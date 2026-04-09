台中朵茉行館開箱：KTV、按摩椅、超大浴缸一次滿足！





朵茉行館

朵茉行館，誰說汽車旅館只是大人的專屬？這次帶上小孩勇闖台中「朵茉行館」，沒想到全家人都玩瘋了！從可以盡情歡唱的 KTV 到讓孩子驚呼的超大石造浴缸，這裡不僅是豪華住宿，更是我們一家三口的專屬遊樂園。

📍Google地圖：朵茉行館

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這裡的車庫空間寬敞明亮，對於重視隱私的旅人或是注重安全感的家庭來說，這道鐵捲門隔絕了外界的嘈雜，讓我們在抵達台中的第一站，就能感受到家一般的安心感。

臥房：

朵茉行館內部極具禪意的現代設計風格，床頭兩側貼心地設置了直覺式的觸控面板，無論是燈光情境切換還是空調調整，動動手指就能完成。

臥房大廳：

穿過睡眠區，眼前豁然開朗的是這方充滿京都質感的榻榻米大廳。

這塊榻榻米區域簡直是救星。不同於一般地毯，榻榻米乾淨且具備緩衝性，孩子可以隨意在上面翻滾、玩耍。空間中央點綴著幾顆如鵝卵石般圓潤的質感抱枕，讓這裡更像是一個充滿童趣的藝術角落。

浴室：

推開門的一瞬間，都被震撼了！光是這間衛浴的坪數，竟然就比許多飯店的整間客房還要大。

這個浴缸不僅大，石材的溫潤觸感更提升了泡澡的質感。空間寬敞到足以讓全家人一起入浴，小孩在這邊玩水玩得不亦樂乎，大人則能在一旁的蒸氣室享受深層舒壓。

走進寬敞的大理石浴室，最先映入眼簾的除了壯闊的天然石材浴缸，還有那張貼在醒目位置的「本浴缸已消毒」告示。

這份微小的細節，對於帶著孩子出遊的媽媽來說，是無比溫馨的承諾。在享受專業蒸氣浴與石造浴缸的同時，不必擔心衛生問題，能全心沉浸在溫潤的水感中，看著孩子開心地玩水

臥房設施：

如果說衛浴是為了放鬆身體，那麼客房內的影音設備就是為了徹底釋放壓力。朵茉行館在房內配置了專業級的娛樂系統，讓房間瞬間化身為奢華的私人 KTV。站在寬廣的走道空間與家人大合唱，享受無拘無束的度假節奏。

系統內建了YouTube與愛奇藝，無論是想追最新熱劇、觀看親子頻道，或是觀賞經典電影，都能一鍵解鎖，滿足全家人的視聽偏好。

房間標配的高島頂級按摩椅，並非隨意擺放，而是巧妙地安置在木質地板的休閒區。透過大面積的落地玻璃窗，映入眼簾的是充滿禪意的日式小庭院。

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