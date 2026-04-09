島語、LOPIA進駐！漢神洲際購物廣場十大人氣品牌揭曉 必逛、必吃清單一次看

2026-04-09 09:17 網路溫度計DailyView
翻攝FB／漢神洲際購物廣場
翻攝FB／漢神洲際購物廣場

台中百貨版圖再掀新一波升級。佔地6.6萬坪的漢神洲際購物廣場，預計將於2026年4月10日正式開幕，館內集結超過500家品牌進駐，涵蓋米其林星級名店、必比登推薦餐廳與多家高人氣排隊美食，還有不少人氣餐廳都在漢神洲際推出全台首家的全新品牌，不僅補齊台中高端餐飲版圖，更有望全面拉升百貨餐飲水準。另一大亮點則是匯聚多元品牌的美妝專區，堪稱中部規模最完整的美妝版圖之一。從精品美妝旗艦店到各式人氣香氛品牌一應俱全，預期將成為消費者逛街必訪的重點區域。

在空間設計上，漢神洲際館內規劃大型中央挑空天井，引入自然採光，自高處延伸至4樓Discover X展演空間，最終匯聚於1樓「光嶼中庭」，結合光影與聲光裝置，打造具沉浸感的場域體驗。此外，6樓「Sky Park琉光花園」融合高空餐飲與影城機能，營造放鬆愜意的微醺氛圍；串聯至8樓「Sky Camp天際營地」，形塑多層次的逛街動線，為消費者帶來嶄新的購物體驗。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，從漢神洲際官方公布約150家「全台首家或台中獨家與旗艦店型」的特色店中，盤點網路聲量最高的十大品牌。請跟著小編的腳步，一文逛完漢神洲際必訪的熱門店家，無論是話題美食、日常採購、潮流選物，還是沉浸式視聽娛樂，全都一網打盡。

No.10 PRESERVE

翻攝FB／PRESERVE．For our Future

隸屬蔬食餐飲集團Miacucina的PRESERVE，主打蔬食早午餐，強調新鮮與健康概念，融合創意料理與精緻擺盤，成為兼具美味與美感的綠色餐飲選擇。餐廳整體空間風格清新舒適，讓用餐不只是品嚐美食，更是一種生活態度的展現。

品牌以天然原型食材與澳式早午餐為特色，同時提供手工義大利麵與多款酪梨創意料理。其中，沙拉碗、早午餐拼盤與特色飲品深受消費者喜愛，並可依需求調整為蛋奶素、五辛素或全素，滿足不同飲食族群。無論是好友聚會，或是逛街途中稍作休息，都是相當合適的選擇。

到訪過其他分店的網友分享，「真的是餐點好吃、氣氛又舒服的地方」、「我個人最喜歡有每日現烤麵包的完美奧林匹克大早餐」、「青花椒野菇義大利麵表現優秀，外帶蛋塔跟肉桂捲回家」、「衝著酪梨漢堡而來，不是麵包夾心酪梨片，而是用整顆酪梨取代麵包，不得不說真的吸睛又好吃」。

No.9 GIORGIO ARMANI

來自義大利的奢華精品品牌GIORGIO ARMANI，以俐落優雅的剪裁、精湛工藝與經典不敗的設計語彙聞名全球，長年被視為高端時尚的重要指標。其設計強調在舒適與氣場之間取得平衡，因而深受影視明星與政商名流青睞。

品牌創辦人 GIORGIO ARMANI 自1970年代創立同名品牌後，重新詮釋西裝結構，以柔和肩線與輕盈面料打破傳統框架，開創「權力套裝（Power Suit）」風潮，成功在國際時尚舞台站穩地位。此一風格不僅模糊性別界線，也賦予穿著者更強烈的自信與專業形象，成為現代職場的重要象徵。網友提到，「權力套裝的重點就在於中性風格」、「突破過往既定的陽剛與陰柔，展現女性在職場上和男性相同的力量」、「經典商務西裝，讓客戶覺得嚴謹、專業、可靠，也是充滿地位的形象」。

GIORGIO ARMANI從服裝、皮件到香氛皆展現成熟的美學語言，與全球代言人胡歌合作長達10年，在品牌經營上不追求短期熱度。此次台中獨家進駐漢神洲際購物廣場，不僅強化整體精品陣容，也讓消費者能近距離感受義式時尚的精髓，使漢神洲際成為台中全新的精品聚落。

