2026-04-08 17:06 旅遊經
2026螢光花泉季將登場 凱撒趣淘漫旅-台南推「閃亮燈場」螢火蟲季專案，「螢」迎您來場日與夜親子遊
2026螢光花泉季將登場 凱撒趣淘漫旅-台南推「閃亮燈場」螢火蟲季專案，「螢」迎您來場日與夜親子遊
【旅遊經 洪書瑱報導】
台南春季盛事「2026螢光花泉季」即將在楠西區熱鬧展開，而座落於西拉雅國家風景區內，同屬楠西區──凱撒飯店連鎖旗下的凱撒趣淘漫旅-台南，特別聯手歐洲防蚊領導品牌Parakito法國帕洛推出「閃亮燈場」住房專案，為前往楠西賞螢的親子民眾，在走進山林感受螢火蟲的療癒魔力之際，不僅有優惠住宿，更為旅人提供細心呵護，還能在館內進行一場冒險體驗！
螢火蟲季入住區域唯一星級飯店凱撒趣淘漫旅-台南充分享受度假氛圍。圖／ 凱撒趣淘漫旅-台南提供
凱撒趣淘漫旅-台南擁有全台第一座連續確保系統高空繩索場，可以體驗高空滑索、自由落體等刺激活動。圖／凱撒趣淘漫旅-台南提供
入住凱撒趣淘漫旅-台南螢火蟲季專案贈送復古煤油提燈DIY組，切換友善紅光前往賞螢。圖／凱撒趣淘漫旅-台南提供
凱撒趣淘漫旅-台南，一直以來以「全台首座冒險主題飯店」聞名，園內著名的「擎空塔台」提供自由落體、翱翔漫旅等多項挑戰，讓孩子在自然中盡情放電。此次「2026螢光花泉季」擴大辦理近一個月的時間，梅嶺伍龍步道等區域將能欣賞到螢光閃耀的盛況，飯店建議旅客利用白天挑戰刺激設施，傍晚拿起專案附贈能切換友善紅光模式的「復古煤油提燈」，走入山林欣賞難得一見的螢火蟲季。
凱撒趣淘漫旅-台南豪華景觀客房。圖／ 凱撒趣淘漫旅-台南提供。圖／凱撒趣淘漫旅-台南提供
入住凱撒趣淘漫旅-台南螢火蟲季專案贈送Parakito法國帕洛8H天然植萃長效防蚊滾珠瓶與天然精油防蚊兒童手環。圖／凱撒趣淘漫旅-台南提供
凱撒趣淘漫旅-台南聯手歐洲防蚊領導品牌Parakito法國帕洛安全呵護賞螢旅程。圖／凱撒趣淘漫旅-台南提供
為了讓賞螢之旅不受叮咬打擾，飯店特別攜手嚴選來自法國的「Parakito 法國帕洛」，凡入住螢火蟲季限定專案，就贈送「8H天然植萃長效防蚊滾珠瓶」和「天然精油防蚊兒童手環」。Parakito 法國帕洛以「天然、長效、安全」為核心，全系列產品皆不含DEET與酒精，溫和不刺激，適合全家使用。「8H天然植萃長效防蚊滾珠瓶」能提供長達8小時防蚊效果，質地清爽不黏膩，並帶有宜人香氣，也能應對小黑蚊出沒的戶外環境。另，「天然精油防蚊兒童手環」則結合專利擴散技術，讓活潑好動的孩子在山林穿梭尋找螢火蟲時，也能擁有一層隱形的天然防護盾，使家長更安心，無論是在體驗飯店戶外設施或夜探螢火蟲，都不再擔心蚊蟲叮咬之苦，將注意力完全投入於自然美景與親子互動中。
「閃亮燈場」螢火蟲季限定專案，兩人同行每晚優惠價4,699元起，贈送飯店早餐，Parakito 法國帕洛8H天然植萃防蚊滾珠瓶、天然精油防蚊兒童手環，復古煤油提燈DIY組，曾文水庫入園費、停車費，以及自由落體、翱翔漫旅、高空漫步、攀登競技、光束任務、全館解謎等六項飯店冒險體驗活動。
※.【凱撒趣淘漫旅台南】──
閃亮燈場專案：https://reurl.cc/M28zWm
地址：台南市楠西區密枝里密枝102-5號
電話：（06）575-3333
官方網站：https://tainan.chamcham.com.tw/
以上圖片：凱撒趣淘漫旅-台南提供