2026-04-12 17:03 旅遊經
五月雪賞花升級 邀您一起到土城桐花公園享山林之「樂」！
五月雪賞花升級(攝影：洪書瑱)
【旅遊經 洪書瑱報導】
5月是「桐花」盛開的季節！現在賞花體驗加升級！新北市政府觀光旅遊局將於5月16日（六）在土城桐花公園舉辦「微笑近山走3徑」山林展演活動，民眾可以免費報名(保證金500元，全程參與退還)跟導覽老師一起走讀新北「微笑山線」並聆聽一場大自然與表演藝術家共譜音樂會，在賞五月雪之際，還能參與活動，今年活動將打破傳統舞台框架，將森林步道與觀景平台轉化為演出空間，結合生態導覽與手碟、古箏的跨界演奏，民眾在山林「雪景」之中，感受天籟與樂聲交織中，進行一場療癒身心的感官旅程。
在土城桐花公園的山林舞台上，讓音樂與風聲交織，展開一場近山的感官饗宴
在土城桐花公園的山林舞台上，讓音樂與風聲交織，展開一場近山的感官饗宴
活動核心理念為「山林即舞台」，特別邀請表演藝術家進駐林間。手碟清透空靈的音色如微風穿梭，與古箏溫潤細緻的旋律在山谷間產生對話。音符隨著地形起伏與空氣流動自然迴盪，讓參與者在山林間，感受到音樂與環境共構的立體聲場，體驗身心與自然脈動合一的細膩連結。
除了聽覺饗宴，活動亦安排專業生態導覽走讀新北「家山」。土城桐花公園擁有完善的步道系統與豐富的生物多樣性，透過導覽老師的帶領，民眾能近距離觀察「五月雪」的山林生態，從光影變幻、蟲鳴鳥叫中重新找回內在的平衡與安定。
新北市政府觀光旅遊局楊宗珉局長表示，「微笑山線」強調的是一種「家山」的旅遊態度，希望民眾能以最輕鬆、低負擔的方式走進自然，讓步道成為生活中最貼近的文化場景。土城桐花公園擁有良好的步道系統與視野開闊的觀景平台，透過音樂展演與山林環境的結合，期望讓自然成為貼近生活的文化場景，帶動更多民眾以輕鬆、低負擔的方式走入山林，感受在地自然環境的魅力。
民眾在走進土城桐花公園，循著步道拾級而上，不僅能偶遇雪白的桐花，更能在山林與樂聲交織的空間中，展開一段放慢節奏的感官旅程。活動即日起開放報名，報名網址(https://reurl.cc/qpZWLD)，相關資訊可至新北市觀光旅遊網(https://newtaipei.travel/)、新北旅客 Facebook 粉絲專頁或官方網站查詢。
走入土城桐花公園！新北「微笑近山走3徑」5_16邀你近山慢行
以上圖片：新北市政府觀光旅遊局提供