2025年十大熱門航點出爐 VS 2026年三大旅遊消費轉變預測！

【旅遊經 洪書瑱報導】







時跨2026年，鑑於2025年出國旅遊夯，去年整體營運表現再創新高的「易遊網」根據內部資料，統計公布了「2025年十大熱門航點」、「2025年長程航點十大熱門目的地」名單，報告中東京穩居冠軍、首爾超越大阪、紐澳走強崛起等。更分析三大世代偏好，如：Y世代哈日、Z世代瘋韓，同時也依最新旅遊趨勢洞察公布了「2026年三大旅遊消費轉變預測」報告，並推出全新APP來迎「佔」市場！

※.2025年十大熱門航點大公開：







日本東京為台灣人最喜愛的旅遊城市，常年霸榜第一





根據易遊網機票銷售數據統計，2025年十大熱門航點依序為：前三名為東京、首爾、大阪，而沖繩、香港、釜山、曼谷、上海、福岡及澳門等緊接在後，值得一提的是──日本航點依舊不負眾望占了4席，且日本整體機票銷售成長高達64％，顯示赴日旅遊熱度依然旺盛、穩居市場主流。而東京更是長年霸榜第一，除了航班密集、運能充足外，具備多元觀光資源與完善都市機能，對各類型旅客皆具高度吸引力，持續穩坐國人最愛的旅遊目的地。









2025年韓國旅遊展現強勁動能，首爾更首度超越大阪竄升至第2名





值得關注的還有韓國市場的亮眼表現，2025年可以說是韓國旅遊大飆升的黃金年度，韓國整體機票銷售達到104%的翻倍成長，根據數據赴韓多數人還是以前往「首爾」及「釜山」為大宗！其中首爾更首度超越大阪躍升至第2名，釜山亦同步攀升2個名次，展現韓國旅遊的強勁動能。而韓國旅遊強勢興起主要來自於機票和住宿的高CP值優勢，加上韓流文化與醫美旅遊持續帶動的觀光需求，皆將韓國推升為近年最具爆發力的旅遊市場，預期今年在票價全面走升的情況下，具備旅遊高性價比的韓國將持續擴大成長。







※.2025年長程航點十大熱門目的地：







2025年十大熱門長程航點，紐澳共有4個航點入榜，顯示紐澳旅遊的走強崛起





在長程航點方面，2025年十大熱門目的地依序，分別為洛杉磯、雪梨、墨爾本、巴黎、舊金山、倫敦、布里斯本、溫哥華、西雅圖及奧克蘭等。其中紐澳不僅共有4個航點入榜，其整體機票銷售成長達52%，顯示紐澳旅遊走強崛起。分析其原因，除紐澳票價相較歐美更具競爭力外，約9小時的航程時間相對適中，更有利於親子客群的長程旅遊安排，加上當地城市的安全形象深植人心，帶動整體紐澳旅遊的需求呈穩定成長。







※ 2025年十大熱門航點：







※.XYZ世代旅遊行為洞察，航點偏好大不同：





易遊網亦透過機票預訂大數據，進一步觀察X、Y、Z世代的消費樣貌。從消費結構來看，2025年各世代單人平均機票花費雖略為下降，但整體預訂次數各世代皆呈現成長，顯示出國旅遊已逐步轉為更常態性的生活支出，而平均花費下降，則反映出消費者對價格更為敏感，傾向精準掌握促銷時機，或受整體票價結構逐步回穩影響所致。而在航點偏好方面，各世代前五大熱門目的地擁有高度重疊，皆包含：東京、大阪、首爾與香港4個主流城市，顯示短程都會型旅遊仍為市場最大宗需求。

◎.X世代(1965年－1980年)：





X世代以搭乘傳統航空為主，高達65%，展現對服務品質與穩定性的重視，由於經濟能力較充裕會選擇商務艙比例最高，而X世代的差異航點為上海，進一步分析其他獨特性航點偏好，亦可發現Ｘ世代比其他世代更喜愛造訪中國城市，如成都、深圳、廈門等。

◎.Y世代(1981年－1996年)：

Y世代有一定比例選擇廉航，占43%，顯示仍有支出平衡上的考量，Y世代的差異航點則是沖繩，同時在獨特性航點的偏好分析亦可見熊本、福岡等日本城市，展現此世代對日本旅遊的高度喜愛

