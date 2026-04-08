2026-04-08 23:03 Beverly比猴俐
臺北市信義區｜朋友聚餐好去處，餐點飲品選擇超級豐富的布納咖啡館
一直以來都是台北都會區討論度極高的質感餐廳。
信義店的裝潢風格非常有置身國外的錯覺，
走的是高級時尚的歐式莊園風。
入口處的弧形拱門與大量大理石元素，
搭配精緻的金屬線條，讓整體空間顯得大氣且優雅。
落地窗設計引入信義區的繁華街景，
白天自然光充足，夜晚則轉變為微醺感的摩登餐酒館氛圍，
兩種氛圍都很吸引人，大家可以選喜歡的時段造訪。
布納咖啡館最受歡迎的原因之一，就是其豐富到令人驚艷的菜單，
從早到晚都能找到心頭好。
我們今天是約下午茶時段，有些朋友已經吃過早或午餐，
有人一整天都還沒進食，吃過午餐的朋友點了很豐盛的泰式沙拉，
分量很大還能吃到新鮮的蝦子，也有飽足感，又很健康。
只吃早餐的朋友就點了九吋的披薩，餅皮是義式餅皮，
結果我們都只吃了一半，另一半打包，整體很健康，但也蠻有飽足感的。
沒有很餓的朋友點了鮮蝦薄餅，還有附上小沙拉解膩，很清爽美味。
我點了莓果果昔，很好喝，上來還有一球莓果冰沙，
配上披薩一起吃很解膩清爽。
來到咖啡館怎麼能不點咖啡呢?
朋友點的冰釀冰滴咖啡有三種喝法，直接喝，加入冰滴冰塊一起喝，
以及加進牛奶一起喝，三種都很不錯，朋友很喜歡。
店內引進專業的冰滴咖啡機與各式手沖豆，
對於咖啡愛好者來說，不僅是喝咖啡，更是一場視覺表演。
像這杯拿鐵上的拉花真的很美，味道也不錯，還超大一杯的哈。
如果想吃正餐，這裡的戰斧豬排、豪華海鮮拼盤或牛排評價都極高，
份量大且擺盤精美，適合多人聚餐分享。
在信義區昂貴的地段中，布納咖啡館提供插座，
且在非客滿狀態下並不嚴格限時，真的很佛心。
下次來到信義區，點一杯冰滴咖啡，讓生活暫時切換成『慢放』模式吧！
布納咖啡館 信義館
地址： 110臺北市信義區信義路四段415之3號
電話號碼： 02 2758 9886
營業時間：平日09:00-00:00 / 假日08:00-00:00
旅遊BLOG→https://reurl.cc/7XeE7k
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