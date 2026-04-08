前京都小姐掌舵高雄日航「飛翔－鮨」！打破傳統，迎來南台灣首位日籍女性壽司料理長！

2026-04-08 14:07 旅遊經


高雄日航酒店「飛翔－鮨」日本料理迎來新任日籍女性壽司料理長西村德子（Noriko Nishimura）。

【旅遊經 洪書瑱報導】

 

日本向來奉傳統為規臬，其中包括日本壽司界百年來慣由男性主導的傳統，但近年來已出現明顯的轉變，如加入了女性主理的頂級壽司店，以及《米其林指南》中已見女性主廚經營的壽司店獲得肯定等，而這股「女力」的突破，不僅代表著女性的努力，也展現這些傳奇們辛苦的成果，而這股風氣也傳到台灣！高雄日航酒店「飛翔－鮨」迎來南台灣首位日籍女性壽司料理長──西村德子（Noriko Nishimura），而這位才貌雙全料理長，有著非凡的經歷，曾獲「京都小姐特別獎」與「國際小姐西日本代表」，她將選美經歷轉化為對壽司平衡感、美感與優雅度的極致講究，為南台灣注入全新日本料理美學，為迎來這一新季，西村料理長呈獻全新春季Omakase套餐，即日起限定登場。

西村料理長不僅具出色的外表，在選美比賽中獲得肯定外，甚至有長達10年投入在IT 產業中，而轉折點在疫情期間，她反思後決定辭職追尋熱愛的事物，「我將壽司職人視為人生的最後一份工作，立志投入一輩子成就這項專業」。她回憶道──在日本壽司界學徒需修行八年方能站上板台的傳統下，她憑藉實力與女性職人的特殊性，獲得銀座「銀座 鮨正」（Sushi Masa）料理長的破格提拔，進入業界僅一個月後即正式站上料理台，可見她驚人的毅力與喜愛、天賦！

 

在「銀座 鮨正」奠定基礎後，西村料理長展開更紮實的修行。她首先在銀座一家僅設六席的預約制包場餐廳擔任主廚，獨立負責清晨魚市場採購到料理製作的各項環節。隨後加入東京白金名店「鮨龍尚」集團，參與Sushi Akira 與 Akilab 的料理製作與店舖開業籌備。接著在「玉かがり」（玉衣）期間，更是職業生涯的黃金時期，她透過高強度的實務訓練與每月獨立策劃私人壽司派對，成功從技術執行者蛻變為能獨當一面的壽司職人。為了維持手感，西村料理長至今仍隨身攜帶一顆塑造成壽司大小的軟木塞，只要有時間就反覆練習握壽司，西村料理長說「我的初衷是『站在牙籤的頂端』，始終以踮起腳尖般的姿態保持緊張感，透過不斷練習追求極致。」



西村料理長推出全新春季Omakase套餐，以精緻握壽司為核心，嚴選來自日本長崎、石川及台灣東港等地的頂級旬味，鮮美滋味滿溢


「飛翔－鮨」西村料理長全新春季 Omakase 套餐自即日起限定登場


西村料理長出身京都，在料理中延續了關西和食精神，此道「春日鯛箱壽司」便是最佳詮釋


嚴選東港現切花枝搭配長崎飛魚卵，色澤晶瑩且口感彈脆。獨特的岩鹽板吃法，讓賓客親自將檸檬香氣抹入岩鹽板，輕沾之間，釋放花枝最純粹的海洋鮮甜


西村料理長在餐後準備象徵「圓滿」的麻糬搭配京都白味噌湯，傳遞和諧美好的祝福

 