◎.Z世代(1997年－2012年)：

選擇廉價航空的比例達56%，反映其在可支配所得相對有限的情況下更加控管預算。但Z世代選擇豪華經濟艙的比例反而高於其他世代，顯示在有限預算下，Z世代仍願意為更佳的飛行體驗付費，體現出兼顧效率與質感的消費取向，也呼應Z世代重視自我感受、追求生活體驗與「悅己消費」的世代特質。而Z世代以釜山為差異航點，且獨特性航航點更偏好首爾、濟州島、清州等韓國城市，顯示Z世代深受韓流文化影響，且在意高CP值、具流行文化與社群話題性的旅遊目的地。

※.2026年旅遊消費趨勢預測：

由於今年受中東戰事情勢影響，全球航班供應與成本結構持續變動，尤其燃油價格上漲將推升票價，旅遊市場已出現高價預期心理刺激消費者提前購票的現象，也反映在易遊網3月機票銷售呈爆炸性成長，並創下單月機票銷售破53萬航段數的新高紀錄，對比去年同期成長75%，說明旅客對於「票價即將上漲」的高度敏感與焦慮心理，進而提前購票鎖定成本。隨著4月起機票價格進入調整階段，在燃油成本上升、訂位服務費調整以及航班供給緊縮等多重因素影響下，整體旅遊成本將明顯墊高，易遊網預期，在價格壓力與市場不確定性升高的前提下，2026年旅遊消費行為將出現三大關鍵轉變，包括：價格探索導向、旅遊節奏調整、避險型選擇！

消費者決策模式將由過往的「目的地導向」逐步轉為「價格探索導向」，形成「先看價格、再決定去哪」的決策路徑，也由於機票成本上升，將促使旅客重整調整旅遊節奏，易遊網認為今年民眾出國次數可能會減少，但旅遊天數將相對拉長，雙國、多城市等追求「一次出國、多重體驗」的價值最大化。在此趨勢下，擁有高CP值的目的地如釜山與福岡，預期將會是成長動能持續攀升的人氣航點，除了星宇航空新航線開航，加上兩地可透過渡輪或高速船串聯，發展「一次玩兩國」的跨境路線，近年逐漸形成新興的旅遊玩法。另，在國際情勢變動與地緣政治不確定性升高的情況下，旅客對「安全感」與「可控性」的重視程度明顯提升，帶動避險型消費行為出現。

※.易遊網推薦4個2026年值得造訪的寶藏潛力城市供旅人參考──





一、被CNN評選為年度必訪城市的金澤，有「北陸小京都」之稱，結合文化底蘊與較低旅遊密度，提供高品質深度體驗。







擁有「北陸小京都」之稱的金澤，直飛小松即可抵達，無擁擠人潮旅遊品質佳，是值得造訪的潛力城市





二、擁有世界自然遺產、溫泉與在地美食的青森，具備療癒型慢旅條件，同時可搭配北海道或仙台雙點進出，規劃多城玩法。







日本青森具備療癒型慢旅條件，同時可搭配北海道或仙台雙點進出，規劃多城玩法





三、烏魯木齊則以壯闊自然景觀與濃厚西域文化，加上社群網紅擴散效應，逐步累積旅遊關注與嚮往。







烏魯木齊以壯闊自然景觀與濃厚西域文化，透過社群網紅擴散效應，吸引旅人嚮往







四、若想安排長程旅遊，伯斯憑藉相對親民的物價、安全宜居環境與獨特自然生態，成為澳洲旅遊快速崛起的新興選項。









伯斯憑藉親民物價、安全宜居環境與獨特自然生態，成為澳洲旅遊快速崛起的新興選項

因此，因應消費心態轉變，易遊網打造「品牌共感服務」，推出多項旅遊安心政策：包含航變訂房保障（航班取消且無替代航班，目的地訂房免費取消）、機票取消預退（一般退票10天完成退款），以及颱風免費取消（陸警區域台灣訂房線上一鍵免費取消），藉以全面提升旅遊消費的安心感，並強化品牌信賴。同時，易遊網亦持續深化機票、訂房與跟團旅遊的產品力，透過功能優化與新事業布局，提升平台服務深度與用戶黏著，並進一步將旅遊服務延伸至娛樂與生活場景，結合演唱會、運動賽事與展覽等活動，打造跨場景的旅遊體驗。此外，還有「三五七狂歡日」限定促銷，迎接下一波成長動能。



以上圖片：易遊網提供





