最強台北親子飯店！路徒PLUS行旅：下樓即車站，還有讓小孩玩瘋的遊戲室

在台北車站最繁忙的 Z8 出口旁，藏著一處能俯瞰城市天際線的夢幻空間。「路徒PLUS行旅 站前館」從夢幻的旋轉木馬、24小時不打烊的零食自助吧，到讓孩子徹底放電的室內遊樂室，這裡成功在「親子友善」與「質感度假」之間找到了完美平衡。本篇將帶領大家開箱這座雲端驛站，分享我們如何在這裡一邊感受台北城的繁華，一邊找回久違的赤子之心。

路徒PLUS行旅站前館

大廳:

當電梯門開啟，映入眼簾的不是冰冷的櫃檯，而是一座充滿美式復古戲院感的奇幻空間。路徒PLUS行旅 站前館 的前台大廳，成功地將「Check-in」轉化為一場華麗冒險的入場儀式。

大廳中央擺放了一座精緻的旋轉木馬裝飾，金屬框架配上溫暖的燈光與可愛的小馬造型，瞬間喚醒每位旅人的赤子之心。這裡不只是大人的休憩站，更是孩子眼中的遊樂場，讓辦理入住的等待時間也變得充滿期待。

客房 — 豪華三人房：

牆面採用溫潤的木紋牆板與灰藍色的牆面交織，配上吸音效果極佳的深色編織地毯，有效地隔絕了都市的喧囂，營造出寧靜的睡眠氛圍。

在客房的一隅，路徒PLUS行旅打造了一個融合「商務」與「休閒」的精緻角落。這裡沒有傳統飯店書桌的厚重與呆板，取而代之的是輕盈的幾何線條與溫潤的材質。 在書桌下方的黑鋼架中，精巧地嵌入了一台透明玻璃門小冰箱。與一般隱藏在木櫃裡的冰箱不同，透明門片讓內容物一目了然，隨時可以確認你的冷飲儲備。

床頭櫃內部直接嵌入了電子式保險箱，既節省空間又提升了私人財物存取的便利性。

浴缸旁設有大片窗戶，讓你在泡澡時能俯瞰台北城景。飯店巧妙地在玻璃處做了隔斷設計，確保了隱私同時也能感受窗外的光影變化。

公共區域：

飯店設有專業的自助洗衣空間，配備多台洗衣機、烘衣機，甚至還有熨燙設備與大型工作檯。空間採光極佳，牆面裝飾著趣味的手繪衣物插畫，讓洗衣服這件事也變得輕鬆愉快。

這裡打破了傳統飯店大廳規矩的座椅配置，而是將大片面積留給了充滿想像力的沈浸式體驗區。無論是想放空休息，還是想與家人朋友共度時光，這裡都是最放鬆的角落。

室內兒童遊戲區：

「路徒PLUS行旅」極受歡迎的兒童專屬區域，這裡不僅是小朋友的夢想樂園，更是家長可以安心喘息的溫馨空間。 整個遊戲區採用柔軟的防撞包邊材質，無論是攀爬架還是地板，都做了完善的緩衝處理，讓孩子放肆跑跳也安全無虞。

用餐區域：

空間中巧妙營造出海濱嘉年華的閒適感。角落擺放著可愛的萬聖節裝飾與復古車模型，每一處轉角都藏著令人驚喜的小細節，非常適合親子拍照留念。

用餐區配置了馬卡龍色系的桌椅 — — 嫩粉、天藍、鵝黃，這些色調在室內暖黃燈光的映照下，讓空間顯得格外輕快明亮。無論是晨間的一碗清粥，還是深夜的一份小點，心情都會跟著亮起來。

在路徒PLUS行旅，最令人感到幸福的細節，莫過於這個色彩繽紛的 Snack Bar。飯店巧妙地將台灣在地零食與懷舊風味結合，打造出一個大人回味童年、小孩發現驚喜的補給站。

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