「日月潭星光螢火季」4月浪漫登場 八大賞螢據點點亮環潭微光

2026-04-13 08:04 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「2026日月潭星光螢火季」4月登場，活動持續至05/31（拍攝：平哲賢）。　圖：濁水布農林業暨勞動合作社／提供
「2026日月潭星光螢火季」4月登場，活動持續至05/31（拍攝：平哲賢）。　圖：濁水布農林業暨勞動合作社／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著春意漸濃，日月潭的夜晚也即將被點點螢光點亮！交通部觀光署日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）「2026日月潭星光螢火季」已於4月揭開序幕，活動將持續至05/31。日管處特別與在地協會合作，整合生態導覽、原民文化與低碳旅遊，推出一系列深度遊程，邀請國內外遊客在星螢交織的夜晚，感受大自然最純粹的悸動。

▲仲夏夜之星－魚池鄉（拍攝：林慧如）。　圖：日月潭國家風景區管理處／來源
▲仲夏夜之星－魚池鄉（拍攝：林慧如）。　圖：日月潭國家風景區管理處／來源

多元賞螢據點 從山林到潭邊的深度冒險

今年的賞螢地圖涵蓋桃米、東光、水社、頭社、潭南、丹大、大林及蓮華池等八個據點，民眾有機會觀察到黑翅螢、大端黑螢、黃緣螢及梭德氏脈翅螢等豐富品種。

各據點結合在地特色發展出多元體驗，例如桃米與東光除了賞螢、賞蛙，還能挑戰魚蝦生態探索、松針編織DIY及農事體驗；頭社以「螢光閃閃 浪漫飛舞」為主題，規劃了專業生態導覽、水路探秘與活盆地體驗；水社則創新結合單車騎遊、近年熱門的立槳（SUP）運動與桃米魚蝦探索，推出系列微光小旅行；若深入潭南與丹大部落，則能品嚐獵人便當，並透過布農族香氛體驗與拓染手作感受濃厚的原民文化 。

▲除了賞螢，頭社以「螢光閃閃 浪漫飛舞」為主題，規劃專業生態導覽、水路探秘與活盆地體驗。　圖：日月潭國家風景區管理處／來源
▲除了賞螢，頭社以「螢光閃閃 浪漫飛舞」為主題，規劃專業生態導覽、水路探秘與活盆地體驗。　圖：日月潭國家風景區管理處／來源

低碳旅遊與專屬優惠

為落實低碳旅遊，日管處推薦遊客利用台灣好行日月潭線與車埕線，搭配「日月潭智慧好行」電子旅遊套票輕鬆暢遊，且活動期間包含「日月潭教師會館」、「福容徠旅水里」、「Cona's 妮娜巧克力夢想城堡」及「空中的魚乳酪蛋糕」等多家在地旅宿與特色商家，均推出了賞螢季專屬優惠方案。

此外，遊客亦可參與「2026日月潭自行車認證活動」，只要完成指定路段騎乘與任務，即可領取當季特色獎牌 。

▲「2026日月潭星光螢火季」海報。　圖：日月潭國家風景區管理處／來源
▲「2026日月潭星光螢火季」海報。　圖：日月潭國家風景區管理處／來源

賞螢三不原則

日管處王智益處長也特別提醒，螢火蟲對環境極度敏感，需在無光害、水質與空氣良好的環境下生存，賞螢時請務必遵守「不干擾、不捕捉、不傷害」三不原則，且拍照時應關閉閃光燈，若需使用手電筒則必須加蓋紅色玻璃紙以降低干擾。穿著建議以長袖衣褲與防滑鞋為主，並請配合導覽人員引導，在不干擾生態的前提下近距離觀察螢光。

請與好友相約，來日月潭共赴這場期間限定的螢河星光之旅！更多活動資訊，請至「2026日月潭星光螢火季」活動官網或「日月潭國家風景區管理處」 Facebook 粉絲專頁查詢。

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#觀光 #賞螢 #國家風景區

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

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4月起日籍航空登機手提行李新制上路 隨身手提行李、行動電源皆限兩件內

4月起日籍航空登機手提行李新制上路 隨身手提行李、行動電源皆限兩件內

2026-04-02 08:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
多數人在出國旅遊時會選擇隨身攜帶登機箱搭乘飛機。　圖：Photo AC／來源
多數人在出國旅遊時會選擇隨身攜帶登機箱搭乘飛機。　圖：Photo AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】4月起飛日本的旅客要特別留意！日本航空業界將從即日起，針對機上行李攜帶規範進行調整，未來登機時的行李件數、收納方式都會比以往更加嚴格。這次新制由日本定期航空協會統一規範，適用於多數日籍航空公司，台灣旅客常使用的日本航空（JAL）、全日空（ANA）、樂桃航空皆在此次的規範內。

