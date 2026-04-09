2026-04-09 10:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
挪威郵輪攜手美國國家旅遊局、中僑旅行社 啟動《郵輪夢想家・美國啟航》計畫 送史上最高萬元旅遊金
【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著台灣郵輪市場持續成長，出境旅遊需求日益提升，「Fly + Cruise」已成為近年旅遊市場的重要趨勢之一。看準郵輪旅遊結合深度體驗與自由行程的優勢，Norwegian Cruise Line（NCL）挪威郵輪公司攜手美國國家旅遊局，以及中僑旅行社，於台灣推出全新企劃《NCL Cruise Dreamer to USA｜郵輪夢想家・美國啟航》。
本次計畫以「創作 × 旅程」為核心，結合影音創作公開徵選一位「郵輪夢想家」，向台灣旅客展現美國郵輪旅遊的多元魅力與嶄新樣貌。活動開放年滿21歲、對旅遊與內容創作具高度熱忱之民眾報名參加，無論是旅遊愛好者或創作者，皆有機會透過本次徵選，開啟屬於自己的國際舞台。
美國旅遊熱度攀升 郵輪成新興旅遊趨勢
美國國家旅遊局台灣代表 蔡璧如表示：「台灣到美國人次屢創新高，佔居海外來客數第21名，台灣到美國的旅遊趨勢除了原有的商務、會議、探親、休閒、遊留學，近年來越來越多旅客鍾情於定點慢遊Staycation，自駕遊以及郵輪旅遊，並且會在鄰近城市順道遊。此次徵選活動讓我們知道美國有很多郵輪港口，例如：紐約、西雅圖、阿拉斯加、邁阿密、羅德岱堡、夏威夷、聖地亞哥，洛杉磯、加爾維斯頓…等等著名觀光勝地，而今年正值美國國慶250週年，以及FIFA世界盃足球賽今夏開打，我們期待台灣旅客前來美國感受各式節慶氛圍。」
NCL郵輪引領創新體驗 打造自由隨行旅遊模式
挪威郵輪Norwegian Cruise Line，簡稱NCL是全球郵輪旅遊的領導品牌，得獎無數，屢獲殊榮。品牌口號「It’s Different Out Here™」表現旅客在船上的情感連結，同時彰顯其開創郵輪體驗的歷史，以創新的船舶設計、靈活多元的度假體驗，以及世界最受歡迎目的地的航線而享譽業界。
NCL成立於 1966 年，率先推出 Freestyle Cruising® 自由隨行郵輪體驗，徹底革新郵輪旅遊模式，讓旅客可依照自身節奏自由選擇用餐時間、穿著風格及娛樂活動。這種以賓客為核心的理念，已成為品牌的重要標誌，並樹立了整個郵輪產業的標竿。
目前，NCL郵輪營運 21 艘世界級現代化郵輪，航線遍及加勒比海、阿拉斯加、歐洲、亞洲、澳洲、南美洲及夏威夷等數百個目的地。NCL 同時擁有專屬私人島嶼 大馬鐙礁（Great Stirrup Cay），位於巴哈馬，為賓客提供結合海上與岸上活動的沉浸式度假體驗。
「我們的目標始終是讓賓客能以自己的方式設計與眾不同專屬假期，」NCL郵輪公司 Crystal Wong 表示「透過持續創新、卓越服務及多元航程，NCL讓旅客在海上享受更多自由、更多選擇，並創造更多難忘時刻。」
NCL的最新船隻，包括Prima 級及 Prima Plus 級郵輪，充分展現品牌對創新的承諾。這些新世代船型擁有寬敞的戶外空間、升級的餐飲概念、尖端娛樂設施，以及更高的船員與賓客比例，致力於提供卓越貼心的服務體驗。
同時秉持對永續旅遊的承諾，挪威郵輪持續推動 Sail & Sustain™ 環境計畫，重點涵蓋減少碳排放、強化廢棄物管理，以及與全球各地造訪社區建立長期合作關係。
打造郵輪夢想家・美國啟航代表
《NCL Cruise Dreamer to USA｜郵輪夢想家・美國啟航》本計畫將公開徵選一位「郵輪夢想家」，無論您是旅遊愛好者、內容創作者，或者對海外郵輪旅行充滿嚮往的參與者，結合影音創作，皆可報名參加本次徵選。
獲選者將可獲得：
1.NCL 指定美國航線郵輪體驗乙名
2.新台幣 66,666 旅遊金
3.「NCL Cruise Dreamer to America NCL 郵輪夢想家！美國啟航」聘書
三階段徵選機制 全面開放報名中
透過《NCL Cruise Dreamer to USA 郵輪夢想家・美國啟航》計畫，主辦單位期望以創新行銷模式結合內容創作，不僅提升台灣市場對郵輪旅遊的認知，更進一步帶動美國航線旅遊熱潮，開啟郵輪旅遊嶄新的發展契機。
活動詳情請見官網https://www.cruisecenter.com.tw/travel.php?act=view&no=391
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