島語、LOPIA進駐！漢神洲際購物廣場十大人氣品牌揭曉 必逛、必吃清單一次看

翻攝FB／漢神洲際購物廣場

台中百貨版圖再掀新一波升級。佔地6.6萬坪的漢神洲際購物廣場，預計將於2026年4月10日正式開幕，館內集結超過500家品牌進駐，涵蓋米其林星級名店、必比登推薦餐廳與多家高人氣排隊美食，還有不少人氣餐廳都在漢神洲際推出全台首家的全新品牌，不僅補齊台中高端餐飲版圖，更有望全面拉升百貨餐飲水準。另一大亮點則是匯聚多元品牌的美妝專區，堪稱中部規模最完整的美妝版圖之一。從精品美妝旗艦店到各式人氣香氛品牌一應俱全，預期將成為消費者逛街必訪的重點區域。

在空間設計上，漢神洲際館內規劃大型中央挑空天井，引入自然採光，自高處延伸至4樓Discover X展演空間，最終匯聚於1樓「光嶼中庭」，結合光影與聲光裝置，打造具沉浸感的場域體驗。此外，6樓「Sky Park琉光花園」融合高空餐飲與影城機能，營造放鬆愜意的微醺氛圍；串聯至8樓「Sky Camp天際營地」，形塑多層次的逛街動線，為消費者帶來嶄新的購物體驗。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，從漢神洲際官方公布約150家「全台首家或台中獨家與旗艦店型」的特色店中，盤點網路聲量最高的十大品牌。請跟著小編的腳步，一文逛完漢神洲際必訪的熱門店家，無論是話題美食、日常採購、潮流選物，還是沉浸式視聽娛樂，全都一網打盡。

No.10 PRESERVE

翻攝FB／PRESERVE．For our Future

隸屬蔬食餐飲集團Miacucina的PRESERVE，主打蔬食早午餐，強調新鮮與健康概念，融合創意料理與精緻擺盤，成為兼具美味與美感的綠色餐飲選擇。餐廳整體空間風格清新舒適，讓用餐不只是品嚐美食，更是一種生活態度的展現。

品牌以天然原型食材與澳式早午餐為特色，同時提供手工義大利麵與多款酪梨創意料理。其中，沙拉碗、早午餐拼盤與特色飲品深受消費者喜愛，並可依需求調整為蛋奶素、五辛素或全素，滿足不同飲食族群。無論是好友聚會，或是逛街途中稍作休息，都是相當合適的選擇。

到訪過其他分店的網友分享，「真的是餐點好吃、氣氛又舒服的地方」、「我個人最喜歡有每日現烤麵包的完美奧林匹克大早餐」、「青花椒野菇義大利麵表現優秀，外帶蛋塔跟肉桂捲回家」、「衝著酪梨漢堡而來，不是麵包夾心酪梨片，而是用整顆酪梨取代麵包，不得不說真的吸睛又好吃」。

No.9 GIORGIO ARMANI

來自義大利的奢華精品品牌GIORGIO ARMANI，以俐落優雅的剪裁、精湛工藝與經典不敗的設計語彙聞名全球，長年被視為高端時尚的重要指標。其設計強調在舒適與氣場之間取得平衡，因而深受影視明星與政商名流青睞。

品牌創辦人 GIORGIO ARMANI 自1970年代創立同名品牌後，重新詮釋西裝結構，以柔和肩線與輕盈面料打破傳統框架，開創「權力套裝（Power Suit）」風潮，成功在國際時尚舞台站穩地位。此一風格不僅模糊性別界線，也賦予穿著者更強烈的自信與專業形象，成為現代職場的重要象徵。網友提到，「權力套裝的重點就在於中性風格」、「突破過往既定的陽剛與陰柔，展現女性在職場上和男性相同的力量」、「經典商務西裝，讓客戶覺得嚴謹、專業、可靠，也是充滿地位的形象」。