根據新制規定，每位旅客可攜帶登機的物品原則上為：

　◎ 1件手提行李（登機箱等） 

　◎ 1件隨身物品（如手提包或後背包） 

且「隨身物品」必須可以完整收納於前方座位下方，避免占用上方行李架空間。同時，手提行李需由旅客自行放置至行李架，若尺寸或重量不符規定，現場可能會被要求改為託運。

最明顯有感的就是，通常大家在逛免稅店時會買一袋伴手禮，這就會占掉一個隨身物品的額度。如果還有額外攜帶登機箱的話，隨身行李就必須把所有東西都整理到同一個袋子或背包裡才行。簡單來說，以前常見的「多帶一袋土產上機」的情況，之後會更難通融。

除了日籍航空這次的手提行李新制外，國際民航組織（ICAO）在03/27也發布了新的隨身行動電源規定，不僅是世界各國的航空公司要跟進規定，台灣的航空公司（華航、長榮、星宇、虎航等）也紛紛響應新制度規範，詳細請洽詢各航空公司官方規範。

新制明確要求：

　◎ 行動電源不可託運 

　◎ 必須隨身攜帶並可隨時確認 

　◎ 機上禁止使用與充電 

　◎ 只可以攜帶兩顆行動電源（依容量規範） 

未來在飛機上使用行動電源幫手機充電，都是禁止的行為，登機前先充飽電會比較保險。

如果近期要搭乘日籍航空，不論是入境或出境日本，都可以先記住幾個重點：

　◎ 登機行李以2件為限

　◎ 隨身物品需可放入座位下方

　◎ 搭機時不可以使用行動電源

　◎ 最多帶兩顆行動電源

　◎ 超額的物品可能被要求託運

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夢幻到不想睡！馬祖這幾間海景房，讓你伴著藍眼淚入夢

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2026-03-31 09:51 FunTime旅遊比價
舒漫活海景旅宿。圖／booking
舒漫活海景旅宿。圖／booking

說到馬祖，相信很多人都會想起美麗的藍眼淚，這個特殊的自然現象吸引了不少觀光客，也有許多攝影好手前去「追淚」～不過藍眼淚出現的時機很難抓，通常要等到4月起才會陸續爆量。本期不僅帶大家「找淚」，還告訴大家去哪裡「觀淚」，趕快跟著FunTime小編一起往下看吧！到馬祖除了追淚，當然也要趁機走訪熱門景點、嘗嘗美食等等，小編將馬祖旅遊資訊一次整理在台灣離島全攻略，讓你輕鬆安排好馬祖自由行！

看詳細全文連結：【馬祖藍眼淚懶人包】此生必看奇幻美景！加碼藍眼淚住宿推薦

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藍眼淚小百科

藍眼淚小百科
藍眼淚小百科。圖／adobe stock

藍眼淚聽起來好像很浪漫，但它到底是什麼呢？藍眼淚是一種夜光藻，又被稱為夜光蟲，是在海中生存能作生物發光的非寄生甲藻。這種藻類之所以會發光，是因為其體內數以千計的球狀胞器中，具有螢光素–螢光素酶，這些胞器會讓夜光藻在感受到周遭環境的變化時發出螢光。這個現象在中國大陸渤海、長江口、福建沿海、珠江口海域、日本與澳洲等地都曾出現，不過在馬祖出現的比較頻繁，因此馬祖的居民就將此現象命名為「藍眼淚」。

 

藍眼淚觀賞季節及活動

什麼時候有藍眼淚

根據過去經驗，藍眼淚出現的時候約於每年的4月至6月，到7月之後出現的次數會陸續減少，不過也曾經有紀錄在11月都還有出現過，東莒的潮間帶也還是可以踩星砂，大家可以好好把握時間～

 

北海坑道藍眼淚活動

開放時間：3-11月採預約制（每天18:30-21:00進行，一天共6梯次，詳細請至

查詢）

票價：全票350元、優待票（年紀3歲~12歲及65歲以上者）300元、半票（身心障礙者、現役軍人）150元、縣民票100元

航程：約15至20分鐘


藍眼淚觀賞地點

馬祖藍眼淚地圖
馬祖藍眼淚地圖。

南竿觀賞地點推薦

牛角澳口、北海坑道、大漢據點、津沙沙灘、四維澳口、翰林角、珠螺澳口、福澳口等


北竿觀賞地點推薦

塘后沙灘、坂里沙灘、芹壁沙灘、橋仔沙灘等

 