No.8 GENTLE MONSTER

想體驗新世代的韓潮時尚，一定要來這裡逛逛！來自韓國的眼鏡品牌GENTLE MONSTER，自2011年創立，以前衛設計與強烈風格建立高辨識度，迅速在時尚圈竄紅。擅長運用相較西方品牌更大的鏡框與獨特輪廓剪裁，打造符合亞洲臉型比例的時尚單品，讓眼鏡不再只是功能配件，而是整體造型的視覺焦點。

韓國女星全智賢在現象級韓劇《來自星星的你》中配戴墨鏡登場，氣場十足的形象成功帶動話題，也讓GENTLE MONSTER的聲勢迅速攀升。除了商品本身，品牌更以獨樹一幟的空間設計聞名，每間門市都如同展場，透過裝置藝術與主題策展，營造沉浸式購物體驗，讓消費者在選購眼鏡的同時，感受到如同走入藝術展覽般的氛圍，成功打破傳統零售框架。

進駐漢神洲際的消息一出，Threads上的網友紛紛驚訝表示，「直接嚇爛」、「不愧是最愛的漢神」、「好想去！每一間店的擺設都不同，超讚」、「漢神招商能力很強」。

No.7 DONQ

翻攝官網／DONQ

創立於1905年神戶的DONQ，從街邊小型麵包店起家，歷經百年發展，早期引進正統法國麵包技術，並在日本掀起一股法式麵包風潮，奠定其在亞洲烘焙界的關鍵地位。品牌堅持「從零開始」的製作理念，從麵粉、發酵到烘烤全程掌控，依據每日溫濕度調整細節，確保品質穩定且風味細膩。

DONQ曾於被譽為「麵包界奧運」的世界盃烘焙賽中奪下綜合優勝，無論是外皮酥脆、內裡濕潤的法國長棍，或層次分明、奶香濃郁的可頌，都能品嚐到時間與工藝交織出的深層美味，展現深厚的職人精神。Dcard美食版有網友討論表示，「已經一堆朋友被我推坑去買他們的法國麵包」、「脆皮吐司真的好好吃⋯拜託喜歡脆脆口感的吐司控一定要試試」、「推薦雙起司薄餅跟明太子法國很好吃」。

No.6 初魚

在無菜單料理尚未普及之際，初魚便從僅約八坪的板前小店起家，憑藉當季漁獲、細膩刀工與紮實料理實力，逐步累積口碑。以真材實料與高性價比著稱，不僅成功打響名號，更帶動無菜單日料與鐵板燒風潮，被不少饕客譽為「CP值代表」。

隨著品牌持續壯大，母公司豊漁餐飲集團橫跨高端與日常餐飲市場，從精緻餐飲的「初魚鐵板料亭」與「初魚鮨」，延伸至高端Fine Dining的米其林一星「盈科EIKA」與創意鐵板料理「li teppanyaki」，同時也涵蓋日常消費市場的「季樂」、「長濱魚屋」、「牛喜」與「朝炭」，串聯出多元價位與用餐情境的完整版圖。

IG、Dcard、Threads上常有網友大力推薦，「初魚系列應該有二十幾訪了」、「慶生、約會、聚餐都很適合，除了有儀式感，環境和氣氛也非常好」、「初魚真的CP值很高，大概吃到中後段就飽到吃不下」。此次進駐台中漢神洲際購物廣場，除了初魚之外，更邀請米其林二星名店主廚「稗田良平」監製，推出全新日料品牌「作 天麩羅・割烹」，打造全台首家融合天麩羅與割烹精髓的高端日料餐廳，以割烹鋪陳旬味，勾勒四季節奏，也讓中部饕客對漢神洲際的開幕充滿期待。

