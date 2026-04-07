2026-04-07 21:22 女子漾／編輯周意軒
2026最狂咖啡登台！Kenangan Coffee開幕優惠買一送一＋人氣必點完整攻略
信義區咖啡版圖再洗牌！來自印尼、被稱為東南亞餐飲獨角獸的Kenangan Coffee正式進軍台灣，首店插旗新光三越A11，從價格、風味到話題性一次拉滿。主打「百元就能喝到冠軍咖啡」，再加上在印尼創下單日10萬杯銷售的超人氣拿鐵，開幕前就已在社群掀起一波討論。這次不只是開店，更像是把整個東南亞咖啡潮流直接搬進台北。
必點商品TOP5：第一次喝就不踩雷清單
如果是第一次去，這幾款真的可以直接點，不用猶豫。首先一定是招牌「coco拿鐵」，用椰子搭配拿鐵，甜感更溫潤不膩，還帶有淡淡焦糖與堅果香，是那種會越喝越順的類型。
再來是主打冠軍豆的「峇里島火山金豆美式」，屬於SOE單一產區咖啡，喝得到熱帶水果與莓果酸感，層次明顯但不刺激，入門精品咖啡很適合。
喜歡清爽系的，可以試「白茉輕美式」，把茉莉花茶融合咖啡，整體更輕盈，幾乎沒有苦感，很適合台灣天氣。
想要有點甜又有咀嚼感的，推薦「蜜桃P美式」，裡面真的有果粒，偏向飲料系咖啡，很容易上癮。
最後就是開幕話題王「開心果瑪奇朵」，濃郁堅果香加上滑順奶泡，直接命中最近最紅的開心果甜點風潮，幾乎可以預見會成為打卡主角。
咖啡新趨勢：果咖＋茶咖正在全面崛起
這次Kenangan Coffee帶來的不只是咖啡，而是一整波「咖啡調飲」風潮。把茶、水果甚至椰奶加入咖啡，降低苦感與咖啡因負擔，讓咖啡變得更日常、更好入口。像「coco拿鐵」椰奶系列，就是把生椰拿鐵再升級，比例更清爽，就算平常不喝椰奶的人也能接受。這類型飲品正在亞洲市場快速擴張，也讓咖啡從提神工具，變成一種生活風格。
開幕優惠：買一送一＋會員天天送
這次開幕優惠可以說誠意滿滿，想撿便宜真的要把時間記好。
4月10日到4月12日，連續三天全飲品同品項買一送一，等於直接半價入手熱門款。
只要下載APP註冊會員，就能拿到5張29元折價券，之後每天打開APP還會再送2張9元折價券，等於天天都有優惠可以用。
另外開幕期間還有限量供應的「開心果瑪奇朵」，想喝基本上建議早點去，不然很容易直接賣完。
不只咖啡：百元輕食讓人直接坐一下午
除了飲品，這次也同步推出輕食系列，把東南亞風味結合台灣口味。像「仁當辣燻牛肉鬆餅」，香料味濃但不會太重，搭咖啡很剛好；「芋頭芝士鬆餅」則帶點台式鹹甜感，意外很討喜。還有百元內的小點心選擇，直接讓這裡變成可以聊天、約會、工作的咖啡新據點。
完整菜單
INFO凱娜克咖啡新光A11時光店
營業時間：平日11:00~21:30 假日11:00~22:00
電話：02-2722-0369
地址：台北市信義區松壽路11號2樓