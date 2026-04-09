【台北探店】捷運行天宮站絕美藝術甜點店🍰！4K手作烘焙松江店新開幕，必吃神級水果千層、外脆內軟可麗露，還有超特別的甘草芭樂冰美式✨快跟閨蜜來場質感下午茶！

走在車水馬龍的松江路，轉個彎竟然藏著一片寧靜

捷運行天宮站4號出口走不到五分鐘，我們誤闖了這間剛開幕的質感空間 ✨＞ ̫＜.ᐟ.ᐟ

你懂那種被台北擁擠街頭壓得喘不過氣的感覺嗎 🏙️？

每天面對繁重的工作，身心都在無聲地抗議，這時候如果只是吃頓速食，好像還是少了一點靈魂的慰藉

但是！！鑽進東西匯大樓一樓的 4K 手作烘焙，就像是在沙漠裡找到綠洲 🌴

他們在三重和林口就已經小有名氣了，這次中山區的分店首度開放了設計感十足的內用空間 🛋️

坐在寬敞純白的座位區，享受著高雅放鬆感 🍃

美解決了日常累積的焦慮痛點( ᴖ⩊ᴖ ) 聽店員介紹才知道，這裡未來還會化身為藝廊與課程分享空間 ，難怪天花板裝了這麼多專業投射燈呢









店長激推的法式可麗露

先說說這個讓店長極力推薦的小黑磚吧 🤎

咬下去的那瞬間，外殼那種清脆的喀喀聲簡直太療癒了！裡面的麵糊卻又像布丁一樣柔軟濕潤 🤤

濃郁的香草籽香氣跟焦糖的微苦在嘴裡交織，就像是聽了一場層次豐富的交響樂一樣精彩

這外脆內軟的極致對比，真的會讓人捨不得吃完 🥺





夢幻酸甜的水果千層蛋糕

這款甜點絕對是今天的顏值擔當 🍓！(՞⸝⸝ɞ̴̶̷ ·̫ ‹⸝⸝)ಣ

鮮奶油打得非常輕盈，吃起來像雲朵般毫無負擔 ☁️

配上夾層裡酸酸甜甜的新鮮草莓跟綠葡萄 🍇清爽度直接拉滿

每一層薄如蟬翼的餅皮都吸附了果香，切下一塊送入口中，那種綿密又多汁的口感真的太美妙了 🥰





滑順迷人的伯爵紅茶布丁

如果你跟我一樣是個十足的布丁控 🍮絕對不能錯過它

這顆布丁有著滑順無比的質地，帶著迷人又深邃的伯爵茶香 🫖

上面點綴的脆餅和鮮奶油讓整體口感更升級，每一口都是滿滿的幸福感 🥄

꤮︠ ̫꤮︡ 吃完甚至還想把盤底的焦糖醬舔乾淨呢 😋





沁涼消暑的蘋果冰美式

吃甜點怎麼能少了好喝的飲料來搭配 ？

這裡的低消剛好是一人一杯飲品，這杯充滿創意的蘋果冰美式 🍎

把清脆的蘋果果香跟咖啡的醇厚結合得超完美 ☕ 微酸微甜的滋味在舌尖化開，解膩又消暑 ，喝下去真的會讓人忍不住發出開心的讚嘆





台味十足的甘草芭樂冰美式

這杯真的是打破了我對咖啡的既定印象 🤯！

誰能想到夜市裡常見的甘草芭樂，竟然能跟冰美式成為靈魂伴侶 🍐？

芭樂的清香加上甘草的回甘，完美中和了咖啡的苦澀感 ✨獨特的台灣在地水果風味，保證你喝過一次就會深深愛上 💖





帶走一份美好的儀式感

如果你剛好遇到朋友生日 🎂

看著現場蛋糕櫃裡那些精緻的生日蛋糕，真的會想直接打包一整模帶走 🛍️

不過真心建議大家還是要提前預訂啦，不然撲空看著別人提著美美的蛋糕離開，真的會躲在角落哭泣喔 ᐡ•̥ ·̫ •̥`

週末不知道要去哪裡放空的話，趕快約上好姐妹來台北市中山區松江路418號這裡，享受一段不被打擾的悠閒時光吧 🥂

記得他們營業時間是早上十一點到晚上七點，每週三是公休別白跑一趟了 ⏰

追蹤他們的 IG@4k_baking隨時關注新動態





地址｜台北市中山區松江路418號

電話｜0908-222-118

官網連結 👉https://4k-baking.com

Instagram 👉https://www.instagram.com/4kbaking/