No.5 漢來上海湯包

翻攝官網／漢來上海湯包

翻攝官網／漢來上海湯包

漢來上海湯包主打手工現包的小籠包，講究皮薄餡多與細緻摺工，外皮薄透、內餡飽滿，一口咬下湯汁瞬間釋放，帶來層次豐富的口感體驗。

餐廳還有主廚精心設計的私房菜、清燉湯品及精緻甜點，提供完整的上海料理體驗。Dcard有網友推薦，「招牌皮薄有彈性、湯汁比鼎泰豐更厚實濃醇，我習慣搭醋、薑絲一起吃」、「生煎湯包底部微焦帶點脆香，咬下去湯汁蝦味很爽」。貼文吸引許多網友留言，「收藏！聚餐名單多一個」、「蝦肉炒手每次必點！酸辣湯也很好喝」、「漢來湯包好吃，台南吃過一直念念不忘」。此次漢來美食除了「漢來上海湯包」進駐漢神洲際以外，更推出了全新蔬食品牌「樂蔬LE SHU」，攜手享譽國際的韓國寺剎飲食代表「正寬法師」共創料理，也同樣讓消費者高度期待。

No.4 美麗新影城

漢神洲際購物廣場除匯集購物與餐飲機能外，也同步導入娛樂視聽版圖，攜手美麗新影城打造一站式休閒體驗。美麗新影城以舒適座椅、優異音響設備及多元影廳規格著稱。此次進駐漢神洲際，美麗新影城將成為北台中市區首家的大型影城，補足該區域等待已久的娛樂機能。未來不論是親子出遊、情侶約會或朋友聚會，皆可在此一次滿足觀影與休閒需求，提升整體商場的體驗完整度。

早在2025年4月，PTT、Threads上就有網友興奮發文，「台中漢神洲際購物廣場裡的電影院確定是～美麗新影城！」吸引許多網友熱烈討論，近期更有眼尖網友發現，漢神洲際外牆招牌上的美麗新影城有4DX的標示，讓中部影迷們超期待。其他留言則提到，「台中電影院真的百家爭鳴」、「對於中部觀眾絕對是好事」、「希望能引進特殊影廳嘉惠台中影迷」、「希望有IMAX或杜比廳」、「個人最期待能引進影音效果最高等級的『杜比影院』，這樣台中各種特殊影廳就可以說是齊全了」。

No.3 LOPIA

近期在社群上爆紅、超人氣日本超市LOPIA（樂比亞），正式進駐漢神洲際購物廣場！

LOPIA主打高品質食材、多樣化商品和合理價格，精肉區與熟食區尤為受歡迎，和牛火鍋肉片、即食壽司與熱賣披薩成為網友必買推薦，每月的「肉之日」祭出優惠價格，肉控不容錯過；甜點區則有北海道濃郁焦香起司蛋糕、提拉米蘇等人氣品項，獲得許多網紅與YouTuber開箱推薦。

除了產品吸引人，台灣總經理水元仁志經常在Threads上「海巡」動態並親自回覆留言，親民風格亦收穫不少粉絲。網友不僅分享喜歡的商品，甚至會向水元仁志「許願」：「培根火腿真的很棒，請持續提供，謝謝」、「好期待！拜託彰化需要一間！跪求來開」，互動相當逗趣。

LOPIA的漢神洲際店位於B1F，店內即將開幕的LOPIA COFFEE引進來自日本輕井澤的丸山咖啡，堅持職人精神與高品質選豆，提供美式咖啡、拿鐵等多款精品飲品，不用出國也能享受到道地的日本風味，全台目前僅有台中漢神洲際店與高雄漢神巨蛋店喝得到！

No.2 UNIQLO

翻攝FB／Uniqlo Taiwan

從日常穿搭到機能時尚，UNIQLO早已成為許多人衣櫃的基本配備。來自日本的UNIQLO，以「LifeWear」為核心理念，主打讓每個人的日常穿著更舒適、更自在，透過簡約設計與高品質面料，重新定義日常服裝的價值。

它能在全球市場長紅，關鍵在於將經典版型、機能科技與親民價格完美結合。不論是旅遊時需要的輕盈保暖、抗皺好收納，或日常通勤講求的百搭與舒適，UNIQLO都能提供兼具實用性與風格感的選擇，讓「簡單穿」也能穿出質感。2025年，UNIQLO慶祝來台15週年，邀請藝人許光漢與許瑋甯擔任品牌大使，進一步強化品牌形象與市場關注度。此次進駐漢神洲際購物中心，不僅有限定優惠與滿額好禮，更於官網推出帶逛直播影音專區，為開幕活動增添話題。

