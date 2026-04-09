希臘夢幻遊(3)歷史、神話與現代，跨時空的奇妙城市—雅典

希臘首都雅典，名字來自智慧女神雅典娜，是一個融合古代歷史、神話傳說與現代都市的城市，給人的感覺是歷史在腳下，神話在眼前、生活在當下，有種跨越時空的奇妙感受，本文介紹雅典四個必去的景點，讓你深刻體會雅典的獨特魅力。

古希臘文明的象徵—衛城

雅典遍布古蹟，最著名的是衛城，原意是「高處的城市」，坐落在城市中央的一座石灰岩高丘上，已有超過2500年的歷史，古代用來作為防禦據點與宗教中心，是雅典最具代表性的地標，也是古希臘文明的象徵之一。

帕德嫩神殿

帕德嫩神殿是整個衛城的核心，建於公元前5世紀，供奉智慧女神雅典娜，以完美比例與多立克柱式聞名，被視為古典建築的巔峰。帕德嫩神殿最厲害的地方在於柱子微微向內傾斜，地面略微隆起，為了讓人眼看起來完全筆直，將「視覺美學」與「工程數學」做到極致的融合，展現驚人的建築智慧。

伊瑞克提翁神殿

伊瑞克提翁神殿位於衛城北側，供奉雅典娜及海神波塞頓的雙神殿，並是神話場景的綜合聖地，相較於壯觀對稱的帕德嫩神殿，伊瑞克提翁神殿以不規則設計與精緻細節聞名，著名的「少女柱」是用女性雕像代替柱子，姿態優雅衣褶細膩，是古希臘雕刻藝術的代表作，極富藝術感。

奧運發源地—競技場

有別於羅馬競技場是娛樂表演，希臘競技場是運動競賽，最早建於公元前4世紀，結合宗教、運動與慶典，1896年第一屆現代奧林匹克運動會就在此處舉辦。它是世界唯一全大理石打造的體育場，依山勢而建，保留古代U型跑道形式，可容納約5萬名觀眾。

希臘民主的象徵—憲法廣場

憲法廣場是整個城市最重要的公共空間與交通樞紐，也是觀光與在地生活交會的核心地帶。19世紀人民在此集會，迫使國王頒布希臘憲法，是希臘從君主制走向共和制的歷史轉折，國家慶典常以此為背景，是希臘民主與公民社會的重要象徵。

國會大廈

廣場正前方的壯觀建築原本是皇宮，現在是國會所在地，典型的新古典主義建築，立面對稱線條簡潔，外牆以淺色石材覆面，傍晚時分，夕陽會將國會大廈染成柔和的琥珀色，十分美麗。

無名戰士紀念碑

位於國會大廈正前方的牆面上，刻有一尊垂死士兵的浮雕，紀念在戰爭中犧牲的無名英雄，是希臘民族集體情感的匯聚地。穿著傳統服飾的衛兵每小時進行一次換崗儀式，週日上午更有完整的軍樂隊與更多衛兵參與，是旅客拍照觀賞的熱門活動。

眾神的鄰居—布拉卡

布拉卡位於衛城山腳下的老城區，許多街道沿著古蹟遺址發展，充滿歷史感，有迷宮般的石板小巷、盛開的九重葛與充滿粉橘色、鵝黃色的新古典主義建築，構成色彩飽和度極高的視覺感受，展現雅典另一種地中海風情。

阿德里亞努大街是布拉卡最古老的街道，餐廳與咖啡館林立，很多紀念品店、手工藝店，可採買橄欖油、香料、陶器、皮革製品等，這種商業活力與歷史場景的交織，是布拉卡迷人之處。

永信旅行社希臘有兩個行程，除了島嶼有札金索斯或克里特島兩種選擇，皆有上述雅典的景點，想感受雅典多種風情不妨參考，相信能帶給你難忘的旅程。

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