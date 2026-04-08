2026-04-08 20:29 女子漾／編輯周意軒
台北東南亞料理必吃清單！2大新菜單登場：泰國米其林＋高空南洋料理太犯規
春夏一到，味蕾也想來點「重口味的療癒」。近期台北與新北同步掀起一波東南亞料理熱潮，從結合米其林名廚的精緻泰式Fine Dining，到高空景觀餐廳主打海鮮系南洋料理，各種香料、椰香、酸辣層次全面進化。這篇一次幫你整理兩間話題餐廳最新菜單亮點，無論是約會、聚餐還是想犒賞自己，都很可以收。
文章目錄
- COAST「泰味新境」第二季：六大名廚聯手，打造期間限定泰式Fine Dining
- Asia49「南洋鮮味季」：高空景觀＋爆量海鮮，重口味控必收
COAST「泰味新境」第二季：六大名廚聯手，打造期間限定泰式Fine Dining
COAST「泰味新境」第二季：六大名廚聯手，打造期間限定泰式Fine Dining
位於台北晶華酒店麗晶精品的COAST，今年春季再度推出話題企劃「泰味新境 The Amazing Flavors of Thailand」，以「風味藝廊」為主題，把整套晚餐變成一場藝術展。這次最大亮點，在於直接邀來六位來自泰國的頂尖名廚聯手創作，包括米其林二星女主廚、亞洲50大餐廳名廚等，將泰國料理從街頭熟悉的酸辣風味，提升到精緻餐飲層次。整體套餐共九道料理，每一道都像展品一樣精緻呈現，從開胃小點到主菜層層堆疊，風味從清爽到濃郁，完整走一輪泰式味覺旅程。
必吃亮點1：經典泰味開場，酸辣甜鹹一次炸開
由米其林名店Bo.lan帶來的開胃小點「花枝｜萊姆｜辣椒」、「豬肉｜糯米｜羅望子」，直接把泰式料理最經典的酸、辣、甜、鹹完美融合，一入口就很有記憶點。
必吃亮點2：牛小排＋煙燻辣椒醬，香氣層次超深
主廚Prin打造的牛小排料理，以椰子湯底慢燉，再搭配泰北煙燻辣椒醬，油脂與辛香完美平衡，是整套餐中風味最厚重的一道。
必吃亮點3：米其林女主廚的海味極致演繹
亞洲最佳女主廚Chef Tam帶來「鰤魚｜海螺｜發酵番茄」，用發酵與海味堆疊出細膩層次，清爽但不單薄，完全是Fine Dining等級。
必吃亮點4：法式技法重塑Pad Thai
最有話題的是Chef Arnaud的創意料理，把泰式炒河粉變成義大利餃版本「胭脂蝦｜花生｜帕泰」，既熟悉又顛覆，是整場最有記憶點的創新菜。
整體來說，COAST這波不是單純吃泰國菜，而是把「泰國料理當藝術品在呈現」，適合想要體驗高端餐飲或慶祝重要日子的族群。
Asia49「南洋鮮味季」：高空景觀＋爆量海鮮，重口味控必收
Asia49「南洋鮮味季」：高空景觀＋爆量海鮮，重口味控必收
如果你偏愛的是熱炒感、重口味、可以大口吃的南洋料理，那新北最高景觀餐廳Asia49這波「南洋鮮味季」絕對會讓人失控。活動從4月8日到5月31日，以「海鮮＋南洋香料」為主軸，推出六道全新料理，再加碼兩小時999元酒水暢飲，整體CP值非常高。
必吃亮點1：叻沙海鮮盤，直接端上一整片海
這道真的就是視覺系王者。藍蟹、草蝦、干貝一次上桌，搭配濃郁叻沙醬，香茅、椰漿、峇拉煎的香氣層層堆疊，吃起來非常過癮。
必吃亮點2：火炬薑焗烤鮮蠔，香氣超有記憶點
少見的火炬薑入菜，帶有淡淡柑橘香與微辣感，搭配焗烤白醬與肥美生蠔，風味濃郁但不膩。
必吃亮點3：椰香咖哩寶石鱸魚，酸甜系必點
這道結合椰漿、香料與水果的咖哩醬，帶出酸甜層次，魚肉細緻又帶香氣，很適合不敢吃太辣的人。
必吃亮點4：椰汁香辣蝦＋麵包，越吃越上癮
蝦子搭配奶油椰香辣醬，再用法國麵包沾醬，完全是聚餐會掃盤的一道。
必吃亮點5：參峇醬烤淡菜，南洋靈魂代表
以辣椒、羅望子與椰糖製成的參峇醬，酸甜辣平衡得剛剛好，搭配淡菜直接秒飛南洋。
整體氛圍加上49樓高空景觀，很適合約會或姐妹聚餐，吃完還能直接拍夜景，社群感滿滿。