汽車旅館

地址 : 桃園市大園區三民路二段609號 

電話 : 03-3935588   

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

#捷運 #飯店 #桃園機場 #商務旅館 #桃園旅遊 #住宿推薦

熱門文章

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用

hotNews__list__item--img

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

最容易愛錯人的5星座曝光！總是暈錯對象 「這星座」一戀愛就失去理智
hotNews__list__item--img

心理師談全紅嬋的淚水：當「長大」變成一種需要道歉的罪過
往下滑看更多精彩文章
❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★

2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

熱門文章

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用

hotNews__list__item--img

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

最容易愛錯人的5星座曝光！總是暈錯對象 「這星座」一戀愛就失去理智
hotNews__list__item--img

心理師談全紅嬋的淚水：當「長大」變成一種需要道歉的罪過
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★
往下滑看更多精彩文章
夢幻到不想睡！馬祖這幾間海景房，讓你伴著藍眼淚入夢

夢幻到不想睡！馬祖這幾間海景房，讓你伴著藍眼淚入夢

2026-03-31 09:51 FunTime旅遊比價
舒漫活海景旅宿。圖／booking
舒漫活海景旅宿。圖／booking

說到馬祖，相信很多人都會想起美麗的藍眼淚，這個特殊的自然現象吸引了不少觀光客，也有許多攝影好手前去「追淚」～不過藍眼淚出現的時機很難抓，通常要等到4月起才會陸續爆量。本期不僅帶大家「找淚」，還告訴大家去哪裡「觀淚」，趕快跟著FunTime小編一起往下看吧！到馬祖除了追淚，當然也要趁機走訪熱門景點、嘗嘗美食等等，小編將馬祖旅遊資訊一次整理在台灣離島全攻略，讓你輕鬆安排好馬祖自由行！

看詳細全文連結：【馬祖藍眼淚懶人包】此生必看奇幻美景！加碼藍眼淚住宿推薦

台灣離島景點全攻略：離島吃喝玩樂分類總整理

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行


藍眼淚小百科

藍眼淚小百科
藍眼淚小百科。圖／adobe stock

藍眼淚聽起來好像很浪漫，但它到底是什麼呢？藍眼淚是一種夜光藻，又被稱為夜光蟲，是在海中生存能作生物發光的非寄生甲藻。這種藻類之所以會發光，是因為其體內數以千計的球狀胞器中，具有螢光素–螢光素酶，這些胞器會讓夜光藻在感受到周遭環境的變化時發出螢光。這個現象在中國大陸渤海、長江口、福建沿海、珠江口海域、日本與澳洲等地都曾出現，不過在馬祖出現的比較頻繁，因此馬祖的居民就將此現象命名為「藍眼淚」。

 

藍眼淚觀賞季節及活動

什麼時候有藍眼淚

根據過去經驗，藍眼淚出現的時候約於每年的4月至6月，到7月之後出現的次數會陸續減少，不過也曾經有紀錄在11月都還有出現過，東莒的潮間帶也還是可以踩星砂，大家可以好好把握時間～

 

北海坑道藍眼淚活動

開放時間：3-11月採預約制（每天18:30-21:00進行，一天共6梯次，詳細請至

查詢）

票價：全票350元、優待票（年紀3歲~12歲及65歲以上者）300元、半票（身心障礙者、現役軍人）150元、縣民票100元

航程：約15至20分鐘


藍眼淚觀賞地點

馬祖藍眼淚地圖
馬祖藍眼淚地圖。

南竿觀賞地點推薦

牛角澳口、北海坑道、大漢據點、津沙沙灘、四維澳口、翰林角、珠螺澳口、福澳口等


北竿觀賞地點推薦

塘后沙灘、坂里沙灘、芹壁沙灘、橋仔沙灘等

 

東莒觀賞地點推薦

神秘小海灣、猛澳沙灘、福正沙灘等

 

西莒觀賞地點推薦

田澳澳口、青帆港、坤坵沙灘等

 

東引觀賞地點推薦

後澳、東澳、北澳、中柱堤、國之北疆等

 

賞淚注意事項

攜帶物品

手電筒、防蚊液、長袖衣物、穿防滑鞋

 

