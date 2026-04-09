台東四月天，三大活動相繼登場 雲品國際推「台東四月風格應援」搶攻旅遊商機

2026-04-09 11:03 旅遊經


台東四月天，三大活動相繼登場，圖為泛舟激流(圖：東部海岸國家風景區管理處提供)

【旅遊經 廖晨光報導】

台東的四月天非常熱鬧，多項大型活動接力登場，其中包括：4/18(六) 台東森林公園的「臺東電音派對」；4/11 (六) – 4/12 (日)，在台東森林公園（大草原）所舉行的「勞工親子歡樂派對暨野放祭」； 4/25 (六) – 4/26 (日)「Challenge Taiwan 國際鐵人三項賽」等，雲品國際因應台東接連不斷的活動熱潮，集結旗下台東三大據點，分別於紅葉谷綠能溫泉園區、寶桑町屋、機關車庫，推出「四月風格應援」計劃。從布農文化的味蕾轉化、鐵道記憶的餐食體驗、到三鐵選手的溫泉修復，以及復古町屋的打卡贈禮，全方位將四月造訪台東的多元人潮，轉化為深度的感官消費動能。

 



紅葉谷綠能溫泉園區水療池提供一個身心舒暢的SPA體驗雲品國際提供


依山傍水、溫泉泉質優越的紅葉谷綠能溫泉園區以身心靈的療癒吸引旅客外，還導入綠能設施，實踐與自然共生的永續理念紅葉谷提供

 

「紅葉谷綠能溫泉園區」位於延平鄉，旗下「尋星廚房」本季由新任主廚賴源鴻掌勺，推出全新菜單「山谷裡的星火」。主廚深度挖掘部落食材價值，將布農族火灶靈感與西式烹飪手法完美融合帶來新菜，如「勇士樹豆燉羊膝」選用被譽為部落能量補給站的樹豆（布農語：qalidang），以富含蛋白質的特點搭配慢火燉煮的羊膝肉，展現南迴縱谷大地的壯闊滋味。此外，主廚更巧妙運用鹿野蜜香紅烏龍茶入菜，推出「紅烏龍茶燉牛頰」，利用悠長茶韻中和油脂並柔化纖維，搭配散發檸檬與香茅清新的「馬告香料塩烤魚」，喚醒旅人對山林原始鮮美的渴望。



延平鄉的「紅葉谷綠能溫泉園區」，旗下「尋星廚房」本季由新任主廚賴源鴻掌勺，推出全新菜單「山谷裡的星火」，圖為松露野菇溫泉蛋燉飯雲品國際提供


紅葉谷綠能溫泉園區推出新菜，散發檸檬與香茅清新的「馬告香料塩烤魚」 雲品國際提供


紅葉谷綠能溫泉園區迎來新主廚推出「部落小米鍋巴煎餅」與佐以刺蔥油醋的田園沙拉 雲品國際提供

 

尋星廚房本季更突破傳統框架，研發多款富有土地餘韻的系列單點。例如「煙燻碳烤老葉豬肋排」大膽翻轉大眾對「荖葉」的既定印象，取其獨特的辛香草本氣息轉化為豬肋排的煙燻外衣，去油解膩且風味獨特；「喜烙野菜鳳梨披薩」則承襲阿美族歲月熟成的醃漬智慧（Siraw），將發酵後的野性鹹香與縱谷鳳梨的蜜甜交織，在高溫窯烤中碰撞出驚豔層次。對於追求輕量飲食的食客，主廚研發了「部落小米鍋巴煎餅」與佐以刺蔥油醋的田園沙拉，不僅傳承布農族百年的金黃小米文化，更讓旅人在咀嚼間品嚐山林交織的狂野美學。雲品國際期待透過這場從視覺、聽覺延伸至味蕾的春季饗宴，與台東的大型活動相互響應，帶動在地觀光價值。

 



紅葉谷綠能溫泉園區特別推出「賽後修復禮遇」。4月23日至4月27日期間，參賽者憑個人號碼布，即可享水泉區入園半價250元優惠雲品國際提供

 

此外，針對挑戰體能極限的鐵人比賽選手，紅葉谷綠能溫泉園區特別推出「賽後修復禮遇」。4月23日至4月27日期間，參賽者憑個人號碼布，即可享水泉區入園半價250元優惠；各組前三名選手更可免費入園，在碳酸氫鈉泉與沁涼山泉中，徹底釋放賽事後的疲憊，享受奢華的療癒時光。

 



「寶桑町屋」，於4月1日至5月31日推出「春日町屋散策」住房優惠。凡於期間入住，並在個人社群平台公開分享町屋空間照片，即可兌換品牌專屬提袋乙個雲品國際提供


緊鄰台東舊火車站的「機關車庫」港式餐廳，則特別鎖定搭乘鐵道遠道而來的族群，於4月16日至28日間推出專屬禮遇，凡入店用餐並出示當週抵達台東之台鐵車票，即可免費享用產季限定的「釋迦蛋塔」雲品國際提供

 

除了山谷間的溫泉饗宴，坐落於台東市中心、擁有濃厚日式昭和情懷的「寶桑町屋」，於4月1日至5月31日推出「春日町屋散策」住房優惠。凡於期間入住，並在個人社群平台公開分享町屋空間照片，即可兌換品牌專屬提袋乙個，讓旅人在享受歷史建築的靜謐之際，也能留下深刻的旅行印記。而緊鄰台東舊火車站的「機關車庫」港式餐廳，則特別鎖定搭乘鐵道遠道而來的族群，於4月16日至28日間推出專屬禮遇，凡入店用餐並出示當週抵達台東之台鐵車票，即可免費享用產季限定的「釋迦蛋塔」，主廚團隊運用當季盛產釋迦的清甜，將在地餽贈融入香酥蛋塔，打造出極具創意的台東新食感。

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

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