No.1 島語

翻攝FB／島語

翻攝FB／島語

作為漢來美食集團旗下話題度極高的品牌，島語自助餐廳長期以一位難求、最難訂Buffet聞名。鎖定中高價位市場，卻以高密度的頂級食材與多元國際料理配置，打造出兼具品質與份量的用餐體驗。餐檯規劃豐富且層次分明，從新鮮龍蝦、生魚片、生食級北海道干貝、海膽，到現切肋眼牛排、炙燒和牛、羊排、戰斧豬排與櫻桃鴨片皮鴨等熱食料理一應俱全；同時結合漁港直送的現流海鮮與義式吉拉朵冰淇淋，讓整體餐點在海陸食材與甜點收尾上都具備完整度。再加上強調現場製作與即時出餐，確保每道料理維持最佳風味與口感。

除了自有餐點實力，「島語」也透過跨品牌合作提升消費者用餐體驗。包含由亞洲50大酒吧TCRC設計專屬調酒（禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒）、攜手連續榮獲米其林殊榮的「名人坊」推出聯名港點，以及導入世界冠軍咖啡師烘焙咖啡豆與高規格咖啡設備，並結合「大苑子」、漢來福園經典菜色、世界麵包冠軍王鵬傑烘焙作品，讓各餐區皆具備專門店等級表現。

網友評價表示，「超過200道的菜色真的超狂」、「現烤片鴨真的是必吃推薦，肉質超甜美，剛出爐時特別香，吃起來嫩滑又多汁」、「真的有把高級吃到飽的誠意做出來，像是螃蟹吃到飽、生食干貝、現煎海大蝦、脆皮燒肉這些主打菜色都非常有水準」、「唯一會讓我想再回訪的吃到飽餐廳」。盛名遠播的島語擁有穩定粉絲客群，此次選擇進駐漢神洲際購物廣場開設台中獨家首櫃，預計於2026年7月登場，勢必再度掀起排隊熱潮。

除了上述10大網路討論度最高品牌外，漢神洲際購物廣場此次亦引進多家「全台首家」品牌。包括來自東京車站的人氣排隊名店「SORANOIRO拉麵」，為日本必比登推薦拉麵，以蔬菜為核心概念，招牌「ベジソバ」以蘑菇為基底，融合多樣蔬菜熬製，呈現色彩鮮明且層次豐富的湯頭。

「布娜飛香檳沙龍」則為全台首創的美妝香檳吧，提供多款香檳與紅白酒選擇，打造結合微醺氛圍的購物體驗（禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒）。餐飲方面，被網友評選為必吃燒肉名店之一的燒肉中山也引進全新品牌「中山 Red Label」；來自日本大阪的高端鐵板料理品牌「千房 Diversity」，結合日式款待精神與多元料理形式，打破鐵板燒和大阪燒的食材限制，運用各種肉品、海鮮、蔬菜製作料理。

此外，屋馬集團推出全新韓式燒肉品牌「尚屋 新韓式燒肉」，主打冷藏熟成工法與韓國直送醬料；以及漢來美食也推出全新蔬食品牌「樂蔬LE SHU」；隨著多家全台首店同步進駐，漢神洲際購物廣場將成為台中新一波消費與話題聚焦的重要據點。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月26日至2026年3月25日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

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夢幻到不想睡！馬祖這幾間海景房，讓你伴著藍眼淚入夢

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2026-03-31 09:51 FunTime旅遊比價
舒漫活海景旅宿。圖／booking
舒漫活海景旅宿。圖／booking

說到馬祖，相信很多人都會想起美麗的藍眼淚，這個特殊的自然現象吸引了不少觀光客，也有許多攝影好手前去「追淚」～不過藍眼淚出現的時機很難抓，通常要等到4月起才會陸續爆量。本期不僅帶大家「找淚」，還告訴大家去哪裡「觀淚」，趕快跟著FunTime小編一起往下看吧！到馬祖除了追淚，當然也要趁機走訪熱門景點、嘗嘗美食等等，小編將馬祖旅遊資訊一次整理在台灣離島全攻略，讓你輕鬆安排好馬祖自由行！