注意事項

1. 因為適合觀賞藍眼淚的地點比較沒有光害，光線昏暗、視線不良，要注意周邊地形，也最好結伴同行唷！

2. 月亮出來也會造成光害，只有北海坑道不受月光影響。

3. 建議漲潮時期前往追淚，乾潮時期藍眼淚較少。

4. 千萬不要潮海上丟躑石頭、激起淚花，會破壞生態造成藍眼淚消失，也容易造成其他遊客危險！


馬祖北竿住宿推薦

芹壁德順號民宿

馬祖芹壁德順號民宿1
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

馬祖芹壁德順號民宿2
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

芹壁德順號民宿同樣位在北竿島芹壁聚落內，也是一個看藍眼淚的好地點喔～有任何的旅遊疑問民宿老闆也都會貼心的幫你解答，早餐也很美味！可以感受到老闆的用心經營。芹壁德順號民宿提供雙人房及三人房，房間非常乾淨，外牆是石頭屋，內部則是木頭打造的小木屋風格，打開窗戶就是無敵海景。另外也提供機場碼頭接送，只要提前預約就可以囉！


訂房網評價：9.5/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉芹壁村31號

 

藍映海岸景觀民宿

藍映海岸景觀民宿
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿2
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿位於北竿島，緊鄰海灘，房間外就能看到大海，白天可鳥瞰藍天白雲與夕陽西下，夜晚還能聆聽療癒的海浪聲。藍映海岸景觀民宿提供海景與山景的雙人房、三人房及四人房，老闆夫婦也相當貼心熱情，讓住客可以在這裡得到最佳的款待～藍映海岸景觀民宿每到藍眼淚的季節可是超搶手，入住的旅客每天早晨都能享受民宿精心準備的豐富早餐，記得提早預訂，才不會撲空喔！


訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉橋仔村73號


馬祖南竿住宿推薦

南竿日光春和旅館

馬祖南竿日光春和旅館
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

馬祖南竿日光春和旅館2
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

南竿日光春和旅館是南竿相當高人氣的住宿，為清水模建築，整體裝潢設計走一個文青風，是小編最愛的風格，整個旅館就是一座美術旅館，前門可以看夕陽，後陽台可以觀日出。南竿日光春和旅館提供雙人房及四人房房型，而且全房型皆為海景套房！另外也有免費早餐及機場港口接送服務喔，到了南竿不曉得要住哪，就選這裡吧！


訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉1-1號


雲津客棧

雲津客棧
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧2
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧是馬祖南竿相當新的住宿，除了提供住宿，他其實也賣茶哦！雲津客棧的主人是馬祖唯一的茶農，研發了馬祖特有的烏龍茶、紅茶、枸杞茶葉等等，有來的旅客可以品嚐看看喔！另外，雲津客棧提供雙人、三人及四人一共三種海景房型，房間有小陽台可以賞海景，部分房型的陽台還有浪漫的鞦韆喔！另外也有提供免費機場接送及早餐，而且老闆一家人都相當親切熱情，絕對值得住上幾晚！


訂房網評價：9.4/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉四維路103-2號

 

祖景點推薦：馬祖交通、景點一次看

馬祖必吃美食：馬祖超有特色在地小吃

離島跳島行程大公開：澎湖跳島旅遊推薦

FunTime旅遊比價

FunTime旅遊比價

FunTime是全國知名的旅遊比價網，網羅全台旅行社，提供便宜機票、飯店、自由行、跟團行程比價與達人推薦行程，超過1000萬條旅遊商品及資訊，立即找到你要的旅遊行程。

#藍眼淚 #熱門景點 #住宿推薦

熱門文章

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用

hotNews__list__item--img

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

最容易愛錯人的5星座曝光！總是暈錯對象 「這星座」一戀愛就失去理智
hotNews__list__item--img

心理師談全紅嬋的淚水：當「長大」變成一種需要道歉的罪過
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★
往下滑看更多精彩文章
4月起日籍航空登機手提行李新制上路 隨身手提行李、行動電源皆限兩件內

4月起日籍航空登機手提行李新制上路 隨身手提行李、行動電源皆限兩件內

2026-04-02 08:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
多數人在出國旅遊時會選擇隨身攜帶登機箱搭乘飛機。　圖：Photo AC／來源
多數人在出國旅遊時會選擇隨身攜帶登機箱搭乘飛機。　圖：Photo AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】4月起飛日本的旅客要特別留意！日本航空業界將從即日起，針對機上行李攜帶規範進行調整，未來登機時的行李件數、收納方式都會比以往更加嚴格。這次新制由日本定期航空協會統一規範，適用於多數日籍航空公司，台灣旅客常使用的日本航空（JAL）、全日空（ANA）、樂桃航空皆在此次的規範內。

