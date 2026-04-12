東台灣2大運動賽事 長濱金剛馬拉松、鐵人三項相繼登場！

【旅遊經 洪書瑱報導】

東台灣活動不斷，精彩不絕，除了萬眾期待，於7/4 – 8/20在台東鹿野所舉行的「2026 台灣國際熱氣球嘉年華」外，之前還有季節限定的「花蓮賞螢季」，與4/18(六) 台東森林公園的「臺東電音派對」；4/11 (六) – 4/12 (日)，在台東森林公園（大草原）所舉行的「勞工親子歡樂派對暨野放祭」，與「月光．海音樂會」、「東海岸大地藝術節」等，除此之外，還有東管處所主辦的東海岸年度指標2大運動賽事，包括：「長濱雙浪金剛馬拉松」與「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」等。













東管處處長林維玲（右一）與活動代言人小D（左一）合影





東管處處長林維玲表示，「2026 東海岸運動觀光季正式開跑。除了 5 月的長濱雙浪金剛馬拉松，6 月更有全台唯一結合泛舟的秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽。目前報名已突破千人，泛舟組更是秒殺，活動串聯旅宿、交通與在地農特產，補給站將提供豐富的花蓮美食，讓選手吃得滿足。屆時民眾可透過運動體驗花蓮之美，帶動觀光熱潮！」

一、長濱金剛馬拉松，19國、2,200跑者共舞山海──













長濱金剛馬拉松











擁有「全台最美金剛大道」美譽的「長濱雙浪金剛馬拉松」，將於5月3日率先鳴槍。今年報名狀況極其踴躍，總人數超過2,200人，其中「樂活組」和長濱鄉公所的「來長濱吃辦桌」率先額滿。令人矚目的是，參賽選手來自全球19個國家與地區，外籍選手比例創下歷年新高，顯示長濱獨有的稻浪、海浪「雙浪」景致，已具備國際頂尖賽事的吸引力，成為外籍觀光客體驗台灣深度美學的首選賽道。

二、秀姑巒溪泛舟鐵人三項，全台最具挑戰性的水陸極限賽事──





















鐵人三項結合了湍急溪流的泛舟挑戰、縱谷公路自行車以及田野跑步，是全台唯一具備激流元素的鐵人賽事。目前已吸引近千名勇士報名，包含來自6個國家的選手共襄盛舉。賽事將於6月登場，報名截止日為4月24日，熱衷挑戰自我的運動愛好者，不妨把握機會，在秀姑巒溪的激浪中刻畫熱血回憶。









泛舟鐵人年度紀念T展示







泛舟鐵人毛巾衣







泛舟鐵人歷年獎牌

為強化運動與旅遊的深度連結，今年賽事跨機關與「花東縱谷國家風景區管理處」合作，推出「縱谷23.5N北回餐席」特色體驗。選手及家屬可透過報名平台，預約這場結合茶文化、星空與東部氛圍的「生活美學饗宴」，讓運動賽事不再只是競賽，更是一次洗滌心靈的慢活之旅，選手及眷屬報名可同步加購只要600元，優惠價格只到4/24活動報名截止。

除了高強度的極限挑戰，瑞穗鄉公所特別於選手報到處精心打造「瑞穗好挑 tea 市集」。這不僅是一場在地風味的匯聚，更是選手賽前補給感官享受的最佳能量站，選手可使用100元抵用券在6月6日瑞穗報到處活動現場使用，活動內容包括：



◎.在地雙雄： 市集以名聞遐邇的「瑞穗茶」與「優質鮮奶」為兩大主軸，結合在地小農農產與各式特色美食，展現瑞穗最純粹的土地滋味。



◎.音樂饗宴：現場邀請花囍樂團帶來動人演出，讓悠揚的樂聲舒緩比賽前的緊張心情。



◎.趣味食農挑戰： 特別設計「食農闖關任務」，透過寓教於樂的方式認識在地農業。只要完成闖關，即可免費兌換香醇鮮乳與美味饅頭（補給體力首選！）。



◎.粉絲限定福利： 現場動動手指，於指定頁面「按讚分享」，即可加碼獲得市集優惠券，讓好物買好買滿！



東管處今年除了推動「永續觀光」之餘，首度結合「花東共乘」數位平台。開放相關資訊，選手可至官方粉絲團及報名網站公告查詢！

◎.便利科技：選手只需加入官方LINE帳號，輸入選手編號及身分證末三碼，即可領取100元交通優惠券。



◎.低碳移動：透過媒合服務，不僅解決賽事期間的交通接駁痛點，更鼓勵跑者以低碳、共乘的方式往返會場。



◎.登記時程：「長濱馬拉松」共乘登記於4月10日開放（優惠使用期5/1-5/4）；「泛舟鐵人」則於5月10日開放登記（優惠使用期6/5-6/7）。







※.活動資訊站──

◎.長濱雙浪金剛馬拉松活動粉絲團：https://www.facebook.com/KingKongMarathon/



◎.秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動粉絲團：https://www.facebook.com/XGLTRIATHLON/



◎.秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動伊貝特報名網址：https://bao-ming.com/eb/content/6902#32463



◎.「Dauding 共行 x 共乘花東」LINE 官方帳號：https://maac.io/5LNPw

以上圖片：東管處提供



