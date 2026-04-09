2026-04-09 08:05 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「食而識山」4/11盛大開席 以部落美味為引開啟舌尖之旅
【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署茂林國家風景區管理處（簡稱茂管處）為推動高屏部落觀光，04/11-04/12在高雄「新濱町海洋廚房」舉辦「2026年高屏部落遊。食而識山」品牌活動，本次以「食」為主軸，將部落與土地共生的飲食文化帶入都會場域，透過味覺體驗，引領遊客未來親身走訪茂林國家風景區轄內高屏部落，深度體驗原鄉風土魅力。
活動首日（04/11）由經典遊程「部落廚藝學校體驗」揭開序幕，「魯凱大廚來上菜」料理秀率先登場，邀集神山部落「SAMA 餐廳」、霧台部落「紅蝦花之家」、大武部落「小山巷四號」及好茶部落「法法樣 VaVaYan」等四家部落人氣餐廳共同參與。現場除展示精湛廚藝與限量料理販售外，並結合「魯凱美食文化小學堂」呈現部落廚藝學校的文化內涵，吸引遊客未來可以深入部落體驗完整遊程。
次日（04/12）則由茂林國家風景區著名的「山之道！品味部落野趣茶席」接力登場！邀集轄內屢獲佳績的台灣原生山茶品牌，包括「拿普原生茶有機茶園」、「哈娜谷原生野山茶園」、「六龜山茶故事館」、「燿興原生山茶咖啡工坊」等指標性業者，帶領大家在海風相伴下體驗部落獨特的品茗美學。此外，「高屏食當地體驗」同步推出手沖咖啡、洗愛玉、可可茶 DIY 及部落水果調酒等多元體驗，由職人現場指導，展現原鄉飲食文化的豐富面貌。
活動期間同步登場的「高屏部落遊」年度成果市集，匯集來自高雄茂林、桃源、六龜，以及屏東霧臺鄉、瑪家鄉、三地門鄉、泰武鄉等地22家精選品牌業者，展售文創工藝、原民美食及特色甜點。現場包含「Jankombu 珍康普茶」發酵飲品、「拿普原生茶」有機山茶，以及「達魯法樂可可工坊」精品巧克力等亮點品牌。當日活動消費滿200元即可獲得滿額禮香氛片乙個，消費滿500元再贈香氛包乙個。
現場更特別規劃「十年有成輔導展示區」，呈現歷年潛力部落與經典業者的轉型歷程，並透過導覽人員的深度解說，在選購部落好物的同時，也能深刻體會族人與返鄉青年多年來耕耘產業的動人成果，進一步促進山林產業與城市市場的連結。
「魯凱美食文化小學堂」、「野趣茶席」及「食當地體驗」等系列活動皆採事先付費報名制，用比原價更優惠的超值價格就可體驗到最部落風格的精采活動，且凡參加滿額者即獲限量「山茶永續香氛包」，活動現正熱烈報名中。
茂管處柯建興處長表示，食物不僅是味覺享受，更承載著部落與土地的深厚連結與文化記憶。本次透過「食而識山」活動，將部落最真實的生活樣貌帶進城市，期待民眾從品嚐美味開始，進一步走入山林、認識部落，體驗原鄉文化的多元與深度。更多報名資訊歡迎至臉書搜尋「Fun心遊茂林」及「高屏部落遊」粉絲專頁，掌握相關活動的第一手消息！
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