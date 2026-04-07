2026-04-07 21:51 舌尖上的旅人 Eric Hsu
出國新玩法！NCL推郵輪夢想家計畫 66666元旅遊金帶你飛
在出境旅遊市場全面回溫之際，郵輪旅遊正以「慢遊＋多點停靠」的獨特節奏，重新定義長程旅行的樣貌。特別是結合航空與海上行程的「Fly + Cruise」模式，不僅提升行程彈性，也讓旅客能一次串聯多個城市，成為近年高端與深度旅遊市場的熱門關鍵字。在此趨勢下，國際郵輪品牌攜手觀光單位積極布局，搶攻台灣旅客的跨洲旅遊商機。
隨著台灣郵輪市場持續成長、出境旅遊需求升溫，挪威郵輪（Norwegian Cruise Line, NCL）攜手美國國家旅遊局與中僑旅行社，正式於台灣推出全新企劃「NCL Cruise Dreamer to USA｜郵輪夢想家・美國啟航」。本次以「創作×旅程」為核心概念，透過影音創作公開徵選一位「郵輪夢想家」，邀請台灣旅客以全新視角探索美國郵輪旅遊的多元魅力。
「NCL Cruise Dreamer to USA｜郵輪夢想家・美國啟航」計畫將選出一位代表性「郵輪夢想家」，不僅可親身體驗NCL美國航線郵輪行程，還可獲得新台幣66666元旅遊金及官方聘書，成為品牌與市場溝通的重要橋樑，透過內容創作分享郵輪旅行的全新可能。
活動開放年滿21歲、對旅遊與內容創作具高度熱忱的民眾報名，不論是資深玩家或新銳創作者，都有機會透過此次徵選站上國際舞台，實踐郵輪旅行夢想。
挪威郵輪自1966年成立以來，率先推出「Freestyle Cruising®」自由隨行概念，打破傳統郵輪固定用餐與活動安排，讓旅客可依個人節奏自由規劃行程，成為業界重要里程碑。品牌以創新船舶設計、多元娛樂與彈性體驗著稱，目前營運21艘現代化郵輪，航線遍及加勒比海、阿拉斯加、歐洲、亞洲與南美洲等全球熱門目的地。
與此同時，挪威郵輪也有位於巴哈馬的私人島嶼「Great Stirrup Cay」，打造結合海上與岸上活動的沉浸式度假體驗。近年推出的Prima與Prima Plus級郵輪，更進一步強化戶外空間、餐飲設計與娛樂設施，同時提升服務人力配置，提供更精緻的旅遊品質。
在永續旅遊方面，挪威郵輪持續推動「Sail & Sustain™」環境計畫，涵蓋減碳、廢棄物管理與在地社區合作，展現品牌對責任旅遊的長期承諾。
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