看詳細全文連結：【馬祖藍眼淚懶人包】此生必看奇幻美景！加碼藍眼淚住宿推薦

台灣離島景點全攻略：離島吃喝玩樂分類總整理

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行


藍眼淚小百科

藍眼淚小百科
藍眼淚小百科。圖／adobe stock

藍眼淚聽起來好像很浪漫，但它到底是什麼呢？藍眼淚是一種夜光藻，又被稱為夜光蟲，是在海中生存能作生物發光的非寄生甲藻。這種藻類之所以會發光，是因為其體內數以千計的球狀胞器中，具有螢光素–螢光素酶，這些胞器會讓夜光藻在感受到周遭環境的變化時發出螢光。這個現象在中國大陸渤海、長江口、福建沿海、珠江口海域、日本與澳洲等地都曾出現，不過在馬祖出現的比較頻繁，因此馬祖的居民就將此現象命名為「藍眼淚」。

 

藍眼淚觀賞季節及活動

什麼時候有藍眼淚

根據過去經驗，藍眼淚出現的時候約於每年的4月至6月，到7月之後出現的次數會陸續減少，不過也曾經有紀錄在11月都還有出現過，東莒的潮間帶也還是可以踩星砂，大家可以好好把握時間～

 

北海坑道藍眼淚活動

開放時間：3-11月採預約制（每天18:30-21:00進行，一天共6梯次，詳細請至

查詢）

票價：全票350元、優待票（年紀3歲~12歲及65歲以上者）300元、半票（身心障礙者、現役軍人）150元、縣民票100元

航程：約15至20分鐘


藍眼淚觀賞地點

馬祖藍眼淚地圖
馬祖藍眼淚地圖。

南竿觀賞地點推薦

牛角澳口、北海坑道、大漢據點、津沙沙灘、四維澳口、翰林角、珠螺澳口、福澳口等


北竿觀賞地點推薦

塘后沙灘、坂里沙灘、芹壁沙灘、橋仔沙灘等

 

東莒觀賞地點推薦

神秘小海灣、猛澳沙灘、福正沙灘等

 

西莒觀賞地點推薦

田澳澳口、青帆港、坤坵沙灘等

 

東引觀賞地點推薦

後澳、東澳、北澳、中柱堤、國之北疆等

 

賞淚注意事項

攜帶物品

手電筒、防蚊液、長袖衣物、穿防滑鞋

 

注意事項

1. 因為適合觀賞藍眼淚的地點比較沒有光害，光線昏暗、視線不良，要注意周邊地形，也最好結伴同行唷！

2. 月亮出來也會造成光害，只有北海坑道不受月光影響。

3. 建議漲潮時期前往追淚，乾潮時期藍眼淚較少。

4. 千萬不要潮海上丟躑石頭、激起淚花，會破壞生態造成藍眼淚消失，也容易造成其他遊客危險！


馬祖北竿住宿推薦

芹壁德順號民宿

馬祖芹壁德順號民宿1
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

馬祖芹壁德順號民宿2
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

芹壁德順號民宿同樣位在北竿島芹壁聚落內，也是一個看藍眼淚的好地點喔～有任何的旅遊疑問民宿老闆也都會貼心的幫你解答，早餐也很美味！可以感受到老闆的用心經營。芹壁德順號民宿提供雙人房及三人房，房間非常乾淨，外牆是石頭屋，內部則是木頭打造的小木屋風格，打開窗戶就是無敵海景。另外也提供機場碼頭接送，只要提前預約就可以囉！


訂房網評價：9.5/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉芹壁村31號

 

藍映海岸景觀民宿

藍映海岸景觀民宿
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿2
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿位於北竿島，緊鄰海灘，房間外就能看到大海，白天可鳥瞰藍天白雲與夕陽西下，夜晚還能聆聽療癒的海浪聲。藍映海岸景觀民宿提供海景與山景的雙人房、三人房及四人房，老闆夫婦也相當貼心熱情，讓住客可以在這裡得到最佳的款待～藍映海岸景觀民宿每到藍眼淚的季節可是超搶手，入住的旅客每天早晨都能享受民宿精心準備的豐富早餐，記得提早預訂，才不會撲空喔！


訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉橋仔村73號


馬祖南竿住宿推薦

南竿日光春和旅館

馬祖南竿日光春和旅館
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

馬祖南竿日光春和旅館2
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

南竿日光春和旅館是南竿相當高人氣的住宿，為清水模建築，整體裝潢設計走一個文青風，是小編最愛的風格，整個旅館就是一座美術旅館，前門可以看夕陽，後陽台可以觀日出。南竿日光春和旅館提供雙人房及四人房房型，而且全房型皆為海景套房！另外也有免費早餐及機場港口接送服務喔，到了南竿不曉得要住哪，就選這裡吧！


訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉1-1號


雲津客棧

雲津客棧
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧2
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧是馬祖南竿相當新的住宿，除了提供住宿，他其實也賣茶哦！雲津客棧的主人是馬祖唯一的茶農，研發了馬祖特有的烏龍茶、紅茶、枸杞茶葉等等，有來的旅客可以品嚐看看喔！另外，雲津客棧提供雙人、三人及四人一共三種海景房型，房間有小陽台可以賞海景，部分房型的陽台還有浪漫的鞦韆喔！另外也有提供免費機場接送及早餐，而且老闆一家人都相當親切熱情，絕對值得住上幾晚！


訂房網評價：9.4/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉四維路103-2號

 

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FunTime旅遊比價

FunTime旅遊比價

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#藍眼淚 #熱門景點 #住宿推薦

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2026-03-28 17:54 跟著KarenW.品味人生