東莒觀賞地點推薦

神秘小海灣、猛澳沙灘、福正沙灘等

 

西莒觀賞地點推薦

田澳澳口、青帆港、坤坵沙灘等

 

東引觀賞地點推薦

後澳、東澳、北澳、中柱堤、國之北疆等

 

賞淚注意事項

攜帶物品

手電筒、防蚊液、長袖衣物、穿防滑鞋

 

注意事項

1. 因為適合觀賞藍眼淚的地點比較沒有光害，光線昏暗、視線不良，要注意周邊地形，也最好結伴同行唷！

2. 月亮出來也會造成光害，只有北海坑道不受月光影響。

3. 建議漲潮時期前往追淚，乾潮時期藍眼淚較少。

4. 千萬不要潮海上丟躑石頭、激起淚花，會破壞生態造成藍眼淚消失，也容易造成其他遊客危險！


馬祖北竿住宿推薦

芹壁德順號民宿

馬祖芹壁德順號民宿1
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

馬祖芹壁德順號民宿2
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

芹壁德順號民宿同樣位在北竿島芹壁聚落內，也是一個看藍眼淚的好地點喔～有任何的旅遊疑問民宿老闆也都會貼心的幫你解答，早餐也很美味！可以感受到老闆的用心經營。芹壁德順號民宿提供雙人房及三人房，房間非常乾淨，外牆是石頭屋，內部則是木頭打造的小木屋風格，打開窗戶就是無敵海景。另外也提供機場碼頭接送，只要提前預約就可以囉！


訂房網評價：9.5/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉芹壁村31號

 

藍映海岸景觀民宿

藍映海岸景觀民宿
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿2
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿位於北竿島，緊鄰海灘，房間外就能看到大海，白天可鳥瞰藍天白雲與夕陽西下，夜晚還能聆聽療癒的海浪聲。藍映海岸景觀民宿提供海景與山景的雙人房、三人房及四人房，老闆夫婦也相當貼心熱情，讓住客可以在這裡得到最佳的款待～藍映海岸景觀民宿每到藍眼淚的季節可是超搶手，入住的旅客每天早晨都能享受民宿精心準備的豐富早餐，記得提早預訂，才不會撲空喔！


訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉橋仔村73號


馬祖南竿住宿推薦

南竿日光春和旅館

馬祖南竿日光春和旅館
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

馬祖南竿日光春和旅館2
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

南竿日光春和旅館是南竿相當高人氣的住宿，為清水模建築，整體裝潢設計走一個文青風，是小編最愛的風格，整個旅館就是一座美術旅館，前門可以看夕陽，後陽台可以觀日出。南竿日光春和旅館提供雙人房及四人房房型，而且全房型皆為海景套房！另外也有免費早餐及機場港口接送服務喔，到了南竿不曉得要住哪，就選這裡吧！


訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉1-1號


雲津客棧

雲津客棧
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧2
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧是馬祖南竿相當新的住宿，除了提供住宿，他其實也賣茶哦！雲津客棧的主人是馬祖唯一的茶農，研發了馬祖特有的烏龍茶、紅茶、枸杞茶葉等等，有來的旅客可以品嚐看看喔！另外，雲津客棧提供雙人、三人及四人一共三種海景房型，房間有小陽台可以賞海景，部分房型的陽台還有浪漫的鞦韆喔！另外也有提供免費機場接送及早餐，而且老闆一家人都相當親切熱情，絕對值得住上幾晚！


訂房網評價：9.4/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉四維路103-2號

 

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《名偵探柯南》x 日本藏壽司 劇場版上映紀念聯名活動 4/3~5/14期間限定展開！

《名偵探柯南》x 日本藏壽司 劇場版上映紀念聯名活動 4/3~5/14期間限定展開！

2026-04-05 11:08 Enhsin

為了紀念《名偵探柯南：高速公路的墮天使》即將於4月10日在日本上映，日本連鎖壽司品牌「藏壽司」和劇場版《名偵探柯南》於4月3日~5月14日展開期間限定聯名活動。除了有三款原創餐點之外，還有扭蛋及滿額贈品等內容！

