2026-04-07 20:03 女子漾／編輯王廷羽
2026威尼斯雙年展台灣館登場！李亦凡《鬱卒的平面》首曝 用AI影像揭開「螢幕世代的焦慮」
當人工智慧、演算法與影像生成逐漸滲透日常生活，人們觀看世界的方式也悄然改變，那些曾經透過影像延伸的感知，如今似乎被壓縮在螢幕之中，變得更加平面而模糊。2026年第61屆威尼斯雙年展中，台灣館推出《鬱卒的平面：李亦凡》，在當代藝術語境裡提出一個關於觀看與存在的提問，這件作品既是創作，也是一次對人與科技關係的凝視，如同一面映照當代處境的鏡子，讓觀者重新思考自身與世界的距離。
這篇女子漾帶你走進《鬱卒的平面》的創作核心，從展覽概念、作品亮點到藝術家李亦凡的創作脈絡，一次看懂這檔登上威尼斯雙年展的台灣館，如何用影像回應AI世代的焦慮與人性提問。
文章目錄
台灣館登上威尼斯！2026雙年展正式開幕
台灣館登上威尼斯！2026雙年展正式開幕
由臺北市立美術館策劃的台灣館，將於2026年5月9日至11月22日，在義大利威尼斯歷史場域普里奇歐尼宮展出，開幕週自5月7日至9日展開，包含藝術家講座與現場演出，為這場全球藝術盛會揭開序幕。
普里奇歐尼宮曾是與總督宮相連的監獄，承載著「被觀看」與「被禁錮」的歷史記憶，這樣的歷史背景滲入展場氛圍之中，使展覽在觀看體驗上多了一層心理重量，也讓作品與場域之間產生更強烈的共鳴。
為什麼叫《鬱卒的平面》？揭開螢幕世代的情緒真相
為什麼叫《鬱卒的平面》？揭開螢幕世代的情緒真相
展名源自葡萄牙語「Melancolia de tela」，指涉長時間面對螢幕所累積的情緒狀態，轉譯為「Screen Melancholy」之後，逐漸成為一種具有世代意義的描述。在資訊過載與人工智慧快速發展的背景下，人與世界的連結不再立體，而是透過螢幕被壓縮、被重組，感知與情緒在這樣的環境中變得扁平而碎片化，「鬱卒」不再只是個人情緒，而是一種難以擺脫的集體經驗。
李亦凡是誰？用影像挑戰AI時代的藝術家
李亦凡是誰？用影像挑戰AI時代的藝術家
1989年出生於台北的李亦凡，是近年備受國際關注的新媒體藝術家，目前於荷蘭皇家視覺藝術學院駐村創作。他長期自製影像工具，發展出「數位操偶」的創作方法，讓影像生成更加即時且貼近個人經驗。從2011年的《海邊散步》到本次新作《鬱卒的平面》，他的創作軌跡持續圍繞影像與權力之間的關係，並反覆提出一個關鍵提問：當影像無所不在時，它究竟在塑造誰？
展覽必看亮點！60分鐘影像＋巨大人體裝置太震撼
展覽必看亮點！60分鐘影像＋巨大人體裝置太震撼
展覽以一件長達60分鐘的影像裝置為核心，搭配兩件短片作品，透過「眼球返家」的敘事，引導觀者進入影像與自我之間的關係。
展場中同時出現大量3D列印的人體部位，包括手掌、頭顱與肢體，被放大為不合比例的尺寸，這些身體碎片與影像內容彼此呼應，使觀者在觀看的同時，也被納入作品之中，感受自身成為被觀看的一部分。
AI改變我們了嗎？展覽拋出最真實的焦慮提問
AI改變我們了嗎？展覽拋出最真實的焦慮提問
作品透過教學影片、獨白與器官對話等形式，逐步展開對AI生成影像的思考，從影像價值的判斷，到演算法如何影響審美與情緒，每一層都指向當代最真實的焦慮。策展人馮希卡引用杜勒的《憂鬱I》，將人類對未知與不安的思考延伸至數位時代，在這樣的情境中，人同時具備操控者、被操控者與被觀看者的多重角色，身份的界線逐漸模糊。
觀看的盡頭，是被觀看的自己
觀看的盡頭，是被觀看的自己
李亦凡形容，《鬱卒的平面》像是一段同時孤獨又共享的旅程，當影像逐漸失去作為通往世界的窗口意義，只剩下一塊平面時，人與世界的關係也隨之被重新定義。作品沒有提供標準答案，觀者在觀看的過程中慢慢體會當代處境，也在過程裡意識到，當我們以為自己正在看世界的同時，其實也正被世界觀看著
《鬱卒的平面》開幕暨公眾活動
《鬱卒的平面》開幕暨公眾活動
藝術家講座時間：2026 年 5 月 7 日下午 4 時至 5 時
對談人：
李亦凡（Li Yi-Fan）本展藝術家
哈法艾爾・馮希卡（Raphael Fonseca）本展策展人
《當我喜極而泣時，她卻傷心欲絕》展演團隊：洪銀珠（Eunju Hong）概念、編導；金李異水（Isu Kim Lee）表演者
現場展演時間
2026年5月7日 下午5點
2026年5月8日 下午5點
2026年5月9日 下午5點
活動地點：義大利威尼斯普里奇歐尼宮邸（Palazzo delle Prigioni） Castello 4209, San Marco, Venezia
藝術家李亦凡本人不再扮演主角，而是邀請韓國藝術家洪銀珠以表演形式與展覽展開對話。洪銀珠曾於德國與韓國呈現她於2024年所創作的表演作品《當我喜極而泣時，她卻傷心欲絕》。在作品中，表演者將自己的身體與偶連結，根據演出的特定場域探索一系列不同的動作，從靜默內省轉向隱喻著毀滅的急速姿勢，形成一場舞蹈編排。
在不知會發生何事的狀況下，觀眾的親身經歷與實質見證，呼應著李亦凡作品中3D掃描與影像擷取的過程。李亦凡的錄像作品時常表現出虛無主義式的黑色幽默，而洪銀珠的表演則是著重於對動作與靜默的細膩關注。兩位藝術的手法有著異曲同工之妙，探討當代文化中關於生命、肢體動作、鬱卒與虛假等命題。
《鬱卒的平面》展覽資訊一次看
《鬱卒的平面》展覽資訊一次看
2026第61屆威尼斯雙年展台灣館《鬱卒的平面：李亦凡》展覽日期：2026年5月9日（六）至11月22日（日）
週一休館，5月11日與11月16日特別開放
開放時間
2026年5月9日至9月30日，每週二至週日上午11時至下午7時
2026年10月1日至11月22日，每週二至週日上午10時至下午6時
展覽地點：義大利威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni, Castello 4209, San Marco, Venice）
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