GIORGIO ARMANI從服裝、皮件到香氛皆展現成熟的美學語言，與全球代言人胡歌合作長達10年，在品牌經營上不追求短期熱度。此次台中獨家進駐漢神洲際購物廣場，不僅強化整體精品陣容，也讓消費者能近距離感受義式時尚的精髓，使漢神洲際成為台中全新的精品聚落。

No.8 GENTLE MONSTER

想體驗新世代的韓潮時尚，一定要來這裡逛逛！來自韓國的眼鏡品牌GENTLE MONSTER，自2011年創立，以前衛設計與強烈風格建立高辨識度，迅速在時尚圈竄紅。擅長運用相較西方品牌更大的鏡框與獨特輪廓剪裁，打造符合亞洲臉型比例的時尚單品，讓眼鏡不再只是功能配件，而是整體造型的視覺焦點。

韓國女星全智賢在現象級韓劇《來自星星的你》中配戴墨鏡登場，氣場十足的形象成功帶動話題，也讓GENTLE MONSTER的聲勢迅速攀升。除了商品本身，品牌更以獨樹一幟的空間設計聞名，每間門市都如同展場，透過裝置藝術與主題策展，營造沉浸式購物體驗，讓消費者在選購眼鏡的同時，感受到如同走入藝術展覽般的氛圍，成功打破傳統零售框架。

進駐漢神洲際的消息一出，Threads上的網友紛紛驚訝表示，「直接嚇爛」、「不愧是最愛的漢神」、「好想去！每一間店的擺設都不同，超讚」、「漢神招商能力很強」。

No.7 DONQ

翻攝官網／DONQ

創立於1905年神戶的DONQ，從街邊小型麵包店起家，歷經百年發展，早期引進正統法國麵包技術，並在日本掀起一股法式麵包風潮，奠定其在亞洲烘焙界的關鍵地位。品牌堅持「從零開始」的製作理念，從麵粉、發酵到烘烤全程掌控，依據每日溫濕度調整細節，確保品質穩定且風味細膩。

DONQ曾於被譽為「麵包界奧運」的世界盃烘焙賽中奪下綜合優勝，無論是外皮酥脆、內裡濕潤的法國長棍，或層次分明、奶香濃郁的可頌，都能品嚐到時間與工藝交織出的深層美味，展現深厚的職人精神。Dcard美食版有網友討論表示，「已經一堆朋友被我推坑去買他們的法國麵包」、「脆皮吐司真的好好吃⋯拜託喜歡脆脆口感的吐司控一定要試試」、「推薦雙起司薄餅跟明太子法國很好吃」。

No.6 初魚

在無菜單料理尚未普及之際，初魚便從僅約八坪的板前小店起家，憑藉當季漁獲、細膩刀工與紮實料理實力，逐步累積口碑。以真材實料與高性價比著稱，不僅成功打響名號，更帶動無菜單日料與鐵板燒風潮，被不少饕客譽為「CP值代表」。

隨著品牌持續壯大，母公司豊漁餐飲集團橫跨高端與日常餐飲市場，從精緻餐飲的「初魚鐵板料亭」與「初魚鮨」，延伸至高端Fine Dining的米其林一星「盈科EIKA」與創意鐵板料理「li teppanyaki」，同時也涵蓋日常消費市場的「季樂」、「長濱魚屋」、「牛喜」與「朝炭」，串聯出多元價位與用餐情境的完整版圖。

IG、Dcard、Threads上常有網友大力推薦，「初魚系列應該有二十幾訪了」、「慶生、約會、聚餐都很適合，除了有儀式感，環境和氣氛也非常好」、「初魚真的CP值很高，大概吃到中後段就飽到吃不下」。此次進駐台中漢神洲際購物廣場，除了初魚之外，更邀請米其林二星名店主廚「稗田良平」監製，推出全新日料品牌「作 天麩羅・割烹」，打造全台首家融合天麩羅與割烹精髓的高端日料餐廳，以割烹鋪陳旬味，勾勒四季節奏，也讓中部饕客對漢神洲際的開幕充滿期待。

