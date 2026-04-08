前京都小姐掌舵高雄日航「飛翔－鮨」！打破傳統，迎來南台灣首位日籍女性壽司料理長！

高雄日航酒店「飛翔－鮨」日本料理迎來新任日籍女性壽司料理長西村德子（Noriko Nishimura）。

【旅遊經 洪書瑱報導】



日本向來奉傳統為規臬，其中包括日本壽司界百年來慣由男性主導的傳統，但近年來已出現明顯的轉變，如加入了女性主理的頂級壽司店，以及《米其林指南》中已見女性主廚經營的壽司店獲得肯定等，而這股「女力」的突破，不僅代表著女性的努力，也展現這些傳奇們辛苦的成果，而這股風氣也傳到台灣！高雄日航酒店「飛翔－鮨」迎來南台灣首位日籍女性壽司料理長──西村德子（Noriko Nishimura），而這位才貌雙全料理長，有著非凡的經歷，曾獲「京都小姐特別獎」與「國際小姐西日本代表」，她將選美經歷轉化為對壽司平衡感、美感與優雅度的極致講究，為南台灣注入全新日本料理美學，為迎來這一新季，西村料理長呈獻全新春季Omakase套餐，即日起限定登場。

西村料理長不僅具出色的外表，在選美比賽中獲得肯定外，甚至有長達10年投入在IT 產業中，而轉折點在疫情期間，她反思後決定辭職追尋熱愛的事物，「我將壽司職人視為人生的最後一份工作，立志投入一輩子成就這項專業」。她回憶道──在日本壽司界學徒需修行八年方能站上板台的傳統下，她憑藉實力與女性職人的特殊性，獲得銀座「銀座 鮨正」（Sushi Masa）料理長的破格提拔，進入業界僅一個月後即正式站上料理台，可見她驚人的毅力與喜愛、天賦！





在「銀座 鮨正」奠定基礎後，西村料理長展開更紮實的修行。她首先在銀座一家僅設六席的預約制包場餐廳擔任主廚，獨立負責清晨魚市場採購到料理製作的各項環節。隨後加入東京白金名店「鮨龍尚」集團，參與Sushi Akira 與 Akilab 的料理製作與店舖開業籌備。接著在「玉かがり」（玉衣）期間，更是職業生涯的黃金時期，她透過高強度的實務訓練與每月獨立策劃私人壽司派對，成功從技術執行者蛻變為能獨當一面的壽司職人。為了維持手感，西村料理長至今仍隨身攜帶一顆塑造成壽司大小的軟木塞，只要有時間就反覆練習握壽司，西村料理長說「我的初衷是『站在牙籤的頂端』，始終以踮起腳尖般的姿態保持緊張感，透過不斷練習追求極致。」









西村料理長推出全新春季Omakase套餐，以精緻握壽司為核心，嚴選來自日本長崎、石川及台灣東港等地的頂級旬味，鮮美滋味滿溢







「飛翔－鮨」西村料理長全新春季 Omakase 套餐自即日起限定登場







西村料理長出身京都，在料理中延續了關西和食精神，此道「春日鯛箱壽司」便是最佳詮釋







嚴選東港現切花枝搭配長崎飛魚卵，色澤晶瑩且口感彈脆。獨特的岩鹽板吃法，讓賓客親自將檸檬香氣抹入岩鹽板，輕沾之間，釋放花枝最純粹的海洋鮮甜







西村料理長在餐後準備象徵「圓滿」的麻糬搭配京都白味噌湯，傳遞和諧美好的祝福





出身京都的西村料理長，在料理中延續了關西和食精神，新一季推出全新春季Omakase，以精緻握壽司為核心，嚴選來自日本長崎、石川及台灣東港等地的頂級旬味，食材極盡考究，包含日本產鮪魚大腹與中腹、白甘、紅甘，以及豐腴甜美的海膽，將台日兩地的海洋精華悉數呈獻。開場以京都料理靈魂「鰹魚昆布高湯」揭開序幕，在享用完鮮美漁味壽司後，餐後準備了象徵「圓滿」的麻糬搭配京都白味噌湯，傳遞和諧美好的祝福。最後壓軸則是西村料理長親自為賓客手刷抹茶，這項技藝源自其母親的細心教導，在她的記憶中，每逢家人團聚都會共享手刷抹茶的溫馨時刻，她希望透過這份承襲母親的心意，與賓客分享如同「家」的溫暖滋味。









西村料理長運用「國際唎酒師」專業資格，春季Omakase晚間套餐特別規劃壽司Pairing服務，選用「松之司 純米酒 生酛」佳釀，創造酒與壽司間的完美平衡







在技藝上，西村料理長深耕江戶前壽司流派，主張「醋飯與食材各佔50%」的哲學，她選用個性鮮明的紅醋製作傳統江戶前醋飯，旨在襯托漁獲的鮮美。同時，她運用「國際唎酒師」專業資格，特別規劃壽司 Pairing服務，春季Omakase晚間套餐選用「松之司 純米酒 生酛」佳釀，透過調整佐料與處理方式，創造酒與壽司間的完美平衡。

新一季「飛翔－鮨」全新春季Omakase套餐自即日起限定銷售，午間套餐每位 NT＄2,888+10%、晚間套餐每位NT＄3,888+10%。未來西村料理長將持續研究台灣食材特性，將更多在地元素融入壽司，在南台灣唯一日系品牌酒店的優質服務基礎上，創造出具備台灣特色的板前壽司體驗。

提醒您，飲酒過量，有害(礙)健康；未滿十八歲禁止飲酒，酒後不開車！

以上圖片：高雄日航酒店提供