2026-04-09 08:03 旅遊經
2026螢光花泉季4月11日登場 四部曲邀您賞螢、賞花、泡湯、漫遊山城「趣」
2026螢光花泉季4月11日登場，圖為梅嶺螢火蟲(歷史照片)
【旅遊經 洪書瑱報導】
臺南度春季觀光盛事──「2026螢光花泉季」將於4月11日登場，一路延續至5月3日，活動以「花泉共舞」、「螢向幸福」、「解鎖計畫」及「漫遊之旅」四大主題串聯，結合溫泉體驗、賞螢生態、消費抽獎與特色遊程，屆時可以感受螢光點點與花香溫泉交織而成的浪漫氛圍，全面展現楠西山城的春日魅力。
2026螢光花泉季
2026螢光花泉季-在地農產展示
楠西區擁有得天獨厚的山林景觀與豐富生態資源，四季皆有不同風貌，並有玄空法寺、萬佛寺及江家古厝等景點，其中還包括：梅嶺螢火蟲生態及龜丹溫泉，是臺南山區極具代表性的觀光亮點。台南近年持續整合在地特色資源，打造兼具季節感與深度體驗的觀光品牌活動，並串聯多元體驗與地方產業，期盼吸引更多遊客走進楠西、延長停留時間，進一步帶動地方觀光發展與產業活絡。姜淋煌副市長代表黃市長出席記者會致詞時表示，楠西區適合規劃一日遊行程，同時也是台南通往山區的重要門戶與避暑勝地。
※.2026螢光花泉季四部曲：
【一部曲】花泉共舞-溫泉體驗──
龜丹溫泉體驗池_觀旅局
4月11、12日上午10時至下午4時於龜丹溫泉體驗池戶外廣場舉辦為期兩天的開幕週活動，內容包括：舞台以及溫泉體驗等。
(一)舞台節目：邀請包括李子森、楊淨宇、吳美琳等3位藝人接力登台演唱，還有8組街頭藝人表演，帶動熱鬧氣氛。
(二)龜丹溫泉體驗：於體驗池推出限定優惠，包括泡腳池免費（原價每人100元）及湯屋5折優惠價600元（原價1,200元，2人一間），及開幕首日4月11日14:00-15:30加碼頌缽音療浴免費參加；另外，凡賞螢活動報名成功者，於4月13日至5月3日期間入園亦可享全票50元、半票30元優惠。
(三)再現「卡比胖拉」打卡景點：現場展出「卡比胖拉」（芒果午憩）氣偶及紙雕裝置，供民眾拍照打卡。民眾只要於現場出示追蹤「台南旅遊」粉絲專頁畫面，並拍照打卡上傳與「卡比胖拉」合照，即可至服務台兌換限量的50元「螢花泉抵用券」，此外，4月11日開幕日當天前200名，更加碼贈送卡比胖拉小提燈，數量有限，送完為止。抵用券可於現場逾20攤的特色市集及楠西商圈指定合作店家使用，期限至4月19日止。
(四)免費接駁車：考量活動場地停車空間有限，活動兩天並規劃免費接駁車往返鹿陶洋江家聚落與活動會場，接駁車時間為上午9點45分至下午16點30分，15分鐘一班車，鼓勵民眾多加利用接駁服務，輕鬆暢遊楠西。
【二部曲】螢向幸福-賞螢活動 4月7日上午9時開放報名──
2025年梅嶺賞螢歷史照_觀旅局
春夏交替之際，正是「火金姑」閃耀山林的季節，一年一度梅嶺賞螢活動將於4月13日至5月3日登場，邀請民眾走入自然，感受夜間生態之美。其中4月18-19日、25-26日及5月2-3日等6天採線上預約制，每日分兩梯次、每梯次800人，總量控管1,600人，並於4月7日上午9時開放報名；其餘日期則開放自由入山，無需登記。
提醒，賞螢時應遵守低光源、不干擾棲地等原則，並留意自身安全，共同維護生態環境。旅途中也別錯過在地風味，品嚐遠近馳名的梅子雞湯、薑黃雞等楠西特色料理，亦可選購梅乾、梅醬等特色產品，讓賞螢之行不僅賞景，更能品味地方物產之美。
◎.賞螢報名網址：
https://www.beclass.com/rid=30525e469c25636c9efc#google_vignette
【三部曲】解鎖計畫-消費抽獎──
(一)活動期間自4月11日至5月3日，串聯16家合作店家與業者，民眾只要於其中任一店家消費，即可獲得抽獎券，掃描QR Code登錄就可參加抽獎，獎項有住宿券、泡湯券及農特產品等共55項豐富好禮。
(二)另於活動期間入住7家合作旅宿，即可獲得「螢向幸福體驗券」，於賞螢活動期間憑券入場或出示住宿證明，即可免預約入場。
【四部曲】漫遊之旅-小旅行(報名已額滿)──
結合楠西地區溫泉、花景與在地產業，打造春季限定旅遊體驗。行程自臺南火車站後站出發，推出2條主題路線、共6梯次，串聯龜丹溫泉區、梅嶺賞花步道、鹿陶洋江家聚落及玉井老街等特色景點，並安排溫泉泡腳、在地風味餐及梅子DIY等多元體驗，讓旅客深入認識楠西風土與農產特色。活動已於3月31日開放報名，名額已滿，尚未報名的民眾可在春日時節，讓自己為自己規劃一場輕鬆愜意的小旅行。
2025花旗木歷史照_觀旅局
此外，臺南市政府客家事務委員會預告「2026臺南市桐花祭」即將於4月18日展開，規劃於梅嶺大湖桶桐花步道辦理花樹下音樂會、小農市集及2條(共4梯次)桐花森活健行趣遊程，桐花祭活動訊息請持續關注臺南市政府客家事務委員會粉絲專頁。相關「2026螢光花泉季」及其他活動資訊，可至台南旅遊網「2026螢光花泉季」活動專頁(https://www.twtainan.net/zh-tw/event/activitydetail/2067/)；台南旅遊網、台南旅遊臉書粉絲團或可來電06-6353226洽詢(週一至週五09:00-17:00)查詢。
2026螢光花泉季海報
以上圖片：台南市觀旅局提供