[台北信義]柒息地串燒居酒屋信義店，兩壺熱清酒149元！台北101附近神醬串燒19元起，Dcard與PTT兩大論壇推薦台北居酒屋

台北信義區美食餐廳推薦_柒息地串燒居酒屋信義店─Dcard與PTT兩大論壇推薦台北居酒屋，兩壺熱清酒149元！費時費工秘醬串燒19元起，超過10年不斷改良的職人堅持，有專業機構雙重認證食安保障的五小時熬製烤肉神醬，列入台北101附近美食餐廳口袋名單_2025柒息地串燒居酒屋信義店菜單，信義區平價宵夜美食推薦、永春捷運站美食餐廳推薦

文章目錄

關於柒息地串燒居酒屋信義店

「台北信義區美食餐廳推薦_台北101附近美食餐廳」

「信義區平價宵夜美食推薦、永春捷運站美食餐廳推薦」

柒息地串燒居酒屋信義店在哪裡

柒息地串燒居酒屋信義店位於台北市信義區林口街74號，台北101附近美食餐廳之一，緊鄰信義區林口公園、近永春捷運站4號出口，附近有捷運站、公車站、機車停車格、汽車收費停車場。

柒息地串燒居酒屋信義店環境_餐點特色

柒息地烤肉神醬

從第一滴醬到最後一刷，五小時、三道工序，每一步都是職人堅守10幾年持續改良的心血，最終煉成柒息地烤肉神醬，鎖住串燒的靈魂好滋味。

聚會小酌就會想到柒息地

學生聚餐、下班小酌、家庭聚會、節日慶祝，就到充滿人情味的居酒屋，給人滿滿安心自在的放鬆感。

物超所值的平價串燒，單串19元起

經過專業機構把關檢驗取得ISO22000、HACCP認證的合法工廠，確保每一串送上桌的串燒，是有品質保障、讓饕客可以安心享用的。

交通_停車資訊

大眾運輸：捷運_永春捷運站4號出口，走路6分鐘；公車_永春公寓，走路3分鐘。

機車：附近機車停車格_林口街。

汽車：信義行政中心停車場，走路5分鐘。

交通指引_柒息地串燒居酒屋信義店

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永春捷運站4號出口、台北101附近；選址於台北市信義區林口街的柒息地串燒居酒屋信義店，周邊有公車站、捷運站、機車停車格、汽車收費停車場，擁有便捷的大眾運輸網絡、好停車免擔心找不到停車位。

柒息地串燒居酒屋信義店環境開箱

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跟姊妹約平日晚餐聚當天，搭乘捷運到永春站下車後，從4號出口走路6分鐘即看到柒息地串燒居酒屋信義店相當顯眼的招牌。

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柒息地串燒居酒屋信義店營業時間為：

每天18：00~半夜01：30。

柒息地串燒居酒屋信義店_自助串燒區

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自助串燒區有擺放乾淨的夾子、食物籃，可自行取用、盛裝想吃的串燒。

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秘醬串燒系列可到自助串燒區自行拿取，到接待區計算價格。

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將各種串燒擺放在可維持新鮮程度的冷藏櫃中，放在分隔套房裡的串燒們都有各自的名稱，方便拿取時參考。

冷藏冰箱內的串燒們，超想每樣都拿一串嚐鮮，冷藏櫃上方有串燒詳細價格表可參考，免擔心被當盤子。

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選擇內用的朋友們，可掃描QR Code連到線上點餐頁面，加點日式原味系列、柒息地私房菜系列、柒息地私房湯品系列餐食。

柒息地串燒居酒屋信義店_飲品區

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可在冰箱區選擇酒水搭配串燒、私房菜一起享用，啤酒、韓國原裝進口酒款、日系酒款通通有。

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不喝酒的朋友們，有頃刻間甜醋荔露、頃刻間甘菊金萱、頃刻間桃沫烏龍、可爾必思、王老吉、芬達橘子汽水、可樂可選擇，搭配餐點一起享用。

