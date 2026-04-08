2026-04-08 20:58 Suru
嘉義也有純正抹茶！聖代、糰子好拍好吃「京製茶 Kyo Cha」
嘉義也有氣氛超級好的抹茶店了！去年五月正式開幕的京製茶，位於忠義街的老宅，開放式店面有一處兩桌的榻榻米座位區，老闆就在吧台刷茶，加上有些昏黃的燈光、滿滿的達摩擺飾和日本小物，真的有種到日本的錯覺～
京製茶的菜單以抹茶為主，分成純茶、拿鐵和特調，草莓抹茶系列今天是最後一天販售了，另外也有靜岡焙茶系列和幾款台灣茶；甜點的部分主要去聖代、茶鮮奶油可頌和花見糰子，抹茶聖代的配料可以選糰子或卡式達鯛魚燒。
選在清明連假第一天開門不久就造訪，要先點單完再按照店員指示入座。連假期間造訪人潮不斷湧入，沒多久就要候位了。值得一提是帶著11個月的寶寶造訪，感謝店家還主動幫忙放娃娃車，育兒友善大推！
戰力有限在抹茶聖代和草莓抹茶聖代中猶豫許久（草莓抹茶聖代現在已停止供應），最後選了抹茶聖代配糰子的組合；聖代底部是玉米片，加上兩球抹茶冰淇淋，冰淇淋上有些許抹茶淋醬，加上最中和一串糰子～冰淇淋的抹度介於輕抹到中抹，偏甜抹，有玉米片綜合增添口感，糰子和最中也可以搭配冰淇淋吃，整杯是杯可愛討喜的甜點。
飲品部分對店家專屬的抹茶「澪」很有興趣，不過最後還是選了季節限定的草莓抹茶牛奶（目前也已停售），這杯底層是草莓醬，加上淡粉色的草莓牛奶後再注入手刷抹茶，最後還點綴炙燒過的新鮮草莓，整杯滿滿草莓元素，有甜度但不會膩口，是近期喝到很喜歡的一杯草莓抹茶牛奶～
老公點的抹茶柚子氣泡走清爽路線，他的心得是「可以想像的味道」，底部還吃得到柚子果肉。
京製茶和另一間去年10月開幕的palette matcha都在嘉義西區，兩間店步行約10分鐘而已。
兩間店氛圍很不同，在兩層老宅裡的palette matcha走家常溫馨風，京製茶像是職人經營的日式空間，兩間甜點品項也不盡相同，有機會來嘉義可以兩間都感受一下～
《京製茶 Kyo Cha》
📍 地址：嘉義市西區忠義街75號
🚂 火車：嘉義站，前站出口步行12分鐘
🕛 營業時間：1200～1800
❌ 公休日：社群公告，星期三為主
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