2026-04-08 11:05 Yvonne
找回奶茶裡的茶香，MATEAS用斯里蘭卡茶做一杯有層次的奶茶
以茶為核心出發，用原料與比例成就每一杯質感奶茶
滿街鮮奶茶，為什麼喝完不記得？— MATEAS告訴你，答案很簡單
真正的鮮奶茶大神，靠的從來不是甜，而是能留在舌尖久久不散的茶香。最近這間店在奶茶圈掀起極高討論度，原因很簡單：他們把茶，重新放回了主角的位置。茶葉是斯里蘭卡的茶湯不僅香氣飽滿，鮮奶搭的是乳界精品 Dr.Milker 極鮮乳，「盧哈娜鮮奶茶」尾韻帶焦糖香，回甘更是令人驚艷，難得遇到一杯，奶香醇厚卻完全不搶戲。
「MATEAS 鮮奶 ‧ 茶沙龍」嚴選斯里蘭卡茶葉作為基底，依照不同茶種去調整與鮮奶的比例，讓茶香與奶香呈現質感的層次堆疊，風味與輪廓更是令人「愛不釋口」。每一口都能感受到茶葉的香氣與厚度，接著緩緩帶出奶香。更讓每一杯奶茶不只是順口，而能感受到不一樣的風味層次。
從茶開始的鮮奶茶，每一杯都有專屬的味道
在產品上，MATEAS的鮮奶茶絕不是「越甜越好喝」，而是每一款都有自己的個性，差別不在甜度，而是在茶本身的表現。例如經典的「盧哈娜鮮奶茶」，入口清爽，尾韻帶著淡淡焦糖香，整體風味輕盈卻有記憶點；而「茶王鮮奶茶」則完全是另一種風格，茶味更加濃厚，入口帶著玄米與焙火氣息，層次更深，喝起來更有存在感。
如果喜歡溫潤口感，網友則是大推「康提鮮奶茶」的溫暖路線，尾韻帶著可可與堅果香，整體滑順、耐喝；「黑烏龍鮮奶茶」則是炭焙香氣明顯，茶感更深一點，搭配鮮奶之後多了一點圓潤感，也讓風味更加集中。不同茶款之間的差異，來自茶種本身的特性，而不是甜度或配料的變化。
在MATEAS每一杯飲品的定位其實都很清楚，無論是是茶還是奶，每一口都是獨特的香氣。正因如此，每一款喝起來都有自己的特色，而不是只剩下「好不好喝」跟「幾分糖」的差別。
讓每一杯奶茶，都能牢牢被記住
目前MATEAS在台中、雙北等地設有門市，全台共有12間門市。接下來也會持續把不同茶的風味做得更完整。「MATEAS 鮮奶 ‧ 茶沙龍」把重點放在茶本身，讓每一杯奶茶都有獨特的香氣，不再只是選甜度或配料，而是選擇「今天想喝的是哪一種茶」。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數