2026-04-08 09:02 旅遊經
「台灣好行鹿港祈福線」再祭超值優惠 四款常態套票讓您深度遊彰化！
扇形車庫(攝影：洪書瑱)
【旅遊經 洪書瑱報導】
春回大地、百花盛開，正是闔家出遊的最佳時機！雖過清明連假，但勞動節、母親節及端午連假也將接踵而至！彰化擁有深厚的歷史底蘊與豐富的產業特色，是台灣的「糧倉」之一，不僅充滿人文氣息，還有許多網美打卡點，其中包括：「彰化鹿港」保有大量清代至今的建築、廟宇及手工藝傳統；全台最大的花卉集散地──「田尾」，彰化虎山巖金針花季，約在4月到6月之間；還有鐵道迷必訪，全台唯一的「扇形車庫」等，另，必吃美食有肉圓與爌肉飯等，具旅遊觀光的多元魅力！
彰化虎山巖金針花(圖：參山國家風景區管理處提供)
若想至彰化來趟春日小旅行，不妨搭乘「台灣好行-鹿港祈福線」，這是彰化繼2025台灣設計展及2026月影燈季引爆熱潮後，因應今年即將到來的假期及「鹿港慶端陽」等慶典活動，推出四款全新常態型超值優惠套票。民眾可搭乘好行，省去塞車與停車之苦，更能輕鬆響應低碳旅遊！ 此次套票整合彰化在地美食、文創與住宿等，針對不同族群量身打造，內容包含：專屬紀念一卡通（內含100元儲值金）及超過70家合作店家專屬優惠，讓遊客一卡在手，優惠無窮！
一、饕客最愛：【彰化美味行】套票（優惠價350元，市價逾520元）
爌肉飯(攝影：洪書瑱)
肉圓(攝影：洪書瑱)
特別針對喜愛在地小吃的遊客，內含：彰化必吃爌肉飯及肉圓兌換券，以及200元彰化伴手禮兌換券，讓您用最親民的價格，一次補足道地的「彰化味」。
二、文青首選：【小鎮經典漫遊】套票（優惠價520元，市價逾700元）
深度體驗鹿港古鎮之美，除伴手禮抵用券外，亦能搭乘鹿港三輪車觀光導覽90分鐘，由專業導覽員帶您穿梭巷弄，細品古蹟芬芳。
三、獨旅慢活：【彰化二日小旅行】住宿套票（優惠價1,250元，市價逾1700元）
專為獨旅者規劃，包含：提米好旅單人雅房一晚及文創伴手禮抵用券，提供遊客一個安靜放鬆的空間，深度探索扇形車庫及小西街的懷舊風情。
四、雙人浪漫：【鹿港二日雙人遊】住宿套票（優惠價4,800元，現省2,000元）
適合情侶或摯友共遊，入住鹿港澄悅酒店雅致雙床房，含三輪車導覽90分鐘，並提供高品質的小鎮住宿體驗與完善行程規劃。
八卦山大佛(圖：彰化縣政府文化局提供)
八卦山天空步道(圖：彰化縣政府文化局提供)
伴手禮(攝影：洪書瑱)
彰化城觀處表示，春季適逢多個連假且氣候宜人，國人可搭乘高鐵，至高鐵台中站，搭乘「台灣好行-鹿港祈福線」，至彰化住一晚、玩兩天！無論是搭乘直達鹿港的快線，或是行經彰化市區的主線，遊客皆可刷卡即上，輕鬆前往八卦山體驗全新的「天空遊戲場」、漫步人文感十足的小西街及高賓閣，並品嚐在地特色美食。建議民眾提前選購超值套票，以最划算的方式深度感受彰化豐富多元的古城魅力！ 詳細購票資訊請上台灣好行官網(https://reurl.cc/6GLQZV)查詢！