柒息地串燒居酒屋信義店_製餐區

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可視化廚房可以看到串燒食材的處理過程、燒烤過程，看得到料理空間整潔狀態不錯，吃得美味也吃得安心。

柒息地串燒居酒屋信義店_用餐區

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在明亮、寬闊的日系空間，簡單設置幾張2人桌、4人桌、6人桌，桌間距離蠻寬裕的，即使滿位也不會覺得擁擠，4人以上用餐建議提早1天以上打電話或使用線上訂位，方便外場人員先安排併桌。

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桌面上有擺放柒息地串燒居酒屋信義店精選的4款調味粉：孜然粉、辣椒粉、椒鹽粉、麻辣花椒粉，可以灑一點搭配秘醬串燒、私房菜享用。

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一人走進柒息地串燒居酒屋信義店吃飯，不尷尬！

緊鄰著可視化廚房的區域，規劃吧檯式長桌用餐區，一人用餐安排坐這自在地享受現烤串燒、現做私房菜的好滋味。

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4人桌。

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6人桌。

柒息地串燒居酒屋信義店餐點分享

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內用都會附上一碟隨機三樣開胃菜。

柒息地串燒與知名台菜師傅攜手研發、值得細細品嘗的開胃小菜，在等待神醬串燒上桌前，從開胃小菜：韓式泡菜、梅子蘿蔔開場，喚醒味蕾。

飄香10年柒息地人氣排行榜系列

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秘醬燒百頁豆腐 19元

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百頁豆腐入口的Q彈、軟嫩、綿密，加上神醬的鹹香、細膩的甜感，搭配蠻不錯的。

秘醬燒豬血糕 25元

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豬血糕與秘製神醬的完美搭配，烤豬血糕保有著濕潤、軟Q、帶些嚼勁的口感，搭配秘醬的多層次香氣，很可以！

秘醬燒豆干 25元

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火侯、時間掌控精準的美味豆干，口感軟Q，吃得到鹹甜醬香。

秘醬燒豆皮 30元

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一嚐外酥、內軟嫩的口感，可以吃得到裹藏在極致酥香外衣裡，淡淡的黃豆香氣與軟嫩的豆皮口感。

神醬燒甜不辣 30元

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烤甜不辣的火侯、時間控制得相當不錯，保有甜不辣本身軟Q的口感，與經過直火炭烤後酥香可口的外層。

秘醬燒花椰菜 36元

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烤過的青花菜保有本身的清甜與水分，且口感更加柔軟。

秘醬燒青椒 36元

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刷上柒息地烤肉神醬的秘醬燒青椒，讓青椒入口後留在嘴裡的清甜感再升級，口感軟嫩、不過鹹。

秘醬燒花枝丸 39元

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花枝丸對半切串成花枝丸串 → 燒烤過程中刷上香噴噴神醬增添香氣層次，外層酥香內層軟Q，一口一塊讚的。

雞腿肉串 50元

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不喜歡自行挑骨頭的朋友大推這個！

大口吃已去骨切塊的雞腿肉，一嚐保有肉汁的鮮甜、嫩口的美味雞腿肉。

梅花豬肉串 50元

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嚴選優質梅花豬肉切塊後串成梅花豬肉串，在燒烤過程中灑上特製椒鹽粉提香，外酥裡嫩吃得到鎖在肉裡的豬肉鮮味。

秘醬燒蔥肉串 56元

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上等牛五花搭配新鮮青蔥， 手工捲成鮮嫩的蔥肉串，直火炭烤過程中刷上柒息地烤肉神醬，美味再升級。

柒息地私房菜系列

台日友好滷肉拉麵 69元

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現燙Q彈有麵勁的日式拉麵，淋上充滿台灣味的噴香滷肉燥，經由攪拌讓每一根麵條巴附上滷肉汁，開吃。

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滷肉燥整體鹹度很剛好，吃得到滷得很入味、帶有膠質感的豬皮、口感紮實的豬肉塊。