有時候生活忙到一個程度，真的會很想按一下暫停鍵。

不是想逃離什麼，只是想暫時離開城市的節奏一下。

不用飛出國

只要找一間可以好好放鬆的飯店，兩天一夜的小旅行，其實就很剛好。

這次我選擇入住的地方

是很多人推薦的👉礁溪老爺酒店

以前其實就常聽朋友說

如果想找 礁溪溫泉飯店推薦👇

礁溪老爺幾乎都是名單上的常客。

但真正住過之後我才發現：

它吸引人的地方，其實不是奢華。

而是一種很舒服的節奏。

其實你一到這裡，整個人就會慢下來。

抵達礁溪老爺酒店，度假的節奏好像自然就開始了

從台北出發到礁溪，其實距離很剛好。

開車大約一個小時左右，就能從城市切換到比較慢的生活步調。

如果像我沒有開車行動也很方便，搭車到礁溪轉運站或者是礁溪火車站就有免費的接駁車🚙

抵達礁溪老爺酒店時

第一個感覺其實是，嗯，空間很舒服。

整體園區被綠意包圍，建築之間的距離也很寬敞。

不像有些飯店，大廳總是很熱鬧、很匆忙。（真別說我也是住過五星飯店，但是大廳很擁擠 不舒服的⋯）

礁溪老爺的氛圍反而比較安靜，有一種遠離塵囂度假的節奏，那種感覺其實很微妙，一進門就會感受到。

好像不用刻意安排什麼行程，只要在飯店待著，就已經是一種旅行。

公共設施非常豐富，不出飯店也可以待一整天

如果要說這次入住，最讓我印象深刻的一件事。

其實是 飯店的公共設施真的很多。

很多飯店房間很漂亮，但公共空間其實不多。

但礁溪老爺完全不是這樣。

整個飯店的設施其實滿豐富的，例如：

• 戶外溫泉風呂

• 室內溫泉設施

• 游泳池

• 健身房

• 桌球與撞球空間

• 閱讀休憩區

• 兒童遊戲空間

光是戶外泳池區，就可以游泳泡溫泉、泡腳、還有我最喜歡的小魚吃腳腳👣

如果真的好好使用，其實可以在飯店待上一整天，估價還不夠用！

我自己最喜歡的是戶外溫泉區♨️

泡著溫泉

看著遠方的山景

整個人會很自然慢下來。

有時候旅行最難得的，不是跑很多景點。

而是有一段時間，可以什麼都不做，只是單純放鬆。

房間氛圍溫暖舒服，住起來很放鬆

房間整體設計，是比較溫暖的日系風格。

不是那種很誇張的設計，但整體住起來很舒服。

最讓人喜歡的就是：房間裡有溫泉浴池。

晚上泡一次

早上起床再泡一次。

套一句我朋友說的；每次來都要泡到筋都鬆掉才要回家🤣

這種放鬆的心情真的其實很簡單，就是單純的享受慢慢生活的小片刻。

一泊二食晚餐自助餐，餐點種類非常豐富

這次訂的是

很多人會選擇的 一泊二食方案。

晚餐是在飯店的雲天自助餐廳享用。

其實我吃過不少飯店Buffet

但礁溪老爺的晚餐自助餐

整體種類真的滿多的。（我真心覺得優秀。）

像是：

• 新鮮海鮮冷盤

• 各式熱食料理

• 日式料理

• 現切肉品

• 沙拉輕食

• 甜點水果區

整體吃下來會覺得：選擇很多，而且用餐空間其實滿舒服的

不是那種很吵雜的Buffet。

反而比較像是可以慢慢吃、慢慢聊天的晚餐，雖然說用餐有限制，因為是分兩個梯次吃晚餐，不過兩個小時真的吃到，我當下飽到差點出不去⋯

對我來說，一泊二食最大的優點就是，不用再思考晚餐要去哪裡。

旅行的時候，有時候少一個決定，反而更輕鬆。

早餐可以選擇雲天自助餐或岩波庭無菜單料理

隔天早餐其實滿有意思的，飯店提供兩種不同的用餐方式。

一個是在

雲天自助餐餐廳。

另一個則是在

岩波庭餐廳享用無菜單料理。

如果喜歡選擇很多

可以到雲天自助餐。

但如果想要比較安靜

岩波庭的早午餐其實也很有特色。

我自己其實滿喜歡這樣的安排。

因為每個人對早餐的期待都不同。

有人喜歡豐富

有人喜歡精緻

但礁溪老爺剛好兩種都有。

再來也是因為昨天晚上吃了自助餐，隔天的早上就是想要來點清爽精緻的料理！

這時岩波庭的早午餐對我來說就是剛剛好的選擇🙋‍♀️

為什麼礁溪老爺酒店一直是礁溪住宿推薦

這次入住之後，我其實可以理解，為什麼很多人會把它放在 礁溪住宿推薦名單裡。

它不是只有華而不實的噱頭，而是一間：很適合好好度假的地方。

公共設施夠多、餐點選擇也很多、整體空間也很舒服。

有時候旅行其實不需要太遠。

兩天一夜

泡溫泉、吃一頓好吃的晚餐

然後慢慢放空，其實就已經很療癒。

如果最近也在找：宜蘭溫泉住宿

或是想安排一趟 礁溪兩天一夜小旅行。

「礁溪老爺酒店」會是一個很不錯的選擇。

有時候生活需要的，其實只是短暫離開日常。

然後再帶著比較輕鬆的心情，回到原本的生活。

#礁溪老爺酒店

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#台灣旅行

跟著KarenW.品味人生

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#飯店 #五星飯店 #老爺酒店 #打卡景點 #住宿推薦

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4月起日籍航空登機手提行李新制上路 隨身手提行李、行動電源皆限兩件內

4月起日籍航空登機手提行李新制上路 隨身手提行李、行動電源皆限兩件內

2026-04-02 08:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
多數人在出國旅遊時會選擇隨身攜帶登機箱搭乘飛機。　圖：Photo AC／來源
多數人在出國旅遊時會選擇隨身攜帶登機箱搭乘飛機。　圖：Photo AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】4月起飛日本的旅客要特別留意！日本航空業界將從即日起，針對機上行李攜帶規範進行調整，未來登機時的行李件數、收納方式都會比以往更加嚴格。這次新制由日本定期航空協會統一規範，適用於多數日籍航空公司，台灣旅客常使用的日本航空（JAL）、全日空（ANA）、樂桃航空皆在此次的規範內。

根據新制規定，每位旅客可攜帶登機的物品原則上為：

　◎ 1件手提行李（登機箱等） 

　◎ 1件隨身物品（如手提包或後背包） 

且「隨身物品」必須可以完整收納於前方座位下方，避免占用上方行李架空間。同時，手提行李需由旅客自行放置至行李架，若尺寸或重量不符規定，現場可能會被要求改為託運。

最明顯有感的就是，通常大家在逛免稅店時會買一袋伴手禮，這就會占掉一個隨身物品的額度。如果還有額外攜帶登機箱的話，隨身行李就必須把所有東西都整理到同一個袋子或背包裡才行。簡單來說，以前常見的「多帶一袋土產上機」的情況，之後會更難通融。