根據新制規定，每位旅客可攜帶登機的物品原則上為：

　◎ 1件手提行李（登機箱等） 

　◎ 1件隨身物品（如手提包或後背包） 

且「隨身物品」必須可以完整收納於前方座位下方，避免占用上方行李架空間。同時，手提行李需由旅客自行放置至行李架，若尺寸或重量不符規定，現場可能會被要求改為託運。

最明顯有感的就是，通常大家在逛免稅店時會買一袋伴手禮，這就會占掉一個隨身物品的額度。如果還有額外攜帶登機箱的話，隨身行李就必須把所有東西都整理到同一個袋子或背包裡才行。簡單來說，以前常見的「多帶一袋土產上機」的情況，之後會更難通融。

除了日籍航空這次的手提行李新制外，國際民航組織（ICAO）在03/27也發布了新的隨身行動電源規定，不僅是世界各國的航空公司要跟進規定，台灣的航空公司（華航、長榮、星宇、虎航等）也紛紛響應新制度規範，詳細請洽詢各航空公司官方規範。

新制明確要求：

　◎ 行動電源不可託運 

　◎ 必須隨身攜帶並可隨時確認 

　◎ 機上禁止使用與充電 

　◎ 只可以攜帶兩顆行動電源（依容量規範） 

未來在飛機上使用行動電源幫手機充電，都是禁止的行為，登機前先充飽電會比較保險。

如果近期要搭乘日籍航空，不論是入境或出境日本，都可以先記住幾個重點：

　◎ 登機行李以2件為限

　◎ 隨身物品需可放入座位下方

　◎ 搭機時不可以使用行動電源

　◎ 最多帶兩顆行動電源

　◎ 超額的物品可能被要求託運

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

最棒的女性生活資訊分享，請追蹤按讚「女子漾」

旅奇傳媒 TR Omnimedia

旅奇傳媒 TR Omnimedia

以旅遊／休閒／美食／品味為本的新聞平台，提供海內外最新消息及情報，透過深度與廣度兼具報導，帶領您閱覽豐富、多元的生活！

#虎航 #台灣 #日本

熱門文章

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用

hotNews__list__item--img

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

最容易愛錯人的5星座曝光！總是暈錯對象 「這星座」一戀愛就失去理智
hotNews__list__item--img

心理師談全紅嬋的淚水：當「長大」變成一種需要道歉的罪過
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★
往下滑看更多精彩文章
7-11限定甜點｜Flair杜拜巧克力蛋糕

7-11限定甜點｜Flair杜拜巧克力蛋糕

2026-04-04 15:15 萍姐愛分享

最近真的不誇張欸，無論滑手機、逛社群，幾乎到處都在講「杜拜巧克力」，而且變化多端，結果沒想到，連7-11也直接跟上這波熱潮，上次在7-11看到進口巧克力有開心果口味，這次竟然發現這款「Flair杜拜巧克力蛋糕」，產地還是來自阿拉伯聯合大公國的甜點，直接買起來嚐鮮，外層包裹可可，裡面上層是開心果脆脆、下層是巧克力蛋糕，咬下去鬆軟鬆軟的，每一口都吃得到脆脆，口感很讚！我喜歡，單吃需要配無糖熱紅茶，配牛奶也不錯，4/1-4/14止，全台7-11有特價$99/條，大家趕緊去嚐鮮❤️