烤香酥肥腸 110元

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鹹香入味的滷大腸，口感香脆完全沒有肥膩感。

正宗台越月亮蝦餅 170元

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現點現炸外層酥脆、餡料厚實的月亮蝦餅，在嘴裡留下滿滿蝦仁鮮香，沒有油耗味。

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搭配特調醬汁，增加香氣層次、美味加倍。

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日式原味系列

柳葉魚一夜干 六隻 130元

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這道酥炸柳葉魚一夜干超適合配啤酒享用！

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每一尾柳葉魚一夜干，香烤後都穿上了迷人秘醬香氣、表皮口感香酥，整尾都可以吃。

柒息地私房湯品系列

百菇雞湯 179元

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想不到在居酒屋也可以喝到充滿台味的百菇雞湯！

溫熱入口、真材實料堆疊，在嘴裡留下馥郁菇香，搭著軟嫩有肉汁的大塊雞肉一起吃，小酌後喝一碗幸福感滿滿滿。

飲品系列

頃刻間甘菊金萱 65元

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熱清酒買一送一 149元

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1664白生啤 330ml 150元

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多人聚餐推薦點一座啤酒塔，大約可裝6杯1664白生啤。

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喝下一口，先感受到的是微微苦感後的回甘，而非僅有單純的甜膩，細細品味可以感受到其中蘊藏的柑橘果香與葡萄柚芳香。

消費資訊

V 用餐日期：2025/08/28(四)

V 付款方式：現金、信用卡。

V 用餐酌收5%服務費。

V 用餐時間2.5小時。

2025柒息地串燒居酒屋信義店菜單

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台北信義區美食餐廳推薦_柒息地串燒居酒屋信義店菜單，來源：柒息地串燒居酒屋信義店線上訂位2025/09/04

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台北信義區美食餐廳推薦_柒息地串燒居酒屋信義店菜單，來源：柒息地串燒居酒屋信義店線上訂位2025/09/04

2025柒息地串燒居酒屋信義店優惠活動資訊

熱清酒買一送一

熱清酒售價149元，買一送一等於一瓶不到75元

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柒息地串燒居酒屋信義店

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餐廳設施：洗手間

⏰ 營業時間

18：00~半夜01：30

📍 地址：台北市信義區林口街74號

📞 電話：02 2727 0117













品牌資訊

柒息地串燒居酒屋信義店線上訂位

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柒息地串燒居酒屋信義店IG

柒息地串燒居酒屋信義店LINE@

柒息地串燒居酒屋分店資訊

柒息地串燒居酒屋線上訂位

柒息地串燒居酒屋長安店

⏰ 每天18：00~半夜01：30

📍 台北市中山區長安東路一段46-1號

柒息地串燒居酒屋長春店

⏰ 每天18：00~半夜01：30

📍 台北市中山區長春路128-1號

🚇松江南京站，步行5分鐘

柒息地串燒居酒屋延吉店

⏰ 每天18：00~半夜01：30

📍 台北市大安區延吉街99號

🚇捷運國父紀念館站1號出口，步行約5分鐘

柒息地串燒居酒屋士林店

⏰ 每天18：00~01：30

📍 台北市士林區小北街3號

🚇捷運士林站，步行8分鐘

柒息地串燒居酒屋天母店

⏰ 每天17：30~深夜00：00

📍 台北市士林區德行東路143號

柒息地串燒居酒屋蘆洲店

⏰ 每天18：00~01：30

📍 新北市蘆洲區集賢路216號

柒息地串燒居酒屋三重自強店

⏰ 每天18：00~01：30

📍 新北市三重區自強路一段230號

柒息地串燒居酒屋新莊中華店

⏰ 每天18：00~01：30

📍 新北市新莊區中華路二段105號

柒息地串燒居酒屋永和店

⏰ 每天17：00~深夜00：00

📍 新北市永和區中正路576號

🚇捷運頂溪捷運站，步行約15分鐘

柒息地串燒居酒屋台中逢甲店

⏰ 每天17：30~01：30

📍台中市西屯區福星路365號

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