出身京都的西村料理長，在料理中延續了關西和食精神，新一季推出全新春季Omakase，以精緻握壽司為核心，嚴選來自日本長崎、石川及台灣東港等地的頂級旬味，食材極盡考究，包含日本產鮪魚大腹與中腹、白甘、紅甘，以及豐腴甜美的海膽，將台日兩地的海洋精華悉數呈獻。開場以京都料理靈魂「鰹魚昆布高湯」揭開序幕，在享用完鮮美漁味壽司後，餐後準備了象徵「圓滿」的麻糬搭配京都白味噌湯，傳遞和諧美好的祝福。最後壓軸則是西村料理長親自為賓客手刷抹茶，這項技藝源自其母親的細心教導，在她的記憶中，每逢家人團聚都會共享手刷抹茶的溫馨時刻，她希望透過這份承襲母親的心意，與賓客分享如同「家」的溫暖滋味。

 



西村料理長運用「國際唎酒師」專業資格，春季Omakase晚間套餐特別規劃壽司Pairing服務，選用「松之司 純米酒 生酛」佳釀，創造酒與壽司間的完美平衡


在技藝上，西村料理長深耕江戶前壽司流派，主張「醋飯與食材各佔50%」的哲學，她選用個性鮮明的紅醋製作傳統江戶前醋飯，旨在襯托漁獲的鮮美。同時，她運用「國際唎酒師」專業資格，特別規劃壽司 Pairing服務，春季Omakase晚間套餐選用「松之司 純米酒 生酛」佳釀，透過調整佐料與處理方式，創造酒與壽司間的完美平衡。

新一季「飛翔－鮨」全新春季Omakase套餐自即日起限定銷售，午間套餐每位 NT＄2,888+10%、晚間套餐每位NT＄3,888+10%。未來西村料理長將持續研究台灣食材特性，將更多在地元素融入壽司，在南台灣唯一日系品牌酒店的優質服務基礎上，創造出具備台灣特色的板前壽司體驗。

提醒您，飲酒過量，有害(礙)健康；未滿十八歲禁止飲酒，酒後不開車！


以上圖片：高雄日航酒店提供

旅遊經

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#長崎 #台灣 #日本

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

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夢幻到不想睡！馬祖這幾間海景房，讓你伴著藍眼淚入夢

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2026-03-31 09:51 FunTime旅遊比價
舒漫活海景旅宿。圖／booking
舒漫活海景旅宿。圖／booking

說到馬祖，相信很多人都會想起美麗的藍眼淚，這個特殊的自然現象吸引了不少觀光客，也有許多攝影好手前去「追淚」～不過藍眼淚出現的時機很難抓，通常要等到4月起才會陸續爆量。本期不僅帶大家「找淚」，還告訴大家去哪裡「觀淚」，趕快跟著FunTime小編一起往下看吧！到馬祖除了追淚，當然也要趁機走訪熱門景點、嘗嘗美食等等，小編將馬祖旅遊資訊一次整理在台灣離島全攻略，讓你輕鬆安排好馬祖自由行！

看詳細全文連結：【馬祖藍眼淚懶人包】此生必看奇幻美景！加碼藍眼淚住宿推薦

台灣離島景點全攻略：離島吃喝玩樂分類總整理

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行


藍眼淚小百科

藍眼淚小百科
藍眼淚小百科。圖／adobe stock

藍眼淚聽起來好像很浪漫，但它到底是什麼呢？藍眼淚是一種夜光藻，又被稱為夜光蟲，是在海中生存能作生物發光的非寄生甲藻。這種藻類之所以會發光，是因為其體內數以千計的球狀胞器中，具有螢光素–螢光素酶，這些胞器會讓夜光藻在感受到周遭環境的變化時發出螢光。這個現象在中國大陸渤海、長江口、福建沿海、珠江口海域、日本與澳洲等地都曾出現，不過在馬祖出現的比較頻繁，因此馬祖的居民就將此現象命名為「藍眼淚」。

 

藍眼淚觀賞季節及活動

什麼時候有藍眼淚

根據過去經驗，藍眼淚出現的時候約於每年的4月至6月，到7月之後出現的次數會陸續減少，不過也曾經有紀錄在11月都還有出現過，東莒的潮間帶也還是可以踩星砂，大家可以好好把握時間～