除了日籍航空這次的手提行李新制外，國際民航組織（ICAO）在03/27也發布了新的隨身行動電源規定，不僅是世界各國的航空公司要跟進規定，台灣的航空公司（華航、長榮、星宇、虎航等）也紛紛響應新制度規範，詳細請洽詢各航空公司官方規範。

新制明確要求：

　◎ 行動電源不可託運 

　◎ 必須隨身攜帶並可隨時確認 

　◎ 機上禁止使用與充電 

　◎ 只可以攜帶兩顆行動電源（依容量規範） 

未來在飛機上使用行動電源幫手機充電，都是禁止的行為，登機前先充飽電會比較保險。

如果近期要搭乘日籍航空，不論是入境或出境日本，都可以先記住幾個重點：

　◎ 登機行李以2件為限

　◎ 隨身物品需可放入座位下方

　◎ 搭機時不可以使用行動電源

　◎ 最多帶兩顆行動電源

　◎ 超額的物品可能被要求託運

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#虎航 #台灣 #日本

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20週年的「淡水紫藤花園」入園門票350元，貴嗎？

20週年的「淡水紫藤花園」入園門票350元，貴嗎？

2026-03-28 21:49 卡娃思 / 開心趴趴走

一年只有20天左右的最佳觀賞期，專人照顧的花園，只在紫藤花開最美的時刻開放入園，只要花費350元，不僅可以享受花開之美，還有那鳥語花香的超自然環境，園區的環境就是會讓人放鬆，心情愉悅的什麼煩惱都離開，超值得划算。更何況20週年推出優惠方案，購買茶樹精油一瓶，可免費入園。

貴嗎？多次參訪後的心得，就是我的答案！


紫藤是需要細心照顧💕

  • 全日照、重修剪、控水分、適度施肥，
  • 需要選擇光照充足處（每日至少6小時直射光），並搭建堅固花架。
  • 紫藤是強力攀緣植物，枝條粗壯，需建立堅固的棚架、涼亭或花
  • 生長季需要水分充足，忌積水。花少或不開花ㄝ 通常是日照不足、氮肥過多或修剪不當（剪去花芽）導致。
  • 冬季落葉期進行重修剪以促進花芽分化，春季與秋季是施肥關鍵期。

🔻紫藤生長迅速，需要耐心等待（有時需3-5年成熟才大量開花）

 


從2014年第一次拜訪一號店的之後，時間過得可快，着迷紫藤花開之美，竟也超過十年了，不論是攀爬在棚架上，或是栽種在大花盆裡、種在土裡栽培的，都好看，三月天最被關注的賞花情報，追蹤官網，隨時掌握即時花況。

🔻巧遇園主分享，照顧管理紫藤花園，一年的人資費用，超過新台幣五百萬，一個人350元觀賞一次，貴嗎？看到就賺到了。

水源園區的淡水紫藤花園，不需要預約，開園時間都可以來賞花，8000坪的園區，想看多久就可以看多久，沒有限制。

🔺園區內供應有簡餐和飲品，每次來都可以待上半天，聞花香賞花，坐在戶外的休憩區放空冥想，或回到室內休憩區喝喝飲品吃吃簡餐，補給能量，悠閒中的享受。

🔺戶外休憩區，鳥語花香，最喜歡待在這裡，放空冥想得環境，超優的清新空氣。
🔺戶外休憩區，鳥語花香，最喜歡待在這裡，放空冥想得環境，超優的清新空氣。

🔻販賣部裡書法展，是賴文鏗園主個人分享專區，常見有興趣的遊客，好奇的問，這是園主親筆書寫的嗎？沒錯的！

觀察來到園區的遊客族群有團旅、小團體、個人自由行的都有，全年齡的成年人都有，拍照中擺拍時更是笑聲連連，快樂賞花行！

延伸閱讀

浪漫紫藤花已開，賞花仙子動作要快【淡水紫藤花園】












卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#動作 #淡水 #茶樹精油 #打卡景點 #紫藤花海

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