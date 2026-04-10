2026-04-10 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走
賞花尋花趣：發現台灣特有種「角落野花園」（台北植物園 三）
繼續賞花尋花趣，目標角落花園，小花不畏強陽也不畏懼風，更不畏大雨的生長開花。
一、紫花酢漿草，春夏季節最常見草地上野花😳
- 在台灣風土適應性佳，幾乎像野花野草般隨處可見。
- 紫花酢漿草屬於草本球根花卉，地下鱗莖肉質，下方長了一條粗粗的根，就像是小蘿蔔，有點甜味，而全株都帶有酸味，其嫩莖葉還可當野菜，所以又有"鹽酸草"之稱。
- 紫花酢漿草呈叢生狀，花粉紅或桃紅色，花苞下垂，夜晚及陰天有睡眠運動，花朵閉合。
二、茅毛珍珠菜（中文別名）
- 學名叫濱排草，報春花科，典型的濱海植物。
- 濱排草成群分布在岩岸，分布在台灣北、南、東部及離島沿岸等地區岩隙或砂礫等地都可以見到。
三、佛萊明豆，花序藏在蚌殼狀苞片裡😇
- 佛萊明豆是豆科的小灌木，又稱為千金拔、球穗千金拔，廣泛分布於亞洲的熱帶、亞熱帶地區及西北太平洋地區，台灣於南部低海拔灌叢、林緣或路邊可見。
- 佛萊明豆最特別、最有趣的特徵，就是排列成串、狀似毬果的蚌殼狀苞片，真正的花就包藏在苞片裡。蚌殼狀的苞片像是一片對折的紙質小葉片，初為淡綠色，漸漸轉為乾燥的黃褐色，苞片裡頭的花苞，幾乎是在苞片轉為黃褐色之後才會開出淡黃綠色的蝶形花，然而苞片在開花結果後也都一直留存不會凋落。（台北植物園臉書公開資訊）
- 賞花位置：台北植物園賞荷廣場「角落野花園」，花苞已見咖啡色中，花苞裡的花得仔細觀察才看得到。
四、巴稜石竹台灣特有種😳
- 分布在桃園北橫的羅浮至巴稜，新竹的秀巒至新光，以及南投的春陽與清境農場一帶
五、蘭嶼溲疏台灣特有種😳
- 新枝密被星狀毛，葉卵形至闊卵形，葉基偶有心形。
- 花序長2-9cm，花密生盛花時難以見到花序軸，蒴果花柱宿存，果實狀似燭台。
- 賞花位置：台北植物園賞荷廣場，角落野花園旁。
台北植物園「角落野花園」，越來越受到遊園遊客的關注，賞荷順遊順賞小花小草，彎下身子慢慢欣賞，有的遊客甚至用了望遠鏡細微的觀察欣賞，十多種野花野草就在小花圃裡，仔細慢賞中，隨手網路一搜，發現有的還是台灣特有種，尋花賞花中認識它們，增添玩樂的興致和趣味，有意思🫠。
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