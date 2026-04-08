2026-04-08 13:17 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜北區。「且未 chill we」隱身巷弄裡韓式文青風甜點店，寵物友善餐廳，主打戚風蛋糕甜點店。
位在公園路巷弄裡木質裝潢很顯眼。
甜點控的小高特別鍾愛戚風蛋糕，在刷脆之時發現這間「且末甜點」，因主打戚風蛋糕才收入口袋名單中，就利用假日時段專程前來享用，「且末甜點」在去年5月開幕至今約1年時間，甜點店是一對姐妹共同掌理中，估狗得知，店家是從甜點工作室起家再開啟實體店面，寫這麼多甜點文章，這似乎是甜點店誕生必經的路程，「且末甜點」是二層樓老宅韓式風格甜點店，觀察菜單，這裡主要賣甜點、飲品及咖啡等，小高就點甜點和飲品當作下午茶，品嚐完覺得很美味定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
這木質裝潢門面外觀很沈穩超舒服，有放置木質椅子供顧客坐下候位，門面有擺放金屬色小扛棒很顯眼。
木門推開裡頭主要是料理吧台的空間，一旁有擺放個人席供客人坐下用餐，裡面採用木質調搭配奶油色係裝潢，整體呈現出韓式簡約風格真舒服。
料理吧台上有放置小型冷藏冰箱，裡頭有放置各式甜點供客人挑選，想要享用甜點需要到此處點選。
沿著木質階梯來到二樓用餐空間。
二樓小房間有擺放6人席供客人坐下來用餐。
二樓前方有設置開放式用餐空間，保留老宅原始面貌再稍微裝潢，一旁有擺放茶水供顧客自行取用。
這是店家菜單供客人點餐參考，菜單有各式飲品供顧客挑選，想要吃甜點請至服務台挑選，這裡用餐低消每人一杯飲料。
今天是假日當然要攜帶我家寶貝兒子前來啊！
小高就點紅玉布丁戚風蛋糕190元、香草焦糖布丁100元、熱拿鐵120元、冰美式100元及蜂蜜蘋果氣泡水90元等。
這盤是香草焦糖布丁100元。
這焦糖布丁採用很日式來瓷盤來盛置。
這布丁蛋香和奶香都很濃郁，焦糖甜度適中滑嫩真好吃。
這盤是玉布丁戚風蛋糕190元。
這玉布丁戚風蛋糕採用優雅瓷盤來盛置，小高發現這塊蛋糕切得比較大塊些。
這戚風口感超綿密甜而不膩非常好吃。
這杯是熱拿鐵120元。
這杯熱拿鐵很濃郁不偏苦真好喝。
這杯是蜂蜜蘋果氣泡水90元，這杯氣泡水冰涼有近爽口好喝。
這杯是冰美式100元，這杯冰美式偏酸順口真好喝。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「且未 chill we」用餐空間很韓式復古舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價合理範圍,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：且未 chill we
地址:704臺南市北區公園路900巷9號
營業時間:12:00–20:00
電話:無
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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