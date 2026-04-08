野花也有春天 大自然正舉辦「小人國花展」！(攝影：洪書瑱)



【旅遊經 洪書瑱報導】







清明連假甫過，在清明之際或許在草叢中，不經會看到粉白色的花朵以旋轉方式盤旋，會覺得相當驚喜，不錯，這就是大家俗稱清明草──「綬草」，除此之外，草地上也正上演著大自然界所舉辦的春季限定小人國花展，色彩繽紛，模樣小巧可愛，只要用心、屏氣凝神，真是俯視皆景，而且時不時還會出現粉蝶或小灰蝶在其中飛舞，春天賞花其實不一定要捨近求遠！在公園、綠地、人行道的樹穴、林蔭大道上，目前已紛紛現蹤，目前紫色的通泉草、紫花酢醬草、霍香薊、紫背草；黃色的黃花酢醬草、黃鵪菜、長柄菊、刀傷草；白色的白花三葉草等不同野花群聚開花，處處為春天大地添加優美色彩。









公園、綠地、人行道、樹穴等上映春季小人國花季







小動物界的美食_蛇莓







夏枯草，夏季紫色花序變成黑褐色果穗







茯苓菜又稱魚眼草，圓圓像魚眼不是一朵花是一叢花







通泉草像迷你版拖鞋蘭







紫色貴氣菫菜







紫花霍香薊







紫背草







黃鵪菜是迷你版菊花







葶藶花語是勇氣







咸豐草，是台灣百花蜜的蜜源植物之一，也是青草茶的食材之一(攝影：洪書瑱)





春天之際，公園、廣場、綠地及安全島上，坐擁豐沛綠色資源，這些綠色本土野生花草能營造出生物多樣性，在萬物復甦的春季，在各個綠色角落裡盛開實在熱鬧，或許您不用出遠門，蹲個身就近就可以賞花，相較於人工種植、單一整齊的地被植物，野花對景觀及生態有著不可或缺的重要性，是昆蟲及動物在都市林重要的食物來源，家長可以帶學童透過找尋野花，認識環境教育及生命教育。

台北市公園處園藝工程隊楊國瑜隊長表示，大自然的生命力遠超乎我們所想像，公園、綠地、樹穴是都市中少有的綠色資源。春季野花常見的有紫花酢漿草、黃花酢漿草、通泉草、黃鵪菜、蛇莓、茯苓菜（魚眼草）、夏枯草、堇菜、葶藶.....等等，這些植物的花雖不大，數量卻很多，紫的、紅的、黃的、妝點綠地！









綬草(攝影：洪書瑱)







綬草(攝影：洪書瑱)





而清明節前後最應景的小花，當屬「綬草」， 「綬草」又稱為「盤龍參」，不僅是台灣平地中最迷你的野生蘭花，也被列為世界最小的蘭花，平時不開花時，常被誤認為野草，只有每年2到5月時開花，才有機會看到約10至30公分高的「芳蹤」，因而又被稱作「清明草」，粉白花序如螺旋狀盤旋向上盛開為其特色！但現在越來越少見，除了因不開花時被誤認雜草而被除之外，加上本身具備藥用價值，因過度被採摘，曾被列入「瀕危野生動植物國際貿易公約」亟待保育植物，目前已部份單位正復育中！









白花三葉草(攝影：洪書瑱)







紫花酢醬草(攝影：洪書瑱)







找找看有沒有四片小葉幸運草







酢醬草四葉_幸運草(攝影：洪書瑱)







田字草(攝影：洪書瑱)





「白花三葉草」又稱為「白花苜蓿」，與一般國人認為的四葉黃花或紫花酢醬草略有不同，在愛爾蘭傳說及西方植物學定義中，四葉的白花苜蓿才是「幸運草」，因為傳說中發現四葉的機率約為一萬分之一！而台灣心目中認為的幸運草，黃色或紫色的酢醬草，葉片呈現明顯的倒心型，在台灣找到四片酢醬草葉子同樣象徵著幸運。值得一提的是「田字草」，因天生四葉，常被誤認為幸運草！

春天的浪漫不一定要到深山偏遠地方才能感受，仔細觀察家門口周邊公園、廣場、綠地、安全島等環境，您會發現野花也有春天，正所謂「一花一世界、一沙一天堂」，若您能仔細留意，就能發現小人國花展的美麗新視界。

以上圖片：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供