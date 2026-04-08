2026-04-08 09:27 卡娃思 / 開心趴趴走
尋花賞花的初夏：誰最美呢？寶島植物的美麗與多樣【台灣原生植物展示區】（台北植物園 二）
台灣原生植物展示區，常見的畫面是一群10人左右聚在一起賞花（小花），聽導覽和近距離對著展示區花圃裡的某一種矮小開了花的植物猛拍不停，從三月中觀察到四月上旬，它最紅，新的花苞一直冒出，看來花期可到五月。
它是誰呢？鶴頂紅啊，花莖挺拔從地而起極具觀賞價值，花市偶而會看到😘
展示區另外還有有一個大多人不熟悉的蘭花，一不注意會和鶴頂蘭會搞混的葦草蘭，上下圖比對一下，是不是容易搞混呢？這二種蘭花四月綻放，觀賞算高，也是比較不倍吹捧的小蘭花，躲在角落綻放。
關於【台灣原生植物展示區】
- 原生植物是指原來就生長在本地的野生植物，其中有許多具觀賞的價值。本區展示的就是這些蒐集自臺灣各處的原生植物，並且在野外選拔了數種斑葉植株栽植於此，呈現寶島植物的美麗與多樣。（官網的介紹）
https://tpbg.tfri.gov.tw/ParkMapContent.php?ID=124
走訪植物園多年，我就是就從這兒開始的認識園區植物，那時是被珍貴少見的紅花石蒜的“鮮紅色花”給吸引，幾年下來網羅也收集喜歡惡看過花開的幾種台灣原生植物，花色鮮豔或者大朵一點，得到關注的比較多，若是花朵好小好小的，大概都會忽略，清明連假期間特來看著標示牌觀賞，多達數十種。目前看得到花開的，除了前所述的鶴頂蘭和葦草蘭二種，還有這些…
一、蘭嶼秋海棠
- 原產於蘭嶼、綠島以及鄰近的菲律賓巴丹島等島嶼，生長在森林下或潮濕的岩石上。地上有粗壯的走莖，不規則橢圓形葉片表面光滑。雌雄異花，花白色至粉紅色。是蘭嶼原住民達悟族的重要食材，葉子可以入菜或水煮食用；葉柄生食酸甜可口，昔日常常被婦女、小孩摘來沾鹽，當作零嘴吃，現在還被開發為冷飲及冰沙，成為蘭嶼的特色飲品。（台北典藏植物園）
- 葉片翠綠、花朵繁盛，是遮蔭處的優良地被植物。蘭嶼原住民摘採葉柄沾鹽生食，酸甜的口感可說是十分解渴的自然資源。
- 禁忌：蘭嶼島達悟族人對於資源利用的生活智慧，蘭嶼秋海棠在蘭嶼島上被稱為「usum」，採用時並不是百無禁忌的，除了葉柄可以採來食用之外，開花時的花莖與花朵是不能拿來食用的。如果大家都去採花莖來食用，那這種植物很快就會絕種了，從資源永續經營的觀點來看，達悟族人的採集倫理實在是值得讓人學習。（國立自然科學白博物館）
二、穗花斑葉蘭
- 穗花斑葉蘭之學名為 Goodyera procera ，為蘭科斑葉蘭屬之地生蘭，分布於全台灣低海拔向陽地或林中。莖15-30公分；葉莖生，長橢圓形，銳頭；穗狀花序，多數白綠色小花
- 開花期為冬至春季。
- 穗花斑葉蘭在園藝觀賞之利用上，主要利用其葉片緊密而亮綠、花梗挺直而多花及花期長等特性，同科植物台灣有104屬，其中適合平地種植的有根節蘭、鶴顶蘭、苞舌蘭、白及、綬草、芋蘭、石斛、羊耳蘭。
三、南丹參
- 又叫日本紫花鼠尾草，一年生草本植物。
- 用途：藥用
- 原產地：中國大陸產於浙江，湖南，江西，福建，廣東，廣西；生於山地、山谷、路旁、林下或水邊，海拔 30~960 公尺。台灣馬祖似乎也有。
（拜訪的那幾天，接近一點都聞到花香，蜜蜂繞著飛不停！）
四、台灣金絲桃，台灣特有種
- 金光閃耀的花朵，雄蕊多到數不清有幾絲，花苞形狀有點像縮小版的桃子，像「金絲桃」。
- 屬常綠灌木，原產台灣北部山區，葉色清新爽朗，花色鮮明奪目，是非常具有觀賞價值的台灣特有植物。
- 柔美的植株型態，適合種植於較高的花台或駁坎以及中、日式庭園的假山石組間與池畔，盆栽適合吊盆或壁掛種植。
（展示區的花苞好多，還未開花，荷花池畔的花已開）
五、圓葉布勒德藤
六、花葉蘭嶼海桐，花開白色花香濃郁，葉子極具觀賞價值
- 生活型常綠灌木，庭園觀賞：亦可應用為海岸綠化造林或海岸保護工程週邊之植栽材料，花有濃郁芳香，可作為誘蝶樹種。
- 樹幹高可達3~5m，枝椏橫伸多分枝。
- 葉革質，叢生枝端，互生，長橢圓形或倒卵形，先端鈍，基部楔形，葉具黃、白色斑紋，葉柄長可達2cm，果實亦常具黃、白色斑紋。
- 花期春季，果期夏季。
- 台灣原生植物展示區的植物多達數十種，園區在每一種植物旁都有植物名稱的告示牌，若有時間可參加植物的導覽解說的活動，無需費用的，參加就賺到，2026年的梯次
- 週日主題導覽解說活動：全年星期日09:30及14:00二梯次，每梯次1.5小時，開場前於【賞荷廣場】集合，自由參加
- 週六定時導覽導覽解說：兩場次 上午9:30-11:00 下午15:00-16:30，開場前於【和平西路入口內圓環】(臺灣原生植物展示區)集合，自由參加。
- 團體導覽：接受國小以上教學團體〈20人以上〉，活動14天前以「解說服務線上預約系統」提出申請。團體導覽預約請直撥:(02)23039978分機1420或撥專線(02)23073747。
- 連結官網 https://tpbg.tfri.gov.tw/activities.php
台北植物園賞花尋花的初夏，荷花越開越多，台灣原生植物的幾種花也開了，今天誰最美呢？不是只有荷花，還有蘭花的「鶴頂蘭」和「葦草蘭」，或者日本紫花鼠尾草的「南丹參」呢？來瞧瞧吧！
（攝影玩樂日：2026.4.1~7，攝影：卡娃思)
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