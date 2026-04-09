台中長榮桂冠酒店，台中質感親子飯店

長榮桂冠酒店，台中長榮桂冠酒店是台中非常經典且口碑穩定的五星級質感飯店。雖然它是營運多年的老字號飯店，但近年持續進行硬體裝修，不僅保留了傳統五星級的優質服務，也成功轉型為深受家長喜愛的親子友善飯店。

台中長榮桂冠酒店

位在西頓區，是當地知名台中五星級飯店，飯店樓下便利商店、美食餐廳林立，地理位置和交通非常方便，出門就有公車站，也提供停車位。

📍Google地圖：長榮桂冠酒店(台中)

👉 官網訂房：長榮桂冠酒店(台中)

📞 電話 ：+886423139988🔆

飯店入住時間：下午 16:00；退房時間：上午 11:00

大廳與接待：

大廳擁有宏偉的圓柱設計與挑高的圓弧天花板，大面積的落地窗將室外的綠意植栽與都會街景引入室內。

配備了大量的深紅色真皮沙發，質地沉穩且舒適。落地窗邊的座位區非常適合商務洽談或短暫休憩，看著窗外中港路（台灣大道）的車水馬龍，享受城市中的一抹寧靜。

客房空間：

房內採用暖色調木質家具與精緻的花卉壁紙，呈現出經典的歐式優雅。寬大的雙人床鋪設潔白平整的被褥，並配有雅致的紅色花紋床尾巾點綴。

採用大螢幕液晶電視，壁掛設計節省了桌面空間，讓整體視覺更簡潔。

位於左側，不銹鋼材質搭配黑色支撐帶。這能讓房客無需彎腰即可整理行李箱，並避免行李箱底部的灰塵弄髒地毯。

每間房均配置厚實的木製辦公桌與專業辦公椅，並配有復古風格的檯燈，滿足商務人士處理公務的需求。

這對喜歡在房間裡喝杯熱茶或咖啡休息的人來說非常方便！

房內提供迷你冰箱，備有可樂、氣泡水等飲品，為旅人隨時補充水分與沁涼。

飯店的三溫暖是採裸湯入場，男女分開，裡頭還設有蒸氣室、檜木烤箱、心靈冥想室和化妝區！

休閒設施：

酒店設有充滿度假感的戶外圓弧型泳池，此外更打造了色彩繽紛的兒童遊戲室，包含復古童趣的主題牆與互動玩具，非常適合親子客群同樂。

圓弧型的露天游泳池水質清澈，周圍環繞著綠樹與高樓，池畔設有救生員座椅與淋浴設施，是在都市叢林中戲水消暑的好去處。

拾光回憶劇場：穿越時空的復古遊戲場

這個區域最引人注目的是充滿懷舊情懷的彩繪牆面，結合了經典動漫元素與夜市文化，非常有特色：

空間上方裝飾著像小燈泡般的串燈，營造出宛如嘉年華會或熱鬧街景的氛圍，非常適合拍照打卡。

扭蛋內容通常會根據當下流行的動漫或可愛小物進行更新，例如照片中可以看到與熱門卡通相關的扭蛋，滿足孩子收集的慾望。

許多家長會將「扭一顆扭蛋」作為孩子乖乖用餐或配合旅程的小獎勵，為親子旅行增添樂趣。

牆面上繪有復古動畫人物（如無敵鐵金剛、原子小金剛），設有類似夜市套圈圈或丟丟樂的遊戲區，一格格的階梯上擺放了許多玻璃瓶供孩子挑戰精準度，這種「台式童趣」不僅小孩覺得新奇，家長在一旁陪伴時也能重拾兒時回憶。

兒童遊戲區：

鋪設安全的粉藍拼接地墊，牆面裝飾著城堡、動物等可愛壁畫，並提供積木、娃娃屋等豐富教具，是孩子放電的絕佳空間。

提供多款精緻的木製娃娃屋、小廚房組與扮家家酒玩具，讓孩子體驗小小廚師或室內設計師的樂趣。

壁畫以森林、粉色城堡、猴子、長頸鹿及斑馬等森林動物為題材，將空間佈置得像一本巨大的故事書。

空間中最具特色的就是那一排造型可愛的小木屋造型書櫃。深木色的櫃體上方有三角形的屋頂裝飾，書架上整齊擺放了各式兒童繪本、故事書與漫畫。這種設計不僅讓空間充滿童話感，也能引發孩子主動取書閱讀的興趣。

餐廳與美食：

台中長榮桂冠酒店的點心坊位於大廳樓層，是飯店內極受歡迎的甜點專區。這裡不僅是房客下午茶的好去處，更是選購精緻伴手禮的首選之地。

櫥窗內展示了各式各樣的巧克力，從經典的生巧克力、黑巧克力，到色彩繽紛、充滿藝術感的噴發式球狀巧克力。每一顆都像珠寶一樣整齊排列，外殼閃耀著迷人的光澤。

自助餐廳空間明亮，提供極具在地特色的料理，如現場製作的小籠包、現煎熱食，以及多樣化的台式清粥小菜與清爽涼拌菜，全方位滿足房客的味蕾。





三個大型透明儲存罐中分別裝著經典原味玉米片、五彩繽紛的穀物圈以及巧克力片。

一旁整齊疊放著乾淨的白色餐碗，客人可以自由混合穀物，並搭配飯店提供的冷牛奶或優格，打造清爽健康的開胃餐點。

現場有專業廚師負責現煎服務，例如煎餅或熱壓料理。廚師穿著充滿度假風的亮麗制服，在乾淨的鐵板前俐落地操作，讓用餐過程多了一份視覺上的互動感。

提供多款精緻乳酪（如紅切達、煙燻乳酪、布瑞、愛摩塔）以及三種繽紛的穀物片選擇。

早餐吧台內容極其豐富，是許多房客的首選。

提供清粥、鹹粥及多樣化的台式配菜，如玉筍絲、豆棗、麵筋、鹹蛋、肉鬆與花生。甚至有現煎的小籠包，充滿在地風味。

設有繽紛的穀物片吧檯 與多樣化的生鮮沙拉吧，並配備多款淋醬與配料。

飯店貼心地設有穆斯林專區（Halal Food Area），提供符合清真認證的食材與獨立餐具，展現對國際客人的尊重。

台中住宿/景點推薦：















