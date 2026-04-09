2026-04-09 11:34 女子漾／編輯周意軒
7-11、全家4月冰品大戰開打！KUROMI聯名＋山葵霜淇淋太狂，新品一次看
隨著天氣逐漸升溫，超商冰品戰正式開打。2026年4月由7-ELEVEN與全家同步推出多款話題新品，一邊主打夢幻聯名與莓果甜系，一邊挑戰味蕾極限推出山葵與醬油風味，從視覺到口感全面升級。這篇一次整理兩大超商本月最值得關注的冰品亮點。
7-ELEVEN本月最大亮點，就是攜手三麗鷗人氣角色KUROMI推出冰品聯名企劃，整合「雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋、思樂冰」三大系列，打造整體紫色系視覺，不只好吃也主打拍照打卡。
在口味上，雪淋霜推出「藍莓起司」霜淇淋，選用奧地利藍莓結合丹麥切達起司，酸甜中帶鹹香，層次明顯；酷聖霜則推出「野莓馬卡龍」口味，以綜合莓果搭配馬卡龍概念，融合瑞穗鮮乳，口感細緻滑順，甜度適中更適合夏天。
思樂冰部分則推出「紫色莓好思樂冰」，主打莓果清爽風味，並搭配限定「感光變色杯」，在陽光下會浮現KUROMI圖案，成為本次聯名最大話題之一。此外也推出大人系喝法「思樂冰＋傑克丹尼蘋果威士忌」組合，優惠價120元，帶出微醺層次。
除了新品外，本次活動同步推出集點機制。活動期間購買冰品可累積點數，集滿4點加價可兌換「KUROMI冰品絨毛吊飾盲盒」，或集滿5點免費兌換冰品一份；另外購買霜淇淋任兩支還可獲得KUROMI書籤，強化收藏與話題性。
全家：挑戰味覺極限，山葵與醬油霜淇淋登場
相較7-ELEVEN走夢幻甜系路線，全家本月則主打「話題創新口味」，推出顛覆印象的Fami!ce霜淇淋新品。首先登場的是「日式甜醬油霜淇淋」，靈感來自日本醬油糰子，結合日系醬油與焦糖風味，呈現甜中帶鹹的口感，入口能同時感受到濃郁乳香與醬香層次；另一款「山葵風味霜淇淋」則將日式山葵轉化為冰品，帶出微嗆清爽的刺激感，並與奶香融合，形成獨特的回甘風味。
這兩款新品目前僅於全台7間Fami!ce品牌體驗店限定販售，包含台北、台中、高雄等地門市，鎖定喜歡嘗鮮與打卡族群。此外，全家也同步推出穩定人氣口味，在全台約2,200間門市回歸「開心果霜淇淋」與「蘭姆葡萄霜淇淋」，延續大人系風味市場。開心果帶有堅果香氣，蘭姆葡萄則融合淡淡酒香，口感成熟，是不少消費者回購率高的品項。
除了冰品，全家本月也推出甜點新品「鮮乳坊莊園鮮乳雞蛋布丁」，主打使用非籠飼雞蛋與莊園鮮乳製成，不添加人工香料與色素，口感滑順、奶香濃郁，目前推出49元嚐鮮價，補足冰品之外的甜點選擇。