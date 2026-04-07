2026-04-07 16:14 Beverly比猴俐
基隆市中正區｜穿越百年的軍事美學：走進基隆要塞司令部
基隆要塞司令部，原名為「基隆陸軍要塞司令部」，
落成於 1928 年，昭和 3 年時，
這裡曾是管轄基隆、淡水、新竹、澎湖等地區最強大的軍事指揮中心，
見證了基隆作為要塞門戶的重要地位。
基隆要塞司令部建築外觀主體呈現 T 字型配置，
外牆貼附當時流行的褐色抓紋溝面磚，
具有防反光、防偵查的軍事考量，展現了裝飾風藝術的簡潔美感。
走近建築，你仍能看見牆面上留下的彈孔痕跡，
那是二戰時期遭美軍轟炸，與後續政權交替所留下的歷史印記。
沒想到歷史也會離我們這麼近。
走進司令部內部，其實整體空間不是很大，
但是走精美小巧的路線，整個建築只有兩層樓。
內部擁有精緻的洗石子階梯、磨石子地磚以及圓拱門廊，
處處透著昭和時期的建築風華，很有質感。
現在二樓裡面的各個空間也有展出一些藝術家的畫作，或藝術品可以欣賞。
漫步在充滿溫度的褐色溝面磚建築裡真的很舒服，
一樓展示一些關於基隆產業的過往資料。
以及一些日治時期的招牌建築，非常復古很有趣 !
另一側的光復樓這邊，有園區餐廳要塞司令部洋食廚房，
提供結合基隆在地食材的精緻西餐，讓旅人在古蹟中享受味蕾的旅行，
也可以來這邊喝杯悠閒的下午茶。
樓上為餐廳，樓下是有販售紀念品的藝文空間，
這邊也是屬於歷史建築，是當年的軍補庫房，
是全木造結構，展現了當時精湛的木工法。
雖然一度面臨拆除，幸好受到計畫保護而保存了下來，
修復後的軍補庫房保留了原始的樑木美感，
外層則以現代鋼筋與牆面包覆保護。
有趣的是，外部鋼筋設計成類似「砲口」的造型，
以此呼應它過去身為彈藥庫的歷史身分。
雖然基隆要塞司令部比想像中迷你，但許多細節還是很引人入勝，
行走其間，時間彷彿在基隆的慢節奏裡靜止了，推薦給大家囉 !
基隆要塞司令部
地址：基隆市中正區祥豐街 46 號
營業時間：10:00 – 20:00（週三公休）
免費參觀
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