Flair杜拜巧克力蛋糕

一條雖然原價要$149元，但包裝做的完全不馬乎


產地是阿拉伯聯合大公國，這讓我覺得有點期待甜度跟口感（哈！）


外層是紙盒設計，不是那種隨便的塑膠盒，打開之前還會有一點小小的儀式感，有點像在拆一個小甜點禮物的感覺（哈！）


整條杜拜巧克力蛋糕被巧克力包覆住，用手拿巧克力還會融化


剝開後，上面是滿滿的開心果脆脆、下面是可可蛋糕體，看起來就很好吃！！


整體就是「巧克力＋開心果＋蛋糕」三層結構，咬下去鬆軟鬆軟的，每一口都吃得到脆脆，雖然開心果香氣沒有這麼濃郁，但整體口感很讚！我喜歡💕


甜但不膩口，很適合邊用電腦工作，拿起來咬一口，慢慢吃的那種甜點，如果要直接單吃的話，就需要配無糖熱紅茶，才不會太甜喔！


我自己嘗試過，蛋糕配上牛奶也不錯吃，如果不配任何飲品，整體甜度是螞蟻人的最愛


這款蛋糕在脆上討論度蠻高的，口味算是很兩極，我認為這種國外的甜點，不甜就感覺不地道，有的人喜歡、有的人不喜歡，蠻建議想吃的人可以去買來吃吃看


現在4/1-4/14止，全台7-11有特價$99/條，趁特價大家趕緊去嚐鮮吧❤️


一起看看影片吧！


[ 繼續閱讀 ]

香菜狂粉注意！肯德基X多力多滋聯名推限定「香菜爆擊蛋撻」

[台中西區] 朝食午宴Just Brunch 台中店｜北部人氣名店插旗台中｜必點澎湃早午餐盤＆菜單分享！

出國旅行必備！Travel Blue藍旅 旅途有型禮盒（經典款）｜寧靜頸枕｜親膚烤漆斜背包｜實用配件一次到位！

[台中西屯] 松釀文創咖啡Songniang Coffee｜木雕X花草X咖啡交織的靜謐空間｜秘制辛拉麵意外好吃！


萍姐愛分享

萍姐愛分享

跟著我一起探索生命中的好事物！ 如果喜歡我的分享可以追蹤以下平台喔＾＾ ⭐️ https://joy.link/yapingchung

#蛋糕 #7-11 #超商新品 #711新品 #711美食 #711限定 #杜拜巧克力

熱門文章

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用

hotNews__list__item--img

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

最容易愛錯人的5星座曝光！總是暈錯對象 「這星座」一戀愛就失去理智
hotNews__list__item--img

心理師談全紅嬋的淚水：當「長大」變成一種需要道歉的罪過
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★
往下滑看更多精彩文章
Karen礁溪老爺酒店住宿心得｜礁溪溫泉飯店推薦，一泊二食晚餐自助餐超豐富、公共設施可以玩一整天