 

北海坑道藍眼淚活動

開放時間：3-11月採預約制（每天18:30-21:00進行，一天共6梯次，詳細請至

查詢）

票價：全票350元、優待票（年紀3歲~12歲及65歲以上者）300元、半票（身心障礙者、現役軍人）150元、縣民票100元

航程：約15至20分鐘


藍眼淚觀賞地點

馬祖藍眼淚地圖
馬祖藍眼淚地圖。

南竿觀賞地點推薦

牛角澳口、北海坑道、大漢據點、津沙沙灘、四維澳口、翰林角、珠螺澳口、福澳口等


北竿觀賞地點推薦

塘后沙灘、坂里沙灘、芹壁沙灘、橋仔沙灘等

 

東莒觀賞地點推薦

神秘小海灣、猛澳沙灘、福正沙灘等

 

西莒觀賞地點推薦

田澳澳口、青帆港、坤坵沙灘等

 

東引觀賞地點推薦

後澳、東澳、北澳、中柱堤、國之北疆等

 

賞淚注意事項

攜帶物品

手電筒、防蚊液、長袖衣物、穿防滑鞋

 

注意事項

1. 因為適合觀賞藍眼淚的地點比較沒有光害，光線昏暗、視線不良，要注意周邊地形，也最好結伴同行唷！

2. 月亮出來也會造成光害，只有北海坑道不受月光影響。

3. 建議漲潮時期前往追淚，乾潮時期藍眼淚較少。

4. 千萬不要潮海上丟躑石頭、激起淚花，會破壞生態造成藍眼淚消失，也容易造成其他遊客危險！


馬祖北竿住宿推薦

芹壁德順號民宿

馬祖芹壁德順號民宿1
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

馬祖芹壁德順號民宿2
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

芹壁德順號民宿同樣位在北竿島芹壁聚落內，也是一個看藍眼淚的好地點喔～有任何的旅遊疑問民宿老闆也都會貼心的幫你解答，早餐也很美味！可以感受到老闆的用心經營。芹壁德順號民宿提供雙人房及三人房，房間非常乾淨，外牆是石頭屋，內部則是木頭打造的小木屋風格，打開窗戶就是無敵海景。另外也提供機場碼頭接送，只要提前預約就可以囉！


訂房網評價：9.5/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉芹壁村31號

 

藍映海岸景觀民宿

藍映海岸景觀民宿
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿2
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿位於北竿島，緊鄰海灘，房間外就能看到大海，白天可鳥瞰藍天白雲與夕陽西下，夜晚還能聆聽療癒的海浪聲。藍映海岸景觀民宿提供海景與山景的雙人房、三人房及四人房，老闆夫婦也相當貼心熱情，讓住客可以在這裡得到最佳的款待～藍映海岸景觀民宿每到藍眼淚的季節可是超搶手，入住的旅客每天早晨都能享受民宿精心準備的豐富早餐，記得提早預訂，才不會撲空喔！


訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉橋仔村73號


馬祖南竿住宿推薦

南竿日光春和旅館

馬祖南竿日光春和旅館
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

馬祖南竿日光春和旅館2
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

南竿日光春和旅館是南竿相當高人氣的住宿，為清水模建築，整體裝潢設計走一個文青風，是小編最愛的風格，整個旅館就是一座美術旅館，前門可以看夕陽，後陽台可以觀日出。南竿日光春和旅館提供雙人房及四人房房型，而且全房型皆為海景套房！另外也有免費早餐及機場港口接送服務喔，到了南竿不曉得要住哪，就選這裡吧！


訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉1-1號


雲津客棧

雲津客棧
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧2
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧是馬祖南竿相當新的住宿，除了提供住宿，他其實也賣茶哦！雲津客棧的主人是馬祖唯一的茶農，研發了馬祖特有的烏龍茶、紅茶、枸杞茶葉等等，有來的旅客可以品嚐看看喔！另外，雲津客棧提供雙人、三人及四人一共三種海景房型，房間有小陽台可以賞海景，部分房型的陽台還有浪漫的鞦韆喔！另外也有提供免費機場接送及早餐，而且老闆一家人都相當親切熱情，絕對值得住上幾晚！


訂房網評價：9.4/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉四維路103-2號

 

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#藍眼淚 #熱門景點 #住宿推薦

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2026-03-28 17:54 跟著KarenW.品味人生

有時候生活忙到一個程度，真的會很想按一下暫停鍵。

不是想逃離什麼，只是想暫時離開城市的節奏一下。

不用飛出國

只要找一間可以好好放鬆的飯店，兩天一夜的小旅行，其實就很剛好。

這次我選擇入住的地方

是很多人推薦的👉礁溪老爺酒店

以前其實就常聽朋友說

如果想找 礁溪溫泉飯店推薦👇

礁溪老爺幾乎都是名單上的常客。

但真正住過之後我才發現：

它吸引人的地方，其實不是奢華。

而是一種很舒服的節奏。

其實你一到這裡，整個人就會慢下來。

抵達礁溪老爺酒店，度假的節奏好像自然就開始了

從台北出發到礁溪，其實距離很剛好。

開車大約一個小時左右，就能從城市切換到比較慢的生活步調。

如果像我沒有開車行動也很方便，搭車到礁溪轉運站或者是礁溪火車站就有免費的接駁車🚙

抵達礁溪老爺酒店時

第一個感覺其實是，嗯，空間很舒服。

整體園區被綠意包圍，建築之間的距離也很寬敞。

不像有些飯店，大廳總是很熱鬧、很匆忙。（真別說我也是住過五星飯店，但是大廳很擁擠 不舒服的⋯）

礁溪老爺的氛圍反而比較安靜，有一種遠離塵囂度假的節奏，那種感覺其實很微妙，一進門就會感受到。

好像不用刻意安排什麼行程，只要在飯店待著，就已經是一種旅行。

公共設施非常豐富，不出飯店也可以待一整天

如果要說這次入住，最讓我印象深刻的一件事。

其實是 飯店的公共設施真的很多。

很多飯店房間很漂亮，但公共空間其實不多。

但礁溪老爺完全不是這樣。

整個飯店的設施其實滿豐富的，例如：

• 戶外溫泉風呂

• 室內溫泉設施

• 游泳池

• 健身房

• 桌球與撞球空間

• 閱讀休憩區

• 兒童遊戲空間

光是戶外泳池區，就可以游泳泡溫泉、泡腳、還有我最喜歡的小魚吃腳腳👣

如果真的好好使用，其實可以在飯店待上一整天，估價還不夠用！

我自己最喜歡的是戶外溫泉區♨️

泡著溫泉

看著遠方的山景

整個人會很自然慢下來。

有時候旅行最難得的，不是跑很多景點。

而是有一段時間，可以什麼都不做，只是單純放鬆。

房間氛圍溫暖舒服，住起來很放鬆

房間整體設計，是比較溫暖的日系風格。

不是那種很誇張的設計，但整體住起來很舒服。

最讓人喜歡的就是：房間裡有溫泉浴池。

晚上泡一次

早上起床再泡一次。

套一句我朋友說的；每次來都要泡到筋都鬆掉才要回家🤣

這種放鬆的心情真的其實很簡單，就是單純的享受慢慢生活的小片刻。

