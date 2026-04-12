東京避開人潮的百年庭園秘境：白金台八芳園、柴又山本亭

「山本亭」的書院造庭園，以池塘、景石與修剪細緻的常綠植栽構成傳統日式景觀。 圖：東京觀光事務所臺灣辦事處／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】想到東京旅遊想避開擁擠人潮，不妨把目光轉向具備歷史底蘊的靜謐景點。位在白金台的「八芳園」與柴又地區的「山本亭」，不僅保留了百年以上的絕美日式庭園，更巧妙融合了現代美學與西洋元素，是非常適合台灣自由行旅客放慢腳步、細細品味日本文化的私房去處。

▲「八芳園」的日式庭園保留了豐富的自然綠意，池塘邊設有一座傳統的木造涼亭。 圖：東京觀光事務所臺灣辦事處／提供

坐落於市中心的「八芳園」，其回遊式庭園的歷史可追溯至四百年前的江戶時代。園方對植物的照顧極為講究，強調順應自然，嚴格要求在未經評估下不能隨意修剪一木一草，藉此保留四季最真實的樣貌。近期園區剛完成大規模翻修，踏入大廳就能看見結合傳統木作「組子細工」與水墨畫的巨幅藝術牆面，視覺效果相當震撼。

此外，這裡也首度進駐了全新商場「NEWoMan 高輪」，逛完庭園後，推薦前往29樓的「割烹 BUTAI」享用高空精緻和食，或是到1樓的洋菓子店品嚐特色甜點，讓行程更加豐富。

▲山本亭的「鳳凰之間」為西式風格空間，室內設有大理石壁爐、復古沙發與彩繪玻璃窗。 圖：東京觀光事務所臺灣辦事處／提供

另一個值得探訪的秘境，是位於東京下町的「山本亭」。這座前身為實業家宅邸的建築，其庭園景觀曾連續多年獲選美國日本庭園專業雜誌的前三名。這裡最大的特色在於重現了百年前的「大正浪漫」風格，不僅保有傳統的日式書院造格局，還能看見大理石壁爐與彩繪玻璃等西式裝潢。特別是館內唯一的洋房「鳳凰之間」，精緻的拼花木地板加上純白雕花天花板，隨手拍都極具復古氛圍。

參觀結束後，建議順道步行前往周邊的柴又帝釋天與老街，吃串道地的草糰子，感受濃濃的下町風情 。

交通動線方面，這兩個景點對外國旅客來說都很方便。前往「八芳園」只需搭乘地下鐵抵達「白金台站」，從2號出口出站步行約2分鐘即可到達。「山本亭」則可搭乘京成線至「柴又站」，出站後步行約8分鐘；開放時間為每天0900-1700（每月第三個週二休館），建議旅客出發前可先確認好行程時間。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野