Karen礁溪老爺酒店住宿心得｜礁溪溫泉飯店推薦，一泊二食晚餐自助餐超豐富、公共設施可以玩一整天

2026-03-28 17:54 跟著KarenW.品味人生

有時候生活忙到一個程度，真的會很想按一下暫停鍵。

不是想逃離什麼，只是想暫時離開城市的節奏一下。

不用飛出國

只要找一間可以好好放鬆的飯店，兩天一夜的小旅行，其實就很剛好。

這次我選擇入住的地方

是很多人推薦的👉礁溪老爺酒店

以前其實就常聽朋友說

如果想找 礁溪溫泉飯店推薦👇

礁溪老爺幾乎都是名單上的常客。

但真正住過之後我才發現：

它吸引人的地方，其實不是奢華。

而是一種很舒服的節奏。

其實你一到這裡，整個人就會慢下來。

抵達礁溪老爺酒店，度假的節奏好像自然就開始了

從台北出發到礁溪，其實距離很剛好。

開車大約一個小時左右，就能從城市切換到比較慢的生活步調。

如果像我沒有開車行動也很方便，搭車到礁溪轉運站或者是礁溪火車站就有免費的接駁車🚙

抵達礁溪老爺酒店時

第一個感覺其實是，嗯，空間很舒服。

整體園區被綠意包圍，建築之間的距離也很寬敞。

不像有些飯店，大廳總是很熱鬧、很匆忙。（真別說我也是住過五星飯店，但是大廳很擁擠 不舒服的⋯）

礁溪老爺的氛圍反而比較安靜，有一種遠離塵囂度假的節奏，那種感覺其實很微妙，一進門就會感受到。

好像不用刻意安排什麼行程，只要在飯店待著，就已經是一種旅行。

公共設施非常豐富，不出飯店也可以待一整天

如果要說這次入住，最讓我印象深刻的一件事。

其實是 飯店的公共設施真的很多。

很多飯店房間很漂亮，但公共空間其實不多。

但礁溪老爺完全不是這樣。

整個飯店的設施其實滿豐富的，例如：

• 戶外溫泉風呂

• 室內溫泉設施

• 游泳池

• 健身房

• 桌球與撞球空間

• 閱讀休憩區

• 兒童遊戲空間

光是戶外泳池區，就可以游泳泡溫泉、泡腳、還有我最喜歡的小魚吃腳腳👣

如果真的好好使用，其實可以在飯店待上一整天，估價還不夠用！

我自己最喜歡的是戶外溫泉區♨️

泡著溫泉

看著遠方的山景

整個人會很自然慢下來。

有時候旅行最難得的，不是跑很多景點。

而是有一段時間，可以什麼都不做，只是單純放鬆。

房間氛圍溫暖舒服，住起來很放鬆

房間整體設計，是比較溫暖的日系風格。

不是那種很誇張的設計，但整體住起來很舒服。

最讓人喜歡的就是：房間裡有溫泉浴池。

晚上泡一次

早上起床再泡一次。

套一句我朋友說的；每次來都要泡到筋都鬆掉才要回家🤣

這種放鬆的心情真的其實很簡單，就是單純的享受慢慢生活的小片刻。

一泊二食晚餐自助餐，餐點種類非常豐富

這次訂的是

很多人會選擇的 一泊二食方案。

晚餐是在飯店的雲天自助餐廳享用。

其實我吃過不少飯店Buffet

但礁溪老爺的晚餐自助餐

整體種類真的滿多的。（我真心覺得優秀。）

像是：

• 新鮮海鮮冷盤

• 各式熱食料理

• 日式料理

• 現切肉品

• 沙拉輕食

• 甜點水果區

整體吃下來會覺得：選擇很多，而且用餐空間其實滿舒服的

不是那種很吵雜的Buffet。

反而比較像是可以慢慢吃、慢慢聊天的晚餐，雖然說用餐有限制，因為是分兩個梯次吃晚餐，不過兩個小時真的吃到，我當下飽到差點出不去⋯

對我來說，一泊二食最大的優點就是，不用再思考晚餐要去哪裡。

旅行的時候，有時候少一個決定，反而更輕鬆。

早餐可以選擇雲天自助餐或岩波庭無菜單料理

隔天早餐其實滿有意思的，飯店提供兩種不同的用餐方式。

一個是在

雲天自助餐餐廳。

另一個則是在

岩波庭餐廳享用無菜單料理。

如果喜歡選擇很多

可以到雲天自助餐。

但如果想要比較安靜

岩波庭的早午餐其實也很有特色。

我自己其實滿喜歡這樣的安排。

因為每個人對早餐的期待都不同。

有人喜歡豐富

有人喜歡精緻

但礁溪老爺剛好兩種都有。

再來也是因為昨天晚上吃了自助餐，隔天的早上就是想要來點清爽精緻的料理！

這時岩波庭的早午餐對我來說就是剛剛好的選擇🙋‍♀️

為什麼礁溪老爺酒店一直是礁溪住宿推薦

這次入住之後，我其實可以理解，為什麼很多人會把它放在 礁溪住宿推薦名單裡。

它不是只有華而不實的噱頭，而是一間：很適合好好度假的地方。

公共設施夠多、餐點選擇也很多、整體空間也很舒服。

有時候旅行其實不需要太遠。

兩天一夜

泡溫泉、吃一頓好吃的晚餐

然後慢慢放空，其實就已經很療癒。

如果最近也在找：宜蘭溫泉住宿

或是想安排一趟 礁溪兩天一夜小旅行。

「礁溪老爺酒店」會是一個很不錯的選擇。

有時候生活需要的，其實只是短暫離開日常。

然後再帶著比較輕鬆的心情，回到原本的生活。

#礁溪老爺酒店

#礁溪溫泉飯店

#宜蘭溫泉住宿

#礁溪飯店推薦

#宜蘭住宿推薦

#一泊二食飯店

#礁溪旅行

#宜蘭旅行

#溫泉飯店推薦

#台灣旅行

跟著KarenW.品味人生

跟著KarenW.品味人生

2024食尚玩家駐站部落客。 谷歌嚮導10級2268萬瀏覽。 慢活‧趣旅行特約部落客編輯群。 波波黛莉Popdaily小編輯。 Potato media創作者。 痞客邦百萬部落客

