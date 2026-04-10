桃園機場住宿【TY精品商務旅館】鄰近機場，提供免費送機、出國寄放停車服務。大園區汽車旅館，四人車庫房開箱。

桃園大園區，為桃園國際機場所在地。

通常大家來到這裡，都是為了搭飛機出國居多。

分享TY精品商務旅館，

它是汽車旅館的形式，不過又不是那麼的汽車旅館。

我反而覺得它比較像一般的商務旅店，

無論當成機場過境旅館，或者像我們一樣家庭旅遊，

也都蠻適合的。

TY精品商務旅館 地理位置

TY精品商務汽車旅館位在大園區的三民路二段，

這邊真的離機場很近，

三不五時就會聽到、看到飛機的概念。

我們也是這趟到桃園玩，才發現它們正在蓋捷運耶!

想想也是，生為台灣國門的桃園市，

怎麼可以只有機捷這條捷運線呢?

未來這邊捷運站若蓋好，又更方便了!

TY精品商務旅館 外觀環境

雖然我說TY旅館不太像汽車旅館，不過那是指房間內部，

如果就外觀來說，它是標準汽車旅館的樣子沒錯。

獨立的一間間房子，車庫跟房間就在鐵門裡面。

鐵捲門打開，車庫就是停一台車剛剛好的大小。

TY精品商務旅館 車庫四人房

我們帶著苳一起入住，兩大一小，選擇的是四人房。

等林恰恰停好車的同時，我發現車庫牆壁上有三個按鈕，

分別是車庫燈、車庫門以及電鈴。

才正在研究，苳就急著要先開門進房間，

我跟她說先等一下，等林恰恰停好車以後，

我可以順手把車庫燈一起關掉，我們再一起上樓。

因為我想說汽車旅館，都是樓下是車庫，樓上是房間的樣式。

登愣~

結果沒想到，TY旅館沒有樓上樓下耶!

原來它只有一層樓，一打開門，直接就是房間了。

哈哈哈，所以我才會說，它是沒有很汽車旅館的汽車旅館。

一進房左手邊是沙發跟小茶几，

晚上買了宵夜、點心，可以在這裡吃。

電視可以看一般電視台，也可以連接Youtube。

電視部份很安全，不用擔心會有一些18禁的頻道。

話說當初我也有詢問飯店人員，因為我們帶小孩同行，

希望是適合親子的普遍級房間XDD

對方也直接回我，是適合一般家庭住宿的四人房，不用擔心喔!

實際入住以後，果然真的是一般的房間，

沒有其它奇奇怪怪的東西。

(去過汽車旅館的人，應該懂我在說什麼吧!)

床跟枕頭都算好睡，不過有一個缺點，

可能因為屋頂是鐵皮的關係，若遇到下雨天雨聲會比較大。

我們入住那天剛好遇到下大雨，半夜我有被雨聲吵醒，

不過林恰恰跟苳說他們都沒聽到，一覺到天亮。

除了雨聲，由於鄰近機場，

也會聽到飛機的聲音，但入夜後會少很多。

衛浴部份一邊是淋浴間，一邊是馬桶。

衛浴就是一般般，沒有什麼特別需要介紹的地方。

水溫跟水量都正常，不會忽冷忽熱。

洗手台是設計在淋浴間的對面，

有一面大片的長方形鏡子，我個人是非常喜歡有大鏡子的房間，

穿衣服、化妝都很需要啊!

猜猜裡面是什麼?

是吹風機本人，被放在像禮物的盒子裡。

最後來介紹整個房間，我們沒有使用到的愛心浴缸。

其實愛心浴缸是很浪漫，

但可能因為它的顏色關係，感覺太粉紅了一點。

我翻了一下其它房型的介紹，發現好像還有高根鞋造型的浴缸。

TY精品商務旅館，主要房型有豪華四人車庫房以及豪華雙人車庫房。

做為機場周邊旅館，想要簡單住一晚，是OK的。

TY精品商務旅館 相關資訊

離機場很近，提供免費送機、出國寄放停車等服務。

我們雖然不是要出國，但隔天退完房以後，

也跑去桃園機場附近追飛機。

在找平價的機場住宿嗎?

大園區有間TY精品商旅喔!

TY精品商旅 汽車旅館

地址 : 桃園市大園區三民路二段609號

電話 : 03-3935588