這次的《名偵探柯南》聯名活動於4月3日~5月14日在日本全國門市展開，而這也是它們第15次的聯名活動！

首先來看看三款聯名餐點。

江戶川柯南的機關鮪魚

以柯南的領結型變聲器為靈感的「江戶川柯南的機關鮪魚」（江戸川コナンのトリックまぐろ），在熟成鮪魚底下還有厚厚一層蔥花鮪魚泥。

另外附上的領結型變聲器紙卡，加上安全別針或是繩子的話，可以固定在衣服上做造型！

  • 售價：含稅300日圓~（以門市公告為準）

千速和重悟的咖啡牛奶漂浮飲

再來是以這次劇場版的重要角色萩原千速及橫溝重悟為主題的「千速和重悟的咖啡牛奶漂浮飲」（千速と重悟のコーヒーミルクフロート），有附上一張貼紙贈品。

使用鮮奶油及香草冰淇淋象徵白色摩托車隊員萩原千速，再加上因為橫溝重悟有飲用黑咖啡的習慣，所以還加了咖啡凍及咖啡粉，此外還有淋上巧克力糖漿。牛奶味道相當濃醇，攪拌均勻之後可以感受到一點咖啡的微苦，是一杯味覺層次蠻豐富的飲品。

  • 售價：含稅480日圓~（以門市公告為準）

松田和萩原的巧克力&莓果聖代

最後是「松田和萩原的巧克力&莓果聖代」（松田と萩原のチョコ＆ベリーパフェ），也有附上一張貼紙贈品。

使用微苦巧克力代表松田陣平，還有牛奶鮮奶油及草莓果醬表現出荻原研二溫柔的一面。此外還有巧克力脆片、巧克力布丁、海綿蛋糕以及一根可可味香煙糖，配料可說是相當豐富！

  • 售價：含稅480日圓~（以門市公告為準）

現場實際拍攝照片
現場實際拍攝照片

而這次同樣也有扭蛋活動！如果是用手機掃點餐螢幕上的QRcode進行手機線上點餐的話，除了每5盤可以進行的扭蛋遊戲之外，點指定餐點每滿550日圓還可以多扭喔！

最後是消費含稅滿2500日圓的滿額贈品，4月3日起送的是第一彈的資料夾（共4款），4月17日起是第二彈的橡膠杯墊（共4款），最後5月1日起則是第三彈的小抱枕吊飾，三種都是限量28萬份送完為止！

以上就是劇場版《名偵探柯南》和日本藏壽司自4月3日起展開的聯名活動，如果最近有預計要到日本旅遊，有興趣的話不妨就把藏壽司加入待去清單裡吧！
Enhsin

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#日本 #咖啡 #牛奶 #聯名 #藏壽司 #期間限定 #名偵探柯南

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桃園彩色海芋季 賞花攻略！

桃園彩色海芋季 賞花攻略！

2026-04-04 09:04 旅遊經


桃園彩色海芋季 賞花攻略！

【旅遊經 洪書瑱報導】

「2026桃園彩色海芋季」已於大園溪海休閒農業區登場，相關活動至4月12日止，活動以「園夢奇芋記」為主題，由於適逢彩芋季邁入第10年，活動規模明顯增加，除種植逾6萬5,000株彩色海芋外，現場亦搭配小蒼蘭、百合及各式草花，總計超過20萬株花卉，並設置約6,000平方公尺、12萬株波斯菊花海，整體花海景緻繽紛壯麗，加上8座裝置藝術，不僅為活動增加亮點，也展現了桃園的城市活力！




現場有6萬5,000株彩色海芋


彩色海芋有不同花色


現場亦搭配小蒼蘭、百合及各式草花，總計超過20萬株花卉


現場亦搭配小蒼蘭、百合及各式草花，總計超過20萬株花卉


燈會移置


燈會移置


花海地景

 

桃園市長張善政表示，今年活動特別結合「樂天桃猿（Rakuten Monkeys）」棒球文化，將應援元素融入。活動將球場應援氛圍延伸至花海，園區不僅有樂天桃猿吉祥物「Rocky」與「猿氣小子」驚喜亮相，更設置「大聖花園」、「勝利飛船」等8大主題裝置藝術。

※.8大主題裝置藝術：

一、《大聖花園》：為今年桃園彩芋季景觀裝置「最大」亮點，作品結合了「地方農特產」、「運動文化」與「沉浸式花卉」為核心理念，建構出一處適合全家大小遊憩的夢幻場域。其中最吸睛的莫過於核心主題「榮耀與勝利的殿堂」，設計團隊以樂天桃猿吉祥物「大聖」為主角，手舉象徵「BEST」的冠軍獎盃站立於綠意丘陵前，打造成花果山場景，將桃園強烈的職棒屬性與地標景觀結合，展現對勝利的追求與城市榮耀。