No.5 漢來上海湯包

翻攝官網／漢來上海湯包

翻攝官網／漢來上海湯包

漢來上海湯包主打手工現包的小籠包，講究皮薄餡多與細緻摺工，外皮薄透、內餡飽滿，一口咬下湯汁瞬間釋放，帶來層次豐富的口感體驗。

餐廳還有主廚精心設計的私房菜、清燉湯品及精緻甜點，提供完整的上海料理體驗。Dcard有網友推薦，「招牌皮薄有彈性、湯汁比鼎泰豐更厚實濃醇，我習慣搭醋、薑絲一起吃」、「生煎湯包底部微焦帶點脆香，咬下去湯汁蝦味很爽」。貼文吸引許多網友留言，「收藏！聚餐名單多一個」、「蝦肉炒手每次必點！酸辣湯也很好喝」、「漢來湯包好吃，台南吃過一直念念不忘」。此次漢來美食除了「漢來上海湯包」進駐漢神洲際以外，更推出了全新蔬食品牌「樂蔬LE SHU」，攜手享譽國際的韓國寺剎飲食代表「正寬法師」共創料理，也同樣讓消費者高度期待。

No.4 美麗新影城

漢神洲際購物廣場除匯集購物與餐飲機能外，也同步導入娛樂視聽版圖，攜手美麗新影城打造一站式休閒體驗。美麗新影城以舒適座椅、優異音響設備及多元影廳規格著稱。此次進駐漢神洲際，美麗新影城將成為北台中市區首家的大型影城，補足該區域等待已久的娛樂機能。未來不論是親子出遊、情侶約會或朋友聚會，皆可在此一次滿足觀影與休閒需求，提升整體商場的體驗完整度。

早在2025年4月，PTT、Threads上就有網友興奮發文，「台中漢神洲際購物廣場裡的電影院確定是～美麗新影城！」吸引許多網友熱烈討論，近期更有眼尖網友發現，漢神洲際外牆招牌上的美麗新影城有4DX的標示，讓中部影迷們超期待。其他留言則提到，「台中電影院真的百家爭鳴」、「對於中部觀眾絕對是好事」、「希望能引進特殊影廳嘉惠台中影迷」、「希望有IMAX或杜比廳」、「個人最期待能引進影音效果最高等級的『杜比影院』，這樣台中各種特殊影廳就可以說是齊全了」。

No.3 LOPIA

近期在社群上爆紅、超人氣日本超市LOPIA（樂比亞），正式進駐漢神洲際購物廣場！

LOPIA主打高品質食材、多樣化商品和合理價格，精肉區與熟食區尤為受歡迎，和牛火鍋肉片、即食壽司與熱賣披薩成為網友必買推薦，每月的「肉之日」祭出優惠價格，肉控不容錯過；甜點區則有北海道濃郁焦香起司蛋糕、提拉米蘇等人氣品項，獲得許多網紅與YouTuber開箱推薦。

除了產品吸引人，台灣總經理水元仁志經常在Threads上「海巡」動態並親自回覆留言，親民風格亦收穫不少粉絲。網友不僅分享喜歡的商品，甚至會向水元仁志「許願」：「培根火腿真的很棒，請持續提供，謝謝」、「好期待！拜託彰化需要一間！跪求來開」，互動相當逗趣。

LOPIA的漢神洲際店位於B1F，店內即將開幕的LOPIA COFFEE引進來自日本輕井澤的丸山咖啡，堅持職人精神與高品質選豆，提供美式咖啡、拿鐵等多款精品飲品，不用出國也能享受到道地的日本風味，全台目前僅有台中漢神洲際店與高雄漢神巨蛋店喝得到！

No.2 UNIQLO

翻攝FB／Uniqlo Taiwan

從日常穿搭到機能時尚，UNIQLO早已成為許多人衣櫃的基本配備。來自日本的UNIQLO，以「LifeWear」為核心理念，主打讓每個人的日常穿著更舒適、更自在，透過簡約設計與高品質面料，重新定義日常服裝的價值。

