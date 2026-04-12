2026-04-12 19:03 旅遊經
彰化虎山巖金針花季將登場 猜猜金針第一朵花開「時」！
彰化虎山巖金針花季將登場
【旅遊經 洪書瑱報導】
彰化虎山巖金針花目前花苞累累，象徵金針花季即將登場，為花季熱身，參山處今年再推出「預測第一朵金針花開日期」活動，邀請民眾一起參與這場春季限定的猜花盛事，可於參山處FB與IG留言預測花開時間，猜對有機會抽中限量驚喜大禮包！
花壇虎山巖金針花滿山花開(檔案照片)
虎山巖金針花是「台東七號」品種，是臺灣西部最早開的金針花，可以一路開花6月中旬！由於彰化虎山巖今年的花期較往年提早些，大家不妨在花季時間到彰化旅遊賞花景、吃美食！地主黃瑨基指出，去年二個多月的賞花季大約有20萬人次來賞花。
參山處長曹忠猷推廣虎山巖金針花，邀全民共賞春季花海魅力
目前含苞花況
彰化虎山巖金針花，去年第一朵花開日期！
參山處長曹忠猷指出，依過往經驗，虎山巖金針花季只要第一朵金針花花苞開始轉色，約兩週內即進入盛開期，目前社群預測活動自明(10)日至4月16日或開花日即截止，歡迎民眾踴躍至參山處FB及IG留言參加，將分別抽出幸運得主送出限量驚喜好禮。透過社群互動串聯實地賞花，打造「線上預測、線下追花」的春季旅遊新玩法。
參山處表示，春天的彰化宛如一場接力登場的花季盛宴，從二水花旗木沿鐵道綻放的粉紅花雨、員林蜀葵花層層堆疊的繽紛花牆，到花壇虎山巖金針花即將盛開的金黃花海，三大花景接力登場，打造中臺灣具話題性，彰化春季賞花軸線！
相關訊息可至「參山國家風景區管理處」FB(https://zh-tw.facebook.com/trimnt/)及IG(https://www.instagram.com/tri_mountain/)等查詢及參與！
以上圖片：參山國家風景區管理處提供