大聖花園

二、《勝利飛船》：呼應棒球場的勝利小飛機，由「氣小子」駕駛載滿能量 。


勝利飛船

三、《園夢特快車》：展示日本職棒金手套獎盃及桃園農產「大賀米」，其獎盃凝聚了桃園農人的汗水與堅持。

四、《孩時夢想》：桃園吉祥物「ㄚ桃園哥」與樂天「大聖」、「氣小子」化身海芋精靈 。

五、《豐收交響曲》：將西瓜、香瓜、地瓜、小麥等農產轉化為音符精靈 。

六、《園温暖的夢》：以彩色海芋編織而成的拱門，成為純潔與幸福的守護，在拱門下感受大地的温暖擁抱！

七、《夢想巴士》：去年最吸睛的人氣巴士回來了!今年車身換上亮眼新裝，巴士不僅是一件別具用心的藝術傑作，更載滿了溪海的故事。

夢想巴士

 

八、《園未來的夢》：以明信片的造型呈現，把繽紛季節寄給明天的你，邀請定格專屬於您的永恆。


園未來的夢

桃園彩色海芋季活動期間，除了花海與藝術裝置外，清明兒童連假期間之4 月 3 日至 5 日將邀請「天馬戲創作劇團」、「YOYO 家族（柳丁哥哥、櫻桃姐姐）」及「咖哩玩劇團」等親子演出 。另，假日指定時段在服務台或樂天桃園棒球場，憑「花海打卡」及「中職 37 年樂天主場門票」兌換外，假日也將舉行「摺疊拍拍扇」DIY手作體驗，每場限量 50 份，需預約 。除此之外，還有APP 集章抽獎，凡下載「桃園市民卡 APP」完成展區集章任務，可獲得「園夢勳章」並參加抽獎 。

除了至大園溪海休閒農業區欣賞花海外，亦可規劃周邊農場體驗（需預約）──

 

◎.林園居農場：提供蘿蔔糕、韓式醃蘿蔔 DIY 。

◎.一級棒農場：包含園區導覽、認識動物及烤布蕾體驗 。

◎.和春花卉農場：香草植物介紹與品茗 。

◎.陽榮休閒農場：製作鹹鴨蛋、採摘蔬果與魚蝦同樂 。

◎.豐舟農園：大人味·香草尋味之旅，僅限 18 歲(含)以上報名參加。

 

提醒民眾，活動期間聖德北路與田溪路實施平假日不同的管制措施，部分路段禁止汽機車進入或停車，請用路人多行注意。

以上圖片：桃園市農業局提供

旅遊經

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#台灣 #品牌 #花蓮

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.04.13 15
「日月潭星光螢火季」4月浪漫登場 八大賞螢據點點亮環潭微光

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#國家風景區 #觀光 #賞螢

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.04.13 23
春雪飄香降落台北城：四月散步趣賞花，8種花色白色系植物，春末夏初綻放中！

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#台灣 #大安森林公園 #台北 #海芋 #賞花 #散步趣

卡娃思 / 開心趴趴走 2026.04.13 20
【東區美食】Round Up 剝皮辣椒雞湯太驚艷！濃郁蝦膏炒麵＋酸菜奶油起司蕈菇必點清單【板南線餐廳推薦】

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#美食探店 #打卡景點 #美食推薦

～17七公主的小天地～ 2026.04.12 17
龜山島春季生態登場 百合盛開、賞鯨正當時，邀您來場慢遊東北角山海之美！

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#台灣 #賞花 #龜山島

旅遊經 2026.04.12 18
❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】

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#台北 #日本 #台中 #美食探店

Belinda的玩美甜蜜窩 2026.04.12 294
彰化虎山巖金針花季將登場 猜猜金針第一朵花開「時」！

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#賞花 #金針花

旅遊經 2026.04.12 33
北投晶泉丰旅喜迎一周年 推優惠最低24折起，再抽百萬好禮！

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#北投 #溫泉

旅遊經 2026.04.12 22
東台灣2大運動賽事 長濱金剛馬拉松、鐵人三項相繼登場！

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#馬拉松 #花蓮 #台灣

旅遊經 2026.04.12 22
五月雪賞花升級 邀您一起到土城桐花公園享山林之「樂」！

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#賞花

旅遊經 2026.04.12 19
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