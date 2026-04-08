2026-04-08 19:18 女子漾／編輯周意軒
布丁狗30歲！7-11集點＋CACO cafe聯名，30款周邊、打卡餐點全盤點
今年春夏最強療癒IP不是別人，就是那隻圓滾滾、總是笑得很慢很暖的布丁狗。從7-ELEVEN全店集點，到CACO cafe沉浸式主題餐廳，30週年直接把「可愛經濟」推到最高點。不只是粉絲暴動，就連平常沒在追IP的人，也很難不被這波黃色風暴洗版。這篇一次幫你整理「布丁狗30周年聯名全攻略」，從必收周邊、打卡熱點到限時優惠，全部看完直接準備開買。
布丁狗30周年爆紅關鍵：睽違9年奪冠再封王
先說為什麼這波會這麼瘋。布丁狗在2025年三麗鷗肖像大賞中，睽違9年再度奪冠，還是第4次拿下第一名，直接坐穩「最受歡迎狗狗角色」。這種「童年回憶＋療癒系回歸」的組合，剛好踩中現在年輕族群最愛的情緒價值，也讓30周年變成一場全民參與的可愛狂歡。
布丁狗30周年聯名1：7-ELEVEN集點活動開跑
這次最狂的，絕對是7-ELEVEN首次推出「布丁狗專屬全店集點活動」，直接祭出超過29款商品，從249元到990元通通帶得走。
最值得入手的幾款，幫你先畫重點：
辦公桌療癒神器
公仔造型文具三入組直接把拆箱刀、膠帶台、削筆器變成布丁狗，還附經典屁屁造型底座，實用又可愛到不行。
上班族必備小物
磁吸氣囊手機支架、造型馬克杯＋絨毛吊飾，放在桌上真的會忍不住一直看。
外出潮流配件
絨毛小包附購物袋、甚至連EVO安全帽都有，直接把可愛帶出門。
居家療癒系列
造型坐墊、收納籃三入組、感應燈，從房間到客廳全部布丁狗化。
布丁狗30周年聯名2：CACO cafe主題餐廳爆紅
如果你是拍照派，這波一定要衝。CACO cafe直接把布丁狗世界實體化，打造全台4間期間限定主題門市，從入口到角落全部都是拍照點，堪稱今年最萌打卡景點。
門市時間與地點也幫你整理好：
台南（4/8起）
南紡購物中心、新光三越小西門
台中、高雄（4/10起）
漢神洲際購物廣場、夢時代
整體空間主打「療癒慢生活」，走進去真的會有種時間變慢的錯覺。
必吃餐點＋飲品：每一樣都在比可愛
這次餐點完全不只是可愛，還真的有認真做。
鹹食像白醬千層麵、披薩、小點拼盤走分享路線，適合朋友一起吃；甜點則直接把布丁狗特色做滿，例如布丁聖代、生乳捲、布朗尼。
飲品也很會：
布丁奶茶、椪糖冰沙、莓果氣泡飲，幾乎每一杯都附造型元素，台中店甚至還有「限定霜淇淋聖代」，直接逼粉絲跨縣市。