一泊二食晚餐自助餐，餐點種類非常豐富

這次訂的是

很多人會選擇的 一泊二食方案。

晚餐是在飯店的雲天自助餐廳享用。

其實我吃過不少飯店Buffet

但礁溪老爺的晚餐自助餐

整體種類真的滿多的。（我真心覺得優秀。）

像是：

• 新鮮海鮮冷盤

• 各式熱食料理

• 日式料理

• 現切肉品

• 沙拉輕食

• 甜點水果區

整體吃下來會覺得：選擇很多，而且用餐空間其實滿舒服的

不是那種很吵雜的Buffet。

反而比較像是可以慢慢吃、慢慢聊天的晚餐，雖然說用餐有限制，因為是分兩個梯次吃晚餐，不過兩個小時真的吃到，我當下飽到差點出不去⋯

對我來說，一泊二食最大的優點就是，不用再思考晚餐要去哪裡。

旅行的時候，有時候少一個決定，反而更輕鬆。

早餐可以選擇雲天自助餐或岩波庭無菜單料理

隔天早餐其實滿有意思的，飯店提供兩種不同的用餐方式。

一個是在

雲天自助餐餐廳。

另一個則是在

岩波庭餐廳享用無菜單料理。

如果喜歡選擇很多

可以到雲天自助餐。

但如果想要比較安靜

岩波庭的早午餐其實也很有特色。

我自己其實滿喜歡這樣的安排。

因為每個人對早餐的期待都不同。

有人喜歡豐富

有人喜歡精緻

但礁溪老爺剛好兩種都有。

再來也是因為昨天晚上吃了自助餐，隔天的早上就是想要來點清爽精緻的料理！

這時岩波庭的早午餐對我來說就是剛剛好的選擇🙋‍♀️

為什麼礁溪老爺酒店一直是礁溪住宿推薦

這次入住之後，我其實可以理解，為什麼很多人會把它放在 礁溪住宿推薦名單裡。

它不是只有華而不實的噱頭，而是一間：很適合好好度假的地方。

公共設施夠多、餐點選擇也很多、整體空間也很舒服。

有時候旅行其實不需要太遠。

兩天一夜

泡溫泉、吃一頓好吃的晚餐

然後慢慢放空，其實就已經很療癒。

如果最近也在找：宜蘭溫泉住宿

或是想安排一趟 礁溪兩天一夜小旅行。

「礁溪老爺酒店」會是一個很不錯的選擇。

有時候生活需要的，其實只是短暫離開日常。

然後再帶著比較輕鬆的心情，回到原本的生活。

#礁溪老爺酒店

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#飯店 #五星飯店 #老爺酒店 #打卡景點 #住宿推薦

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20週年的「淡水紫藤花園」入園門票350元，貴嗎？

20週年的「淡水紫藤花園」入園門票350元，貴嗎？

2026-03-28 21:49 卡娃思 / 開心趴趴走

一年只有20天左右的最佳觀賞期，專人照顧的花園，只在紫藤花開最美的時刻開放入園，只要花費350元，不僅可以享受花開之美，還有那鳥語花香的超自然環境，園區的環境就是會讓人放鬆，心情愉悅的什麼煩惱都離開，超值得划算。更何況20週年推出優惠方案，購買茶樹精油一瓶，可免費入園。

貴嗎？多次參訪後的心得，就是我的答案！


紫藤是需要細心照顧💕

  • 全日照、重修剪、控水分、適度施肥，
  • 需要選擇光照充足處（每日至少6小時直射光），並搭建堅固花架。
  • 紫藤是強力攀緣植物，枝條粗壯，需建立堅固的棚架、涼亭或花
  • 生長季需要水分充足，忌積水。花少或不開花ㄝ 通常是日照不足、氮肥過多或修剪不當（剪去花芽）導致。
  • 冬季落葉期進行重修剪以促進花芽分化，春季與秋季是施肥關鍵期。

🔻紫藤生長迅速，需要耐心等待（有時需3-5年成熟才大量開花）

 


從2014年第一次拜訪一號店的之後，時間過得可快，着迷紫藤花開之美，竟也超過十年了，不論是攀爬在棚架上，或是栽種在大花盆裡、種在土裡栽培的，都好看，三月天最被關注的賞花情報，追蹤官網，隨時掌握即時花況。