#飯店 #五星飯店 #老爺酒店 #打卡景點 #住宿推薦

熱門文章

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用

hotNews__list__item--img

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

最容易愛錯人的5星座曝光！總是暈錯對象 「這星座」一戀愛就失去理智
hotNews__list__item--img

心理師談全紅嬋的淚水：當「長大」變成一種需要道歉的罪過
hotNews__list__item--img

❤台北❤國家級濕地【關渡自然公園】~守護☆生態多樣性★

最新文章

想窩11餐旅館開箱：300坪大草皮與韓式汗蒸幕，台中最懂爸媽心的親子假期。

想窩11餐旅館開箱：300坪大草皮與韓式汗蒸幕，台中最懂爸媽心的親子假期。

#台中 #住宿推薦 #親子住宿 #親子旅遊 #台灣

After Thirty 2026.04.10 16
桃園機場住宿【TY精品商務旅館】鄰近機場，提供免費送機、出國寄放停車服務。大園區汽車旅館，四人車庫房開箱。

桃園機場住宿【TY精品商務旅館】鄰近機場，提供免費送機、出國寄放停車服務。大園區汽車旅館，四人車庫房開箱。

#桃園機場 #住宿 #捷運 #商務旅館 #桃園旅遊 #飯店 #住宿推薦

鍾小殷的幸福玩樂趣 2026.04.10 13
賞花尋花趣：發現台灣特有種「角落野花園」（台北植物園 三）

賞花尋花趣：發現台灣特有種「角落野花園」（台北植物園 三）

#台灣 #夏天 #賞花 #散步趣

卡娃思 / 開心趴趴走 2026.04.10 31
東京 | 名偵探柯南 風馳天空都市 4/8~6/7 池袋陽光60展望台期間限定舉辦！

東京 | 名偵探柯南 風馳天空都市 4/8~6/7 池袋陽光60展望台期間限定舉辦！

#東京 #名偵探柯南 #期間限定 #熱門打卡 #打卡景點

Enhsin 2026.04.09 30
希臘夢幻遊(3)歷史、神話與現代，跨時空的奇妙城市—雅典

希臘夢幻遊(3)歷史、神話與現代，跨時空的奇妙城市—雅典

#希臘 #雅典 #景點 #打卡景點

唐蘋想很多 2026.04.09 21
兩壺熱清酒149元！台北101附近神醬串燒19元起，Dcard與PTT兩大論壇推薦台北居酒屋

兩壺熱清酒149元！台北101附近神醬串燒19元起，Dcard與PTT兩大論壇推薦台北居酒屋

#居酒屋 #台北 #Dcard #台北美食 #聚餐 #宵夜 #美食探店

冠婷生活趣 2026.04.09 16
阿里山茶農改開抹茶店！還嘉義感受台灣感性「palette matcha」

阿里山茶農改開抹茶店！還嘉義感受台灣感性「palette matcha」

#台灣 #布丁 #阿里山 #嘉義 #抹茶 #甜點 #美食探店 #美食

Suru 2026.04.09 91
【台北探店】捷運行天宮站絕美藝術甜點店🍰！4K手作烘焙松江店新開幕，必吃神級水果千層、外脆內軟可麗露，還有超特別的甘草芭樂冰美式✨快跟閨蜜來場質感下午茶！

【台北探店】捷運行天宮站絕美藝術甜點店🍰！4K手作烘焙松江店新開幕，必吃神級水果千層、外脆內軟可麗露，還有超特別的甘草芭樂冰美式✨快跟閨蜜來場質感下午茶！

#台北 #甜點 #水果 #美食探店 #打卡景點

meru 2026.04.09 32
aespa 聯名辛拉麵推快閃優惠價 新品和辛辣可可冰淇淋首度曝光

aespa 聯名辛拉麵推快閃優惠價 新品和辛辣可可冰淇淋首度曝光

#台北 #韓國 #拉麵 #辛拉麵

享民頭條 2026.04.09 41
台中朵茉行館開箱：KTV、按摩椅、超大浴缸一次滿足！

台中朵茉行館開箱：KTV、按摩椅、超大浴缸一次滿足！

#台中 #台中 親子 飯店 #台中旅遊 #住宿推薦 #親子旅遊

After Thirty 2026.04.09 60
18+