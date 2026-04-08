日本最大級花田春季盛開！ 走訪廣島世羅町欣賞夢幻花海！圖為「Flower village 花夢之里」約100萬株藍色粉蝶花

【旅遊經 洪書瑱報導】

位於廣島縣的世羅町，地處山陽與山陰地區的中心位置，鄰近以「島波海道自行車道」聞名的尾道市，並距離廣島機場不遠。這座被群山環繞的小鎮，擁有日本最大規模的花田景觀，每年春季更舉辦多項花卉活動，除了櫻花外，還有鬱金香、芝櫻或粉蝶花等，吸引各地遊客前來賞花拍照，不妨在春日之際，來「日」展開一場充滿春日氣息的花之旅。

一、世羅高原農場春季花祭登場 130公尺櫻花花廊與彩虹鬱金香花海：









世羅高原農場，每年春季都會舉辦備受歡迎的「櫻花祭」，長達約130公尺櫻花花廊





世羅高原農場位於世羅町，除了每年3月下旬的「櫻花祭」外，園區內最吸引目光的是長達約130公尺、宛如花之隧道般延伸的櫻花花廊，登上「三春展望台」，即可將整片花田景觀一覽無遺，園區內同時盛開大片金黃色油菜花，與藍天交織出充滿春意的景色，同時還設有多處拍照景點，深受旅人喜愛。緊接櫻花花季後，4月10日起園區將接續舉辦「鬱金香祭」。其中人氣最高的「虹之畑」，由多色鬱金香排列成大弧形花田，從「見晴之丘展望台」俯瞰宛如彩虹般延展於山丘之上；花田設計每年都會重新規劃，因此每次造訪都能欣賞到不同的花海景觀，幸運的話還有機會同時欣賞櫻花與鬱金香盛開的美景。











「見晴之丘展望台」俯瞰宛如彩虹般延展於山丘之上





二、Flower village 花夢之里芝櫻與粉蝶花之丘：









30萬株芝櫻同時盛開，整座山丘被藍色與粉紅色花海覆蓋





位於世羅町的花田景點「Flower village 花夢之里」，擁有西日本最大級規模、約40,000平方公尺的花丘景觀，每到春季，約100萬株藍色粉蝶花與30萬株芝櫻同時盛開，整座山丘被藍色與粉紅色花海覆蓋，數大的花海壯觀，引人陶醉，園內設有多處拍照景點，其中人氣最高的「天色之扉」，更是許多遊客必訪的拍照地標，站在門框前拍照，彷彿漂浮在花海之上，能拍出夢幻般的畫面。

三、花站世羅2026春之花祭：









利用桃色蒲公英等20種以上花卉拼接而成，今年的花田主題是「大谷翔平」！



「花站世羅」佔地約7公頃，以花朵拼接而成的巨型花卉畫作聞名，每年都成為日本國內熱門話題，今年的花田主題為活躍於美國職棒舞台的「大谷翔平選手」，利用桃色蒲公英等20種以上花卉拼接而成，形成色彩繽紛的花田圖案；由於世羅町位於高海拔地區，清晨時雲海出現的機率相當高，因而春季期間園區特別開放清晨入園時段，旅人可以在清晨5點至9點之間入園，拍攝雲海與花田交織的夢幻景色，園區內也設有汽車露營區與手作鞦韆等設施，讓人彷彿置身繪本世界。









旅人可以在清晨5點至9點之間入園，拍攝雲海與花田交織的夢幻景色

若想深入探索廣島「世羅町」，推薦以自行車作為交通方式，鎮內多座花田距離適中，在「道之驛世羅」可租借電動輔助自行車 E-BIKE，依行程自由騎遊花田與鄉村風景，在道之驛除了有銷售世羅特產蔬果之外，還可以品嚐到使用世羅產六穀豬、高麗菜和番茄等製成的「世羅漢堡」；與道之驛相鄰的「Fairfield by Marriott 廣島世羅」則是提供舒適住宿，旅人也可將附近餐廳外帶美食帶回飯店享用。旅途中別錯過世羅盛產的菇料理，在「世羅菇園」直營餐廳 mantenere Pino 可品嚐香菇義大利麵、披薩與採預約制的純素餐點等在地風味，不僅有益健康、份量充足，還有著會讓人心滿意足的美味。









若想深入探索世羅町，推薦以自行車作為交通方式







與道之驛相鄰的「Fairfield by Marriott 廣島世羅」提供舒適住宿







在「世羅菇園」直營餐廳mantenere Pino中，可以品嚐到使用當地香菇料理的披薩

另外，到世羅町，也別錯過當地著名的世羅釀酒廠，酒莊使用100%世羅產葡萄釀造葡萄酒，包括：梅洛以及廣島原生品種「蜜維納斯（Honey Venus）」葡萄等。這些葡萄由小鎮內約20家農家共同栽培，每年於9月至10月進行採收與釀製，展現世羅在地風土特色，今年春季推出的新款氣泡酒「世羅幸水Cidre」備受矚目。值得一提的是──世羅氣泡酒曾於2025年法國「Concours des Féminalise」葡萄酒競賽中榮獲金獎，以細緻氣泡與柔和果香著稱，酒莊除了提供季節性工廠參觀，也附設餐廳與特產商店。旅人可以在此品嚐使用世羅MINORI牛等當地食材製作的料理，同時選購葡萄酒與在地特產，為旅程留下美好的味覺記憶。









在世羅釀酒廠的商店可選購100%以世羅產葡萄所釀製的葡萄酒









世羅釀酒廠可以選購葡萄酒與在地特產

以上圖片：廣島世羅町提供