它能在全球市場長紅，關鍵在於將經典版型、機能科技與親民價格完美結合。不論是旅遊時需要的輕盈保暖、抗皺好收納，或日常通勤講求的百搭與舒適，UNIQLO都能提供兼具實用性與風格感的選擇，讓「簡單穿」也能穿出質感。2025年，UNIQLO慶祝來台15週年，邀請藝人許光漢與許瑋甯擔任品牌大使，進一步強化品牌形象與市場關注度。此次進駐漢神洲際購物中心，不僅有限定優惠與滿額好禮，更於官網推出帶逛直播影音專區，為開幕活動增添話題。

No.1 島語

翻攝FB／島語

翻攝FB／島語

作為漢來美食集團旗下話題度極高的品牌，島語自助餐廳長期以一位難求、最難訂Buffet聞名。鎖定中高價位市場，卻以高密度的頂級食材與多元國際料理配置，打造出兼具品質與份量的用餐體驗。餐檯規劃豐富且層次分明，從新鮮龍蝦、生魚片、生食級北海道干貝、海膽，到現切肋眼牛排、炙燒和牛、羊排、戰斧豬排與櫻桃鴨片皮鴨等熱食料理一應俱全；同時結合漁港直送的現流海鮮與義式吉拉朵冰淇淋，讓整體餐點在海陸食材與甜點收尾上都具備完整度。再加上強調現場製作與即時出餐，確保每道料理維持最佳風味與口感。

除了自有餐點實力，「島語」也透過跨品牌合作提升消費者用餐體驗。包含由亞洲50大酒吧TCRC設計專屬調酒（禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒）、攜手連續榮獲米其林殊榮的「名人坊」推出聯名港點，以及導入世界冠軍咖啡師烘焙咖啡豆與高規格咖啡設備，並結合「大苑子」、漢來福園經典菜色、世界麵包冠軍王鵬傑烘焙作品，讓各餐區皆具備專門店等級表現。

網友評價表示，「超過200道的菜色真的超狂」、「現烤片鴨真的是必吃推薦，肉質超甜美，剛出爐時特別香，吃起來嫩滑又多汁」、「真的有把高級吃到飽的誠意做出來，像是螃蟹吃到飽、生食干貝、現煎海大蝦、脆皮燒肉這些主打菜色都非常有水準」、「唯一會讓我想再回訪的吃到飽餐廳」。盛名遠播的島語擁有穩定粉絲客群，此次選擇進駐漢神洲際購物廣場開設台中獨家首櫃，預計於2026年7月登場，勢必再度掀起排隊熱潮。

除了上述10大網路討論度最高品牌外，漢神洲際購物廣場此次亦引進多家「全台首家」品牌。包括來自東京車站的人氣排隊名店「SORANOIRO拉麵」，為日本必比登推薦拉麵，以蔬菜為核心概念，招牌「ベジソバ」以蘑菇為基底，融合多樣蔬菜熬製，呈現色彩鮮明且層次豐富的湯頭。

「布娜飛香檳沙龍」則為全台首創的美妝香檳吧，提供多款香檳與紅白酒選擇，打造結合微醺氛圍的購物體驗（禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒）。餐飲方面，被網友評選為必吃燒肉名店之一的燒肉中山也引進全新品牌「中山 Red Label」；來自日本大阪的高端鐵板料理品牌「千房 Diversity」，結合日式款待精神與多元料理形式，打破鐵板燒和大阪燒的食材限制，運用各種肉品、海鮮、蔬菜製作料理。

此外，屋馬集團推出全新韓式燒肉品牌「尚屋 新韓式燒肉」，主打冷藏熟成工法與韓國直送醬料；以及漢來美食也推出全新蔬食品牌「樂蔬LE SHU」；隨著多家全台首店同步進駐，漢神洲際購物廣場將成為台中新一波消費與話題聚焦的重要據點。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月26日至2026年3月25日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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