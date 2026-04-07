2026-04-07 14:07 樂天小高＠美食之旅
吃。高雄市。美食|楠梓區。「蘊曐烘焙」隱身在高雄大學周遭巷弄裡麵包店，前五星酒店烘焙主廚出來創業。
位在大學三十三街上大樓底下店面很顯眼。
這間「蘊曐烘焙」是看到脆友分享才收入口袋名單，主打前承億酒店烘焙主廚吸引我目光，今天就利用平日時段前來購買，遵循導航，來到高學大學有點距離的店面，幾年沒有來到高雄大學周遭，發現這裡住宅大樓蓋得如此多啊！這間麵包店地處在鄰近海邊，整體門面呈現很簡約的氣息，店裡頭應該是老闆本人掌理中，這裡賣的麵包種類大概有歐式、法式、日式及台式等，小高就購買一些回家回家享用，品嚐完覺得不錯吃定價合理，值得樂天小高推薦給您品嚐。
大樓底下店面從外頭就可看到裡面情景，大門前有黑板手寫店家特色供參考。
這店面不大環境看起來日式簡約真舒服，檯面上放置各種麵包供客人挑選。
檯面上擺放各種麵包供顧客自行選擇，每一樣麵包旁皆有標示品名和價位，麵包大概有吐司類、肉鬆麵包50元、青花蔥45元、蔓越莓乳酪95元、藍莓乳酪95元、鹽之花可頌50元、餐包50元、低溫純黑芝麻60元.....等等。
店面後頭是店家有點日式服務吧台。
這是肉鬆麵包50元、藍莓乳酪95元及低溫純黑芝麻60元等。
這些麵包整體口感算是很好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「蘊曐烘焙」銷售空間整潔舒服,服務很親切,整體口感有水準定價合理範圍,值得樂天小高推薦給您品嚐。
店家資訊：蘊曐烘焙
地址:811高雄市楠梓區大學三十三街37號
營業時間:11:00–20:00
電話:0966 331 949
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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