2026-04-12 18:03 旅遊經
北投晶泉丰旅喜迎一周年 推優惠最低24折起，再抽百萬好禮！
北投晶泉丰旅迎接開幕周年，推出住宿、餐飲與泡湯多重優惠回饋旅客。圖／晶泉丰旅提供
【旅遊經 洪書瑱報導】
北投是全台因捷運的便利，成為最容易到達的溫泉區，加上具濃厚的日式風情，受到旅人喜愛。而在北投溫泉區中「北投晶泉丰旅」 為最新、最受矚目的指標性飯店，於去(2025) 年 4 月 15 日 正式開幕，至今將滿一周年，為歡慶開幕滿周年慶，北投晶泉丰旅規劃雙重回饋活動，首波活動為即日起至22日推出周年慶旅展，商品包括：最低24折起的住宿、餐飲與泡湯等優惠，且在線上與飯店現場同步販售，現場購券滿額再贈燕窩禮盒、保養品等好禮，鼓勵旅人一次購足下半年食宿遊程。第二波將於4月15至5月31日，結合沉浸式解謎與抽獎活動，入住房客均可體驗，打造從購券到入住的完美旅程。
※.周年慶旅展必買推薦：
一、住宿：
泉韻陽台家庭客房。圖／晶泉丰旅提供
「泉韻陽台家庭客房住宿券」，每張7,999元，提供雙人入住含早餐或四人入住不含早的選擇，買兩張再贈大眾風呂招待券兩張，優惠力度十足。
二、餐飲：
三燔北投推出雙人與四人壽喜燒放題餐券，周年慶優惠最低6.9折起。圖／晶泉丰旅提供
泉源閣推出總鋪師烤鴨六吃辦桌料理，四人餐券3,999元即可享11道料理。圖／晶泉丰旅提供
「三燔北投」平日午餐壽喜燒共鍋放題餐券，雙人券每張1,699元、四人券每張3,299元，滿足不同用餐需求。此外，位於飯店三樓的辦桌餐廳--泉源閣也同步推出「四人烤鴨午餐饗宴」優惠券，每張3,999元，是家庭與好友聚餐的優質選擇。
三、溫泉體驗：
北投晶泉丰旅首次推出泉悅湯屋優惠套票，折扣約五折，適合2至4人家庭泡湯體驗。圖／晶泉丰旅提供
大眾風呂買四贈一優惠，折扣約44折，享受北投溫泉放鬆體驗。圖／晶泉丰旅提供
針對喜愛泡湯民眾，推出雙人湯屋及單人大眾風呂等泡湯商品，最低45折起。
周年慶現場購券滿額，即贈皇燕燕窩禮盒等好禮回饋旅客。圖／晶泉丰旅提供
另還有滿額禮，凡於北投晶泉丰旅現場購券單筆滿20,000元贈皇燕冰糖燕窩禮盒，滿25,000元升級贈送膠原蛋白燕窩禮盒，使用台新銀行信用卡單筆滿25,000元，另可獲市價逾3,000元的香緹卡玫瑰花妍露100ml，數量有限。
館內沉浸式解謎遊戲「尋找失落的手稿」，官網訂房旅客可於活動期間內參與體驗。圖／晶泉丰旅提供
除了祭出購券優惠外，飯店也為透過官網訂房的旅客安排了「找尋失落的手稿」解謎體驗，入住即贈沐蘭面膜作為迎賓禮，房客可於館內各樓層探索線索、拼湊靈感，完成任務即可獲得抽獎資格，有機會抽中套房住宿券、泡湯券及家電等好禮，總價值超過百萬，為周年慶增添驚喜亮點。