2026-04-08 18:06 旅遊經
「麗緻雙城」提案 台北亞都麗緻、烏來璞石麗緻齊邀您感受法式優雅與山林泉湧！
烏來璞石麗緻溫泉會館大眾湯
【旅遊經 洪書瑱報導】
「台北亞都麗緻」展現一種巴黎風情，當旅人不只遇上法式浪漫，能再偶遇烏來溫泉山色的繚繞雲霧時，會邂逅怎麼的不同風情呢？麗緻餐旅集團宣佈，旗下兩大頂級旅宿品牌——台北亞都麗緻與烏來璞石麗緻溫泉會館，即日起至9月30日止，將攜手推出三款「麗緻雙城之旅」聯合住宿專案，最低 6,998 元起，邀請旅人踏上一場結合精緻美饌、頂級湯泉，來一場不同的住宿的感官體驗。
台北亞都麗緻長年深耕法式人文美學，以卓越的服務與精緻餐飲成為台北都市中心的人文指標；而烏來璞石麗緻則以極簡主義的當代建築，烏來的自然山林溪谷與溫泉，提供私密的暖心泉湯。為了邀您來場不同的雙城聯動，串聯著城市與自然，感受一繁華一靜謐度假風情！
麗緻餐旅集團表示，本集團一直致力於為旅客創造超越預期的體驗。這次雙城合作，是整合品牌資源、深化旅客旅程的重要嘗試。無論是從台北出發走向山林，還是從烏來帶著餘韻回到城市，期待讓旅客感受到完整而從容的麗緻時光。為此提出三大提案，量身打造一場「麗緻時光」旅遊時光！
亞都麗緻大飯店豪華客房
烏來璞石麗緻溫泉會館賞溪客房
亞都麗緻大飯店巴賽麗廳法式薄餅下午茶
※.三款深度行程：
【方案一】雙城悠遊 共饗美好（NT＄11,800）： 最完整的「雙星體驗」。包含：台北亞都麗緻豪華客房一晚、巴賽麗廳早餐及下午茶套餐2客，以及烏來璞石麗緻賞溪客房一晚與晚間套餐2客。一次收服台北的城市脈動與烏來的暮色山景。
【方案二】亞都麗緻．溫泉之旅（NT＄8,800）： 專為商務或城市深度漫遊者設計。入住台北亞都麗緻豪華客房兩晚，巴賽麗廳早餐買一送一優惠NT＄880，再贈烏來璞石麗緻大眾湯或湯屋券，讓旅人在商辦購物行程之餘，隨時能驅車前往山林，享受片刻的泉湯放鬆。
【方案三】烏來璞石．法式午後（NT＄6,998）： 為烏來溫泉為主場的輕旅行。入住烏來璞石麗緻溫泉會館賞溪客房含早餐2客，並享用套餐晚宴，回程後可至台北亞都麗緻，在充滿 1930 年代裝飾藝術氛圍的巴賽麗廳品味正宗法式下午茶，延續度假餘韻。
「麗緻雙城之旅」即日起開放透過飯店官網、訂房專線及線上購物車預購。專案採實體住宿券寄送制，自訂購後 7 至 14 個工作日內寄出。 為了讓旅客享有最高的行程彈性，專案內包含的住宿、餐飲及湯屋券，於有效期內皆可分開不同日期使用。無論是想安排兩天三夜的連續假期，或是想將城市與山林的體驗分散在不同週末，皆能依個人步調從容規劃。
以上圖片：業者提供