2026-04-07 16:43 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜歸仁區。「小周家牛肉湯Google擁有563則評論獲得5.0顆星好評，溫體牛肉直送CP值偏高牛肉料理店，寵物友善餐廳。
這間「小周家牛肉湯」網路評價好才專程前來用餐，發現斜對面是小高分享過「川仔關廟魯麵」的攤位，觀察外觀整體門面看起來很新穎，走入店裡覺得有點居家溫馨氣息，完全顛覆傳統牛肉湯店用餐的氣氛，觀看菜單這裡主要有牛肉湯、熱炒、主食及小菜盤等，小高就點牛肉湯和熱炒來享用，品嚐完覺得美味定價親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店面入口處一旁有設置開放式料理廚房，廚房前面也是店家點餐和結帳櫃檯。
按下自動玻璃門來到店家室內用餐空間。
室內空間呈現小清新又溫馨用餐空間，裡頭有設置冷氣供顧客舒適用餐，座位數不多以2、4座位席為主。
這張是店家點菜單供客人自行畫選，菜色品項不多整體定價親民，內用低消是每人是100元。
小高點精緻牛肉湯（小）130元、花紋牛肉湯（小）150元、苦瓜炒牛肉150元、炒青菜60元及蔥花蛋60元等。
這盤是炒青菜60元。
這芥蘭菜份量足添加蒜頭和辣椒來熱炒。
這青菜很清脆爽口真好吃。
這盤是蔥花蛋60元。
這盤蔥花蛋份量十足定價很便宜。
這煎蛋蔥味濃郁很開胃下飯真好吃。
這盤是苦瓜炒牛肉150元。
這苦瓜炒牛肉添加蔥段和蒜頭下去熱炒，小高發現好像少一味就是豆鼓。
這盤苦瓜炒牛肉鑊氣稍顯不足還是不錯吃。
這碗是精緻牛肉湯（小）130元。
這碗精緻牛肉湯很大碗定價親民。
這湯頭充滿大骨的甘醇清甜超好喝。
這肉質很紮實有嚼勁不柴很好吃。
這碗是花紋牛肉湯（小）150元。
這碗花紋牛肉湯很大碗定價親民。
這湯頭充滿大骨的甘醇清甜超好喝。
這花紋牛肉質Q彈不柴鮮甜很好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「小周家牛肉湯」用餐空間很居家溫馨真舒服,服務很親切,整體口感有水準定價親民,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：小周家牛肉湯
地址:711臺南市歸仁區中山路一段306號
營業時間:11:00–14:00, 17:00–20:00（週一、四公休）
電話: 0987-428-825
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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