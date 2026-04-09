2026-04-09 19:18 享民頭條
aespa 聯名辛拉麵推快閃優惠價 新品和辛辣可可冰淇淋首度曝光
記者/鄭欣宜報導
隨著Z世代對「風格生活」的追求與社群分享文化的盛行，消費不再是單純購買商品，而是追求「能拍、能玩、能分享」的沉浸式體驗，韓國食品龍頭「農心辛拉麵」首度跨界時尚圈，將於4/11（六）在台北美堤河濱公園登場，參與VOGUE風格野餐日。現場集結話題新品、限定優惠與aespa聯名款泡麵，並打造專屬拍照區，結合360度環景攝影與互動體驗，營造視覺、味覺與社交兼具的活動場域。當天更適逢aespa隊長Karina生日，邀請全台粉絲齊聚應援。
aespa聯名款辛拉麵首度線下登場 aespa全台唯一「MY」應援熱點
本次亮點之一為辛拉麵與韓國女團aespa推出聯名款泡麵，首度於線下亮相，並進軍VOGUE風格野餐日，創造品牌跨界話題。活動當天「辣白醬風味」與「經典辛拉麵」同步開放試吃，讓粉絲一次體驗收藏。現場規劃「aespa×辛拉麵」主題拍照區，以偶像風格打造沉浸式K-POP場景。適逢4月11日aespa隊長Karina生日，粉絲可在野餐氛圍中同步應援慶生，結合線下體驗與偶像儀式感，預期引發社群關注成為粉絲今年必衝的朝聖行程（活動詳情以現場公告為準）。
話題新品免費試吃&破盤優惠 打造野餐最強美食焦點
除了視覺體驗，現場亦主打味覺升級，推出「aespa聯名辛拉麵辣白醬」與「辛辣白菜炒麵」免費試吃，以濃郁風味與創新口感搶攻味蕾。活動當天aespa聯名款辛拉麵同步祭出超值破盤優惠，限量供應售完為止。其中新品「辛辣白菜炒麵」結合韓式辣醬與白菜清香，麵條Q彈、醬汁濃厚，口感過癮又涮嘴，適合野餐分享，變化為創意拌麵，搭配蔥花、乳酪絲等配料自由搭配，勢必成為野餐現場「最容易被搶光」的人氣料理，讓朋友間的互動更加熱絡。
韓國最夯麵包部長可頌餅乾登台！搶攻拍照與味覺市場
呼應野餐日氛圍，農心同步推出韓國原裝進口新品「麵包部長可頌餅乾」，將甜點與零食結合，打造質感野餐新選擇，餅乾口味包含：奶油鹽、抹茶牛奶與可可巧克力三種風味，奶油鹽可頌造型餅乾，餅乾以法式可頌為原型，完美還原香酥層次與迷人奶油香，口感香酥造型精緻可愛，每一口都像剛出爐的奶油鹽可頌般香酥誘人，活動當天限量優惠任選3包驚爆價；對於追求「好吃又好拍」的年輕族群而言，這款新品不只是零食，鋪在野餐墊上還是拿在手中拍照，輕鬆營造韓系氛圍。（販售口味以活動現場為準）
一日限定米其林等級辛辣可可創義冰淇淋的話題甜點
為增添活動記憶點，農心推出一日限定「辛辣可可創義冰淇淋」，以品牌核心「辣與幸福」為靈感，攜手留義冰淇淋主廚打造，獲得義大利紅蝦評鑑Gambero Rosso三甜筒最高等級大師Marco Serra親自傳承義式冰淇淋技藝精髓，更是國際精品指定合作品牌Crazi Gelato操刀呈現。活動當天將義大利原裝進口「黃金塔蓋」義式冰淇淋車搬進現場，口味選用70%比利時黑巧克力，融合辛香元素，呈現苦、甜、辣交織的層次，最後加入巧克力碎片提升口感，咀嚼後釋放出回甘苦韻，苦、香、甜、辣四味交織層次豐富；活動當天單筆消費滿500元即可免費兌換一杯(市價120元/杯)，限量供應。
活動資訊
活動日期：2026 / 4 / 11 (六) 12:00~20:00
活動地點：台北美堤河濱公園（農心攤位）
活動重點：aespa聯名款辛拉麵、aespa拍照區、麵包部長可頌餅乾、辛辣可可創義冰淇淋免費兌換、360度環景拍攝、你許願我實現網路抽獎活動。
更多活動詳情請搜尋FB粉專：農心 taiwan
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