🔻巧遇園主分享，照顧管理紫藤花園，一年的人資費用，超過新台幣五百萬，一個人350元觀賞一次，貴嗎？看到就賺到了。

水源園區的淡水紫藤花園，不需要預約，開園時間都可以來賞花，8000坪的園區，想看多久就可以看多久，沒有限制。

🔺園區內供應有簡餐和飲品，每次來都可以待上半天，聞花香賞花，坐在戶外的休憩區放空冥想，或回到室內休憩區喝喝飲品吃吃簡餐，補給能量，悠閒中的享受。

🔺戶外休憩區，鳥語花香，最喜歡待在這裡，放空冥想得環境，超優的清新空氣。
🔺戶外休憩區，鳥語花香，最喜歡待在這裡，放空冥想得環境，超優的清新空氣。

🔻販賣部裡書法展，是賴文鏗園主個人分享專區，常見有興趣的遊客，好奇的問，這是園主親筆書寫的嗎？沒錯的！

觀察來到園區的遊客族群有團旅、小團體、個人自由行的都有，全年齡的成年人都有，拍照中擺拍時更是笑聲連連，快樂賞花行！

延伸閱讀

浪漫紫藤花已開，賞花仙子動作要快【淡水紫藤花園】












卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#動作 #淡水 #茶樹精油 #打卡景點 #紫藤花海

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4月起日籍航空登機手提行李新制上路 隨身手提行李、行動電源皆限兩件內

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2026-04-02 08:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
多數人在出國旅遊時會選擇隨身攜帶登機箱搭乘飛機。　圖：Photo AC／來源
多數人在出國旅遊時會選擇隨身攜帶登機箱搭乘飛機。　圖：Photo AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】4月起飛日本的旅客要特別留意！日本航空業界將從即日起，針對機上行李攜帶規範進行調整，未來登機時的行李件數、收納方式都會比以往更加嚴格。這次新制由日本定期航空協會統一規範，適用於多數日籍航空公司，台灣旅客常使用的日本航空（JAL）、全日空（ANA）、樂桃航空皆在此次的規範內。

根據新制規定，每位旅客可攜帶登機的物品原則上為：

　◎ 1件手提行李（登機箱等） 

　◎ 1件隨身物品（如手提包或後背包） 

且「隨身物品」必須可以完整收納於前方座位下方，避免占用上方行李架空間。同時，手提行李需由旅客自行放置至行李架，若尺寸或重量不符規定，現場可能會被要求改為託運。

最明顯有感的就是，通常大家在逛免稅店時會買一袋伴手禮，這就會占掉一個隨身物品的額度。如果還有額外攜帶登機箱的話，隨身行李就必須把所有東西都整理到同一個袋子或背包裡才行。簡單來說，以前常見的「多帶一袋土產上機」的情況，之後會更難通融。

除了日籍航空這次的手提行李新制外，國際民航組織（ICAO）在03/27也發布了新的隨身行動電源規定，不僅是世界各國的航空公司要跟進規定，台灣的航空公司（華航、長榮、星宇、虎航等）也紛紛響應新制度規範，詳細請洽詢各航空公司官方規範。

新制明確要求：

　◎ 行動電源不可託運 

　◎ 必須隨身攜帶並可隨時確認 

　◎ 機上禁止使用與充電 

　◎ 只可以攜帶兩顆行動電源（依容量規範） 

未來在飛機上使用行動電源幫手機充電，都是禁止的行為，登機前先充飽電會比較保險。

如果近期要搭乘日籍航空，不論是入境或出境日本，都可以先記住幾個重點：

　◎ 登機行李以2件為限

　◎ 隨身物品需可放入座位下方

　◎ 搭機時不可以使用行動電源

　◎ 最多帶兩顆行動電源

　◎ 超額